Vítězné tažení Xiaomi skončilo. Letošním recenzím kraluje Samsung

Letošní samsungy řady Galaxy S nejsou takovými prodejními trháky, jak si jihokorejský výrobce patrně představoval. Na jednu stranu se tomu nelze divit, koronavirová pandemie potrápila nejednoho výrobce včetně Applu. Nicméně tradiční žebříček deseti nejčtenějších recenzí končícího roku nenaznačuje, že by o smartphony Samsungu nebyl mezi lidmi zájem.

I nadále nicméně platí, že do hledáčku čtenářů Mobil.iDNES.cz se dostávají nejen špičkové a také patřičně drahé smartphony, ale i výrazně levnější čínská alternativa, která výkonem nijak výrazně nepokulhává. Tak třeba již zmíněné Xiaomi má v tradičním žebříčku na sklonku roku stejně jako loni čtyři zástupce, tři z nich se na trhu nicméně prezentují pod vlastní značkou.

Ale ani Samsung se letos nenechal zahanbit, čínskému konkurentovi dýchá na záda hned se třemi recenzemi. Stačilo přitom málo a mohlo jít o vyrovnaný početní souboj: druhou desítku nejčtenějších recenzí totiž otevírá test jednoho z nejvýraznějších průkopníků skládací smartphonové éry, modelu Fold od Samsungu. Do první desítky se však tradičně probojovaly i telefony od Applu, Nokie i Huaweie, byť jeho přístroje nejsou kvůli přetrvávajícím americkým sankcím příliš konkurenceschopné. A je to škoda, protože letošní generace modelu Mate je špičková.



1 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Jasný král letošní generace řady Galaxy S20. Provedení s přídomkem Ultra 5G zaujme nejen špičkovým fotoaparátem se stonásobným přiblížením, ale třeba i svým obřím, 6,9palcovým displejem. Jen hmotnost může kdekoho zaskočit, oněch 222 gramů v ruce prostě cítit bude. Jinak jde o špičkový přístroj bez kompromisů, nabídne obří 12GB operační paměť, výkonný procesor Exynos 990 (na americkém trhu pak Snapdragon 865) a potěší i 120Hz obnovovací frekvence displeje. Pro ni však uživatel ovšem musí oželet nejvyšší možné rozlišení – vyšší frekvence totiž funguje jen s nižším rozlišením 1 080 x 2 400 pixelů. Podpora sítí páté generace je u takového telefonu samozřejmostí. Vysoká cena však může být pro mnohé potenciální zájemce velkou překážkou k jeho pořízení.

2 Xiaomi Mi Note 10 Lite

Není sice úplně levným modelem, jak napovídá jeho název, přesto Mi Note 10 Lite od Xiaomi jen stěží hledá na trhu konkurenci, co se týče kombinace ceny, výkonu a luxusu. V závěru loňského roku je letošním přírůstkem do uvedené rodiny generace Mi Note 10. Model s přídomkem Lite je třetím zástupcem, současně tím nejlevnějším. Přitom hardware používá v podstatě stejný jako jeho starší sourozenci, jenže důraz na cenu se neobešel bez kompromisů. Šetření přišlo zejména v oblasti fotoaparátu. Někomu by mohla vadit i třeba absence slotu na paměťové karty, byť vyšší dostupná paměťová specifikace (128 GB) mnohým uživatelům postačí.

3 Huawei Mate 40 Pro

Jediný zástupce čínského výrobce zmítajícího se v problémech kvůli americkým sankcím. Kvůli absenci služeb Google se tento nadupaný model stává zajímavým pouze pro úzkou skupinu uživatelů. Smartphony Huaweie jsou mimo domácí čínský trh prakticky neprodejná zařízení. A je to velká škoda, protože Mate 40 Pro je jinak špičkový smartphone. Jeho předností je fotoaparát, se svým dražším sourozencem v podobě modelu Mate 40 Pro+ dlouhodobě vévodí žebříčku nejlepších fotomobilů, který sestavuje organizace DxO Mark. Oproti jiným špičkovým smartphonům na trhu má jeho foťák v rukávu různé trumfy.

4 iPhone SE 2020

Apple letos zopakoval svou někdejší strategii spočívající ve vylepšení již prakticky výběhového modelu, jejíž výsledek je levnější alternativou ke špičkovým iPhonům. Nový model SE (zkratka pro Special Edition) je recyklátem iPhonu 8 z roku 2017, ta ovšem designově vychází z již šest let starého iPhonu 6. Vnější obal ovšem klame, pod ním totiž bije tehdy ještě aktuální procesor A12 Bionic známý ze špičkových iPhonů 11. Ústupkem daným roky starým tělem je použití pouze jediného hlavního fotoaparátu. Avšak díky novému softwaru s umělou inteligencí, tedy přesněji strojovému učení a asi i díky dalším komponentovým vylepšením, dokáže vykouzlit kvalitní fotografie. Ale s určitými omezeními.



