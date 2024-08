Volání přes „kecálky“ je stále oblíbenější. Nahrazuje běžné hovory i textovky

Služby over-the-top (OTT) umožňují distribuci audia či videa i dalšího obsahu přes internet, přičemž poskytovatel připojení nemá možnost kontrolovat přenášený obsah. Téměř třetina uživatelů podle průzkumu, kterého se zúčastnilo 1 014 respondentů ve věku 15 až 75 let, používá pět a víc služeb současně. Nejvíc jsou tyto služby populární mezi lidmi do 44 let a s vysokoškolským vzděláním. U starší generace a v malých obcích je jejich využívání nejslabší.

Čtvrtina uživatelů hlasových služeb OTT jimi nahrazuje telefonování přes mobil nebo pevnou linku, což je nárůst o téměř deset procentních bodů za posledních pět let. Víc než třetina dotázaných nahrazuje volání textováním prostřednictvím OTT služby. Lidí využívajících klasické volání tak během pěti let výrazně ubylo, aktuálně jej využívá 59 procent uživatelů, zatímco v roce 2019 to bylo 82 procent.

Textová komunikace přitom přestává být doménou pouze nejmladších uživatelů. Nejvíc patrné je to ve věkové skupině 30 až 44 let, ve které se podíl lidí významně nahrazujících volání textovou komunikací oproti roku 2019 zdvojnásobil. Starší generace zůstávají věrné volání, i mezi nimi však přibývá těch, kteří raději píšou.

Uživatelé využívají služby prostřednictvím aplikací převážně na chytrých telefonech, zatímco obliba jiných zařízení klesá. OTT služby lidé nejčastěji využívají pro soukromé účely, hlavně díky spojení s lidmi, kteří používají stejné služby, a díky nízkým nákladům.

Nejčastěji používané služby jsou WhatsApp a Facebook Messenger, které víc než 40 procent oslovených lidí využívá denně; následují Skype a MS Teams, u nichž převažuje nižší frekvence využití.

Textová komunikace, posílání různých příloh a hlasová komunikace jsou podle průzkumu stále nejčastějšími formami využívání OTT služeb. Následují videohovory, které nyní využívají téměř tři čtvrtiny uživatelů. Většina uživatelů OTT služeb využívá domácí pevné připojení s wi-fi (81 procent) a mobilní připojení (60 procent).

Výsledky průzkumu podle ČTÚ ukazují, že odklon od klasických hlasových služeb a SMS/MMS a trend směrem k OTT službám pokračuje. Zejména díky mladší generaci a technologickým inovacím lze pravděpodobně očekávat jeho další růst. OTT služby budou stále důležitější zejména pro zákazníky s datově neomezenými tarify.

Mobilní telefon má v současnosti téměř každý Čech a podíl tlačítkových telefonů nadále klesá, přičemž tento typ telefonu stále využívá 14 procent populace, zejména mezi seniory nad 60 let. Čtvrtina (24 procent) populace využívá víc než jednu SIM. Podíl neomezených hlasových tarifů se mírně zvýšil na 55 procent.