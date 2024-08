Není to překvapení. Nové Pixely 9 patří podle testu k nejlepším fotomobilům

O druhou pozici se v žebříčku DxO Mark sice nový Pixel 9 Pro XL dělí s Honorem Magic 6 Pro, to ovšem na kvalitách fotoaparátu smartphonu od Googlu nic nemění. Sklonit se pixel musel pouze před smartphonem Huawei Pura 70 Ultra, což je však model bez služeb Googlu, který v našem prostředí nedává většině uživatelů smysl.

Google Pixel 9 Pro XL získal v testu fotomobilů DxO Mark skvělé skóre 158 bodů. Běžný Pixel 9 pak na svého sourozence ztratil pouhé čtyři body, se skóre 154 body se dělí o sedmou příčku s modely Apple iPhone 15 Pro a 15 Pro Max. To je velmi dobrý výkon, na druhou stranu loni dovedl Google s Pixelem 8 modely iPhone 14 Pro a 14 Pro Max přeskočit. Ukazuje to, že zdokonalování fotoaparátů špičkových fotomobilů už je přece jen o velmi drobných detailech. Můžeme nicméně předpokládat, že letošní nové iPhony 16 Pro a Pro Max smartphony od Googlu překonají.

Žebříček fotomobilů DxO Mark 163 – Huawei Pura 70 Ultra

158 – Google Pixel 9 ProXL

158 – Honor Magic6 Pro

157 – Oppo Find X7 Ultra

157 – Huawei Mate 60 Pro+

156 – Huawei P60 Pro

154 – Apple iPhone 15 Pro Max

154 – Apple iPhone 15 Pro

154 – Google Pixel 9

153 – Google Pixel 8 Pro

153 – Oppo Find X6 Pro

152 – Honor Magic5 Pro

150 – Oppo Find X6

150 – Vivo X100 Pro

149 – Huawei Mate 50 Pro

149 – Xiaomi 14 Ultra

148 – Google Pixel 8

147 – Google Pixel 7 Pro

147 – Honor Magic 4 Ultimate

146 – Apple iPhone 14 Pro Max

146 – Apple iPhone 14 Pro

146 – Motorola Edge 50 Ultra

145 – Apple iPhone 15

145 – Apple iPhone 15 Plus

144 – Samsung Galaxy S24 Ultra

143 – Huawei P50 Pro

141 – Apple iPhone 13 Pro Max

141 – Apple iPhone 13 Pro

141 – Xiaomi Mi 11 Ultra

140 – Google Pixel 7

140 – Samsung Galaxy S23 Ultra

140 – Vivo X90 Pro+

140 – Xiaomi 13 Ultra

I tak však nové pixely zůstanou po určitou dobu pro mnohé etalonem z hlediska kvality focení. Za výkon hlavního fotoaparátu mají oba nové modely, tedy Pixel 9 i Pixel 9 Pro XL, shodně 161 bod, tedy o bod víc než Honor Magic 6 Pro. Skóre obou telefonů od Googlu je téměř shodné, drobounkou odlišnost, která ovšem nemá na celkový výsledek vliv, je nepatrně (o bod) horší hodnocení automatického ostření u levnějšího z dvojice modelů. To může být dáno mimochodem tím, že Pixel 9 využívá „pouze“ jednozónové laserové zaostřování, zatímco Pixely 9 Pro a Pro XL používají vícezónové.

Mimochodem, model Pixel 9 Pro, tedy menší verze Pixelu 9 Pro XL, testem DxO Mark neprošel, nicméně můžeme předpokládat, že pro něj platí stejný výsledek jako pro testovaný XL model. Ostatně, už základní typ 9 a testovaný 9 Pro XL vykazují v hodnocení spoustu podobností. Je jasné, že Pixel 9 bez teleobjektivu ztrácí na svého sourozence právě v oblasti zoomu. Zatímco za širokoúhlý objektiv mají oba telefony 122 body (jedno z nejlepších skóre vůbec), tak u teleobjektivu si Pixel 9 připsal 93 body, zatímco Pixel 9 Pro XL má bodů 114 (to je šest bodů za premiantem od Honoru). Kvůli ostření a také malinko zhoršené expozici pak Pixel 9 na model 9 Pro XL ztrácí i u hodnocení natáčení videa, ale rozdíl je opět nepatrný a pro běžného uživatele nejspíš nepostřehnutelný.

Jasně to ukazuje, že se letos různá provedení smartphonů Pixel sobě vzájemně přiblížila a že si uživatelé mohou vybírat podle funkčních detailů. Komu jde i o kvalitu teleobjektivu, měl by sáhnout po modelu Pro, který i v této oblasti patří ke špičce. Kdo však zoom tolik nevyužije, bohatě si vystačí s podstatně levnějším základním typem Pixel 9. Jeho dva fotoaparáty (hlavní s 50 a širokoúhlý se 48 megapixely) jsou totiž se špičkovým typem Pro v podstatě úplně shodné. Test DxO Mark to potvrzuje.

Navíc toto sblížení (starší modely Pixel 8 a 8 Pro se přece jen trochu lišily a skóre čistě za focení u nich bylo 152 a 155 bodů) možná naznačuje i důvod, proč Google u svých pixelů sice vylepšil makro fotografování, ale soustředil se v tomto případě nadále na využití širokoúhlého fotoaparátu. Konkurence totiž někdy k makru umí využít teleobjektiv, což může být v některých případech praktičtější. Jenže Pixel 9 ho nemá, takže by takové makro využily jen modely Pro, což vlastně nedává moc smysl.