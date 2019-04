Fotí fantasticky, ovšem Nokia 9 PureView není smartphone pro každého

Nokia 9 PureView je dlouho očekávaný smartphone tradiční značky. Má Nokii vracet na vrchol třídy fotomobilů a z velké části se mu to opravdu daří. Model je to ale poměrně specifický, na druhou stranu zvolila Nokia hodně zajímavou cenu: 15 999 korun znamená, že se může pustit do boje s jinými agresivně naceněnými top modely a mezi nimi má skutečně co nabídnout.

Na typu 9 PureView je vidět, že ho u HMD Global ladili dlouho. Ostatně, telefon měli představit snad už koncem loňského roku, ale pořád se něco ladilo a na trh tak přichází až teď. I proto má 9 PureView třeba starší procesor Snapdragon 845 a trochu konzervativnější design s větší plochou pod a nad displejem. Kvůli tomu je možná novinka diskvalifikovaná z boje o ten nejnadupanější aktuální mobil, ale díky atraktivní ceně může nejeden špičkový smartphone potrápit.

Ze zahraničí se ovšem na adresu 9 PureView ozývá spousta kritiky. Naše první dojmy z testování modelu potvrzují, že nová špičková Nokia rozhodně není bez chyb, ale s většinou z komplikací se dá bez větších potíží žít a navíc je řada z nedostatků řešitelná softwarovou aktualizací.

Co nás štve

Nokia 9 PureView to schytává především za pomalou a nepříliš spolehlivou čtečku otisků prstů v displeji. S nejnovější aktualizací se funkce čtečky zlepšila, ale ano, stále to není ideální. Je pravda, že čtečka v displeji je podle nás stále z hlediska uživatelského komfortu problematičtější než samostatné řešení na zádech nebo v rámu telefonu, a to bez ohledu na technologii: vždy je trochu těžké se strefit na displeji na to pravé místo a chce to trochu cviku. Ano, čtečka je trochu pomalejší než třeba u Huawei P30 Pro nebo u samsungů S10 a S10+, ale upřímně, komu čtečka v displeji nevyhovuje, ten se s ní bude vztekat u kteréhokoli z těchto modelů. Nokia se ještě liší umístěním, nemá čtečku tolik u spodního okraje – i to chce zvyk, ale je to drobnost.

Více nás štve, že kombinace čtečky s odemykáním obličeje tu také není ideální. Chybí totiž možnost telefon probudit zvednutím, čímž by se odemknutí displejem aktivovalo automaticky: pro odemčení obličejem je třeba telefon probudit poklepáním na displej nebo tlačítkem na boku. A to dovede být otravné. Odemykání tedy není silnou stránkou 9 PureView, ale vše se dá vyřešit softwarovým updatem, takže doufáme, že Nokia naslouchá a pracuje na nápravě.

Další slabší stránkou je celkově stabilita softwaru, ta chce také mírně doladit. Po poslední aktualizaci už se zlepšilo chování aplikace fotoaparátu, která zejména se slabší baterií padala. Ale ještě je co zlepšovat. Trochu kroutíme hlavou i nad tím, proč telefon takových rozměrů (ne, 9 PureView ale není přerostlá) nemá 3,5 mm jack – je to hloupý trend, který se Nokia rozhodla následovat.

A ještě něco k displeji, i tady jde asi o softwarové ladění: 9 PureView má AMOLED panel se špičkovým rozlišení 2 880 x 1 440 pixelů, ale jeho barvy rozhodně nejsou tak atraktivní jako u konkurence. Vadí nám i to, že vnitřní paměť 128 GB nejde nijak rozšířit.

Co nám nevadí

Spousta kritiky se na 9 PureView valí pro její konzervativní design. Na telefonu je jednoduše vidět, že vznikal dlouho a ladit bylo potřeba především software a foťák, proto design pochází možná i z roku 2017. Na druhou stranu je telefon elegantní bez výstřelků: kombinace kovu a skla je skvěle zpracovaná, rámečky po bocích displeje jsou minimální, pod a nad ním je docela dost místa. Ano, telefon by mohl mít větší panel než 5,99 palce nebo by mohl být asi tak o centimetr kratší, ale upřímně, to je malichernost. Design je čistý, neruší ho výřezy a displej se obejde bez zahnutí a dalších podobných věcí. I to se počítá a PureView bychom proto nezatracovali, však třeba Google je na tom u svých Pixelů podobně.

Rovněž neřešíme výkon. 9 PureView má čistý Android a i loňský procesor Snapdragon 845 kombinovaný se 6 GB RAM dává výkonu víc než dost. Ve výbavě pak nechybí příjemné drobnosti jako bezdrátové dobíjení nebo odolnost vůči vodě a prachu, i to je fajn.

Co se nám líbí

Čistý Android jsme už zmiňovali, když v HMD Global zapracují na celkové stabilitě, bude vyladění opravdu skvělé. Musíme vyzdvihnout třeba pohotové reakce displeje na uživatelské pokyny a líbí se nám i takový detail, jako je úroveň vibrací v rámci zpětné vazby.

A pak je tu fotoaparát. Upřímně, ani ten nebude pro každého, protože to není klasický moderní foťák v telefonu, který umožňuje sekat snímky bez rozmyslu. Tedy, i tady to je možné, ale pak z něj uživatel nedostane maximum. Ale uvědomělí fotografové budou schopni z 9 PureView získat skutečně skvělý materiál – občas to chce trochu trpělivosti, občas to vyžaduje pohrát si s nastavením a občas se třeba pustit i do následného zpracování – ale výsledky stojí za to.

V dnešní době, kdy vytváří úžasné snímky umělá inteligence, ať už je to tak u Huawei nebo Samsungu, se zdá tento postup možná trochu zastaralý. A ano, není pro každého, ale trpělivého fotografa skutečně 9 PureView odmění. Přitom jde hlavně o to fotit v základu jak v JPEGu, tak v RAW formátu – tento způsob totiž ve výsledku generuje i lepší JPEGy, než když je v menu zapnuta jen volba JPEG snímků.

Celé to má několik háčků: velké RAW fotografie zabírají spoustu místa v paměti (jeden snímek asi 30 megabajtů), což při její nerozšiřitelnosti znamená neustále snímky zálohovat jinam. V galerii pak RAW fotky zbytečně překážejí (proč je nezobrazí třeba až pokročilý software, že?) a navíc ono generování těch pohledných JPEGů z RAW snímků trochu trvá. I proto jsme zmiňovali onu trpělivost. Celé je to také trochu náročné na výpočetní výkon, takže při sekání jednoho snímku za druhým se telefon zahřívá a ukazatel stavu baterie rychle letí dolů.

Smartphone jen pro někoho

Nokia 9 PureView tak na první pohled vypadá jako outsider. Ale ve skutečnosti jím není. Ano, nejmodernějším smartphonům asi přímo konkurovat nemůže, ale své uživatele si jistě najde.

Budou jimi především ti, kteří jsou při používání něčeho tak samozřejmého, jako je smartphone, ochotni trochu přemýšlet. Především u foťáku se onen rozmysl vyplatí a Nokia 9 PureView svého uživatele umí výsledkem náležitě potěšit. Svou cenou pak konkuruje agresivnějším flagshipům jako Honor View 20, Huawei P30 a Xiaomi Mi 9, mezi nimi je určitě výraznou a neotřelou volbou.