5 Redmi Note 9 Pro

Dalším zástupcem Xiaomi v letošním žebříčku je model Note 9 Pro od samostatně se prezentující značky Redmi. Škraloupem na vzhledu telefonu střední třídy je kombinace plastového rámečku se skleněnými zády. V rukou působí sice solidním dojmem, ale za vyložené prémiové bychom jeho zpracování neoznačili. Potěší nicméně taková drobnost, jako je umístění čtečky otisků prstů na bok telefonu. Note 9 Pro by si však vzhledem k vyšší ceně zasloužil o chlup lepší displej.

6 Nokia 5.3

Stejně jako loni má svého zástupce v aktuálním žebříčku i legendární Nokia. Zatímco loni vás, čtenáře, celkem překvapivě zaujal „hloupý“ véčkový model 2720 Flip, letos se do vaší přízně někdejší finská značka mobilů dostala již chytrým mobilem. A to modelem 5.3, jehož hlavním lákadlem je čistý Android a z toho vyplývající rychlé aktualizace. O těch se může i výrazně dražším špičkovým smartphonům věhlasných značek zdát, v tomto ohledu má nad nimi nenápadná nokia navrch. Škoda snad jen horší jemnosti displeje, nižšího výkonu a podprůměrného foťáku.

7 Poco F2 Pro

Dalším zástupcem z rodiny značek spadajících pod Xiaomi je Poco. Model F2 Pro je posledním z vymírajícího rodu přístrojů, které svou výbavou a výkonem ohrožují ty nejlepší smartphony. Kdysi agresivní čínské značky totiž zdražují a cenově zajímavé alternativy pro drahé špičkové smartphony z trhu pomalu mizí. Značka Poco zůstává věrná původní strategii, model F2 Pro je jednou z nejvýhodnějších koupí v segmentu špičkových smartphonů. Nabídne špičkový Snapdragon 865, podporu 5G (na českém trhu zatím softwarově blokovaná), paměťové varianty 6/128 GB a 8/256 GB, čtyři fotoaparáty s hlavním 64Mpix snímačem či velký AMOLED displej s integrovanou čtečkou otisků prstů.

8 Redmi 9

I následující příčka nejčtenějších recenzí roku 2020 připadá produktu čínského Xiaomi. Tentokrát jde o zástupce střední třídy, model 9 od značky Redmi. Jeho lákadlem je především příznivá cena na úrovni telefonu nižší třídy, její nasazení se tak logicky neobešlo bez drobných, avšak vcelku logických ústupků. Tím prvním je tělo z plastu, dalším třeba použití procesoru MediaTek Helio G80. Plusem je však například IPS displej s Full HD+ rozlišením, což není v této cenové kategorii samozřejmostí. Jenže telefon převzal zásadní neduh levných redmi: nízký maximální jas displeje, což znamená špatnou čitelnost na slunci. Další ústupek je u foťáku, s ubývajícím světlem rapidně klesá kvalita snímku.

9 Samsung Galaxy A51

V lednu představený Samsungu Galaxy A51 klame tělem, na první pohled působí jako výrazně dražší model Galaxy S20. Pocit prémiového smartphonu se ovšem vytratí ve chvíli jeho uchopení do ruky: rámeček i záda jsou z plastu, byť zadní panel vytváří dojem, že je ze skla. Lákadlem je především fotomodul se čtyřmi senzory či pro danou cenovou kategorii nezvykle tenké rámečky okolo 6,5" displeje s průstřelem pro čelní fotoaparát. Srdcem je osmijádorvý procesor Exynos 9611 v kombinaci se 4GB operační pamětí. Vnitřní úložiště disponuje kapacitou 128 GB a lze jej rozšířit paměťovou kartou.

10 Samsung Galaxy M21

Stejně jako letošní přehled deseti nejčtenějších recenzí začíná, tak i končí. I poslední příčka totiž náleží Samsungu. Tentokrát modelu Galaxy M21. Ten na první pohled splňuje přesně to, co uživatelé preferují: nenápadnost. Zákazníci navzdory různým barevným variantám, které jsou v poslední době na trhu se smartphony dostupné, stále preferují hlavně konzervativní odstíny. Hlavně černou barvu. Galaxy M21 je tak dostupný právě v černém a také v podobně nenápadném tmavě modrém provedení. Telefon, který dává přednost plastu před skleněnými zády, zaujme hlavně obří baterií. Tento solidně vybavený (procesor Exynos 9611, 4 GB operační a 64 GB vnitřní paměti) model nižší střední třídy je zaměřen především na praktičnost, nepraktické výstřelky u něj nenajdete.