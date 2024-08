Téměř špičkový mobil za rozumnější cenu. Test Honoru 200 Pro

Honor 200 Pro

Je to v podstatě kategorie sama o sobě. Agresivně cenově nastavené „téměř prémiové“ mobily cílí na zákazníky, kteří chtějí to nejlepší, ale zároveň by se pořád rádi vešli do dvaceti tisíc korun. Jedním řešením je počkat si třeba rok, než dosavadní prémiová série s nástupem nové zlevní, druhým pak je poohlédnout se právě po nějakém tom „téměř prémiovém“ mobilu.

Honor 200 Pro je přesně takovým telefonem. V mnoha ohledech se chlubí prémiovou výbavou, ale pár drobných kompromisů se přece jen najde. Naštěstí tomu odpovídá i cena, která sice už stojí někde těsně za horní hranicí vyšší střední třídy, jenže oproti modelům z prémiové kategorie pořád celkem znatelně ušetříte. Pojďme si Honor 200 Pro prohlédnout a poodhalit, komu se takový smartphone bude zamlouvat nejvíce.

Bude se mi líbit?

Honor 200 Pro je telefon, který svým designem neurazí, ale ani vyloženě nenadchne. Líbí se nám na něm především zaoblená záda s matnou povrchovou úpravou, telefon v ruce působí opravdu příjemně. Prémiový dojem nicméně trochu kazí plastový rámeček. Na testování jsme měli k dispozici konzervativní černou variantu, možná proto nám design připadá trochu fádní, nicméně na českém trhu je ještě dostupná bílá varianta se zády připomínajícími texturu mramoru.

Telefon má rozměry 163,3 × 75,2 × 8,2 mm a rozhodně bychom ho tedy neoznačili jako kompaktní. Jeho hmotnost je 199 gramů, což je takový smartphonový průměr. Na těle najdete pouze jeden fyzický konektor, tím je USB-C. Modul s fotoaparáty na zádech je poměrně výrazný, značně vystupuje nad povrch zad a má tvar vajíčka, což se nemusí každému líbit.

Co se odolnosti týče, telefon má certifikaci IP65, což odpovídá plnému utěsnění proti prachu a postříkání vodou. To je jeden z kompromisů ve výbavě, ve vyšších cenových kategoriích je už totiž běžné telefony utěsnit i proti ponoření do vody. Toho bychom se každopádně s Honorem 200 Pro vyvarovali.