Potvrzeno: Levný mobil od Googlu fotí stejně jako dvakrát dražší model

V našem redakčním testu jsme Pixel 3a nazvali nejlepším fotomobilem za (skoro) přijatelné peníze. Potíž je v tom, že v české distribuci jsou Pixely, a tedy i nový levnější typ 3A velmi drahé. Pokud ovšem sáhnete po Pixelu 3a ze zahraničí, jde o výhodný smartphone střední třídy, na který žádný jiný fotomobil v podobné cenové hladině nemá.

Teď to potvrdil nezávislý test organizace DxO Mark. V něm si Pixel 3a připsal skóre rovných 100 bodů, což je jen o bod méně, než kolik ve stejném testu vloni na podzim obdržel dražší Pixel 3. Není divu, hardware fotoaparátu je u obou smartphonů stejný, případné drobné rozdíly jdou na vrub softwarovému zpracování snímků v daných telefonech.

Tady má teoreticky starší, dražší a výkonnější Pixel 3 výhodu: má vlastní procesor Pixel Visual Core, který se o zpracování obrazových dat stará. Pixel 3a ho v rámci úspor nedostal, takže by se to mohlo v testu projevit. Ale jak je vidět, vliv obyčejnějšího hardwaru pro zpracování obrazu (u 3a se o něj stará klasický procesor) je minimální. Pixel 3a dokonce v některých oblastech svého staršího sourozence předběhl, jinde však ztrácí, to především v případech, kdy opravdu Pixel Visual Core pomáhá.

Samostatný čip u dražšího smartphonu dovolí s obrazem více kouzlit v reálném čase a zpracovávat snímky rychleji. I proto není divu, že za natáčení videa získal Pixel 3a bez speciálního procesoru 95 bodů, zatímco Pixel 3 se chlubí 98 body. Tento rozdíl v hodnocení kvality videa pak může za onen jednobodový rozdíl v celkovém skóre.

Redakční ukázkové snímky z Pixelu 3a

To v oblasti fotografování je skóre vyrovnané, v obou případech 103 body. Ale v jednotlivých disciplínách najdeme přeci jen rozdíly. Novější a levnější Pixel 3a má například mírně navrch v oblastech podání barev, textur a šumu, což je nejspíš důsledkem delšího ladění softwaru. Naopak ztrácí v oblasti zoomu a artefaktů, tedy vad v obraze. Tady se může projevit větší síla a inteligence Pixel Visual Core, protože u zoomu i v mnoha dalších případech (které rozhodují o vadách) telefon skládá výsledný snímek z celé sady pořízených obrázků. A výkonnější procesor si s takovým skládáním poradí lépe.

Nicméně rozdíly jsou opravdu malé a Pixel 3a potvrdil v testu DxO Mark, že patří ke špičkovým fotomobilům a z hlediska poměru výkon/cena mezi nimi naprosto nemá konkurenci.