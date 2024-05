Pozor na tuto fintu. Zneužívají produkty Applu, aby se vám vetřeli do domu

„Náhodná paní se objevila u dveří mého domu a tvrdila, že její Apple Watch jsou uvnitř mého domu,“ podělil se o svůj zážitek na sociální síti Reddit uživatel CalcitQ. Tato situace se podle portálu PhoneArena opakovala i o den později. Žena své tvrzení vždy podložila aplikací Najít na jejím iPhonu, kterou majiteli domu ukázala prostřednictvím videokamery domovního telefonu.

Podle aplikace se měly hodinky hlásit právě z daného domu. Ujištění majitele, že žádné Apple Watch se u něj nenacházejí, odmítala a dál si trvala na svém. Svůj dům tedy prošel, ale bez výsledku. Veškerá komunikace s neznámou ženou přitom nadále probíhala přes domovní telefon. A jak se později ukázalo, tak majitel domu postupoval zcela správně. Pokud by ve snaze situaci rychle vyřešit vpustil dotyčnou do svého domu, mohlo by to mít nemilé následky.

Jiní uživatelé Redditu totiž v reakci na jeho příspěvek poukázali na pravděpodobnější důvod jejího počínání. Dotyčná spíše jen zneužila produkt Applu a funkci k nalezení ztraceného/odcizeného zařízení ve snaze vloudit se do domu. Jeden z „redditerů“ totiž v této souvislosti připomněl sedm let starý příběh, který se tomuto nápadně podobá.

V roce 2017 texaská televizní stanice KSAT informovala o případu, kdy na zvonek rezidenta zazvonil neznámý muž a konfrontoval jej, že podle aplikace Najít se v domě rezidenta nachází jeho ztracený iPhone. Policejní oddělení New Braunfels tehdy veřejnost varovalo, že jde o nový podvod, kdy si podvodníci tímto způsobem vytipovávají adresy a sledují každodenní pohyb potenciální oběti. Už tehdy doporučilo, kdokoli se s takovým jednáním setká, má bez odkladu kontaktovat policii.

Cílem neznámé ženy tak mohlo být třeba právě zjištění, kdy jsou majitelé domu mimo něj. Případně se mohla snažit tímto způsobem dostat do domu, aby si udělala představu o jeho uspořádání a případně si vytipovala, kde by v něm mohly být uloženy nějaké cennosti. Ještě děsivější podle PhoneAreny je ovšem možnost, že by někde v okolí mohli být schovaní její komplicové, kteří by ve chvíli, kdy by majitel otevřel dveře, vtrhli dovnitř a pod pohrůžkou násilí dům vykradli.

Byť se oba zmíněné případy staly v USA, tak problém jako takový se netýká jen severoamerického kontinentu. Takovéto léčky mohou podvodníci a zloději využít kdekoli. Určitě tedy v takových případech platí doporučení neotevírat za žádných okolností dveře a nepouštět si nikoho do domu či bytu.

Pokud dotyčný člověk trvá na tom, že se jeho Apple Watch, iPhone, iPad či airpody nacházejí u vás doma, je možné jej požádat, aby zůstal na místě a přivolal policii. Stejně tak jej lze vyzvat, aby v aplikaci Najít stiskl tlačítko k přehrání zvuku na zařízení, které se má údajně nacházet u vás doma. Ve výše zmíněném případě by však jistě k ničemu z uvedeného nedošlo a neznámá žena by po konfrontaci majitelem domu patrně rychle zmizela.