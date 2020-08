Je to poslední opravdový zabiják. Test Xiaomi Poco F2 Pro

Značku OnePlus jistě znáte, že? Firma, která začínala nesmírně atraktivním smartphonem se špičkovou výbavou a skutečně poloviční cenou oproti tradičním konkurentům však tuto strategii už dávno opustila. Její aktuální špičková modelová řada OnePlus 8 je drahá a nadupaný model 8 Pro se cenou rozhodně nepodbízí, byť ano, je o fous levnější než třeba konkurenční samsungy a iPhony. A její novinka Nord ze střední třídy stojí jedenáct tisíc a to také není žádné cenové podkopávání konkurence.

Huawei už cenového otloukánka nehraje dlouho a jeho značka Honor, která se „podřezávání“ cen konkurence mohla věnovat, se s ním teď veze v problémech kvůli americkým sankcím, které firmě nedovolují dávat do svých smartphonů služby Googlu. O zabijáka méně. Nadějí je třeba relativní nováček Realme, jenže ouha, jeho špičkový model X50 Pro 5G je s cenou přes 20 tisíc korun všechno, jen ne levný.

Totéž vlastně platí i pro Xiaomi: její špičkové modely Mi 10 Pro se u nás pro jistotu na trhu moc neohřály, byly prostě drahé. A i modely ze střední třídy u Xiaomi v poslední době soustavně zdražují. Ale u Xiaomi je tu naštěstí ještě jeho podznačka Poco. Ta se zatím strategie tvorby zabijáků špičkových modelů drží. A její Poco F2 Pro je v tom asi nejlepší za celou dobu existence této kategorie: ústupky má, ale je jich už tak málo a jsou mnohdy tak nepodstatné, že dává Poco F2 Pro u zákazníků velké šance. Vlastně, kdo kupuje nadupaný smartphone a chce přitom koupit rozumně, měl by rozhodně F2 Pro zvolit. Nic jiného asi za racionální volbu v dané kategorii označit nelze.

Je opravdu tak dobrý?

Výbava Poco F2 Pro je opravdu špičková, však posuďte sami: Snapdragon 865, podpora 5G sítí (u nás zatím softwarově zablokovaná), 6 GB RAM a 128 GB uživatelské paměti (nebo v případě námi testované verze 8 a 256 GB), čtyři fotoaparáty s hlavním 64megapixelovým snímačem, solidně velká baterie s rychlým dobíjením, veliký AMOLED displej s integrovanou čtečkou otisků prstů, to vše je parádní výbava.

Plusy a mínusy Proč koupit? skvělý výkon

výhodná cena

povedený displej

elegantní design

dobrý fotoaparát

Proč nekoupit? chybí odolnost vůči vodě a prachu

čelní vysouvací kamera není pro každého

nemá slot na microSD Kdy? V prodeji Za kolik? 14 990 Kč (6 GB DDR4x RAM, 128 GB paměti), 16 490 Kč (8 GB DDR54 RAM, 256 GB paměti)

Výkon je opravdu parádní disciplínou Poco F2 Pro, v benchmarku AnTuTu jsme testovanému silnějšímu provedení (kromě více RAM má i lepší RAM s DDR5 namísto DDR4X) stabilně naměřili 575 000 bodů, což jej v našich redakčních statistikách řadí na druhé místo za výtečně vyladěnou Motorolu Edge+. Za tou zaostává jen o necelých 10 000 bodů. Kdo chce výkonné monstrum třeba na hry, najde tu ideálního společníka (a to i z dalších důvodů). Výbava má ale samozřejmě i nějaké kompromisy.

Jaké kompromisy?

Třeba 6,67palcový AMOLED displej se drží tradičního rozlišení 2 400 x 1 080 pixelů, žádné 2K nebo 4K se nekoná. Jistě, pomáhá to výkonu a v praxi nám displej vyhovoval především díky tomu, že je plochý, bez zahnutí v rozích, a také postrádá jakýkoli výřez nebo průstřel. Je to detail, ale třeba hráči ho právě velmi ocení, na nás displej působí klidným a elegantním dojmem. Kdo by čekal divoké obnovovací frekvence, má smůlu, tady je prostě vidět, že se šetřilo: na druhou stranu je to ústupek rozumný a mnoho uživatelů jej ani nezaregistruje.

Ústupky pokračují: telefonu chybí odolnost vůči vodě a prachu, to je v nejvyšší třídě už trochu neobvyklé, bohužel nezbývá, než to s ohledem na cenu „skousnout“. Chybí také slot na paměťové karty, takže je lepší si připlatit za variantu s větší pamětí. Zapomenout musíme také na bezdrátové dobíjení. Podle nás to jsou ale vše věci, bez kterých se dá obejít, byť ona absence odolnosti vůči vodě může být pro někoho zásadním nedostatkem.

Kde má čelní kameru?

Displej Xiaomi Poco F2 Pro je krásně symetrický a neruší ho žádný výřez či průstřel. Je to až nečekaný balzám na duši. Z důvodu použití takového displeje se ovšem čelní kamera schovala do trochu nepraktického vysouvacího modulu, který vyjíždí poblíž levého horního rohu. Právě tato věc nejspíš může i za onu absenci odolnosti vůči vodě a prachu.

Modul vyjíždí překvapivě rychle, takže lze relativně dobře používat i odemykání obličejem, zvuk při jeho zasouvání je ale trochu vrzavý a je otázkou, jaká tedy bude životnost modulu (telefon při opakovaném vysouvání a zasouvání dokonce uživatele varuje, že to dělá moc často). Takže, pokud patříte k selfie maniakům nebo si nedovedete představit fungování bez odemykání obličejem, od Poco F2 Pro dejte ruce pryč: tady by mohly nastat potíže. Čelní kamera s dvacetimegapixelovým modulem přitom není vůbec špatná. My jsme při používání telefonu více spoléhali na čtečku otisků prstů, která funguje rychle, spolehlivě a má podle našeho vkusu i dobré umístění z hlediska výšky nad spodním okrajem.

Fajn, a co hlavní fotoaparát, je to také ústupek?

Ne, není. Foťák je překvapivě solidní, tady se u Poco nijak dramaticky nešetřilo. Ostatně, dokazuje to i výsledek spřízněného telefonu Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition v testu organizace DxO Mark: K30 je vlastně totéž, jako Poco F2, jen v sestavě foťáku najdeme místo makro senzoru solidnější zoomový objektiv. K30 Pro Zoom Edition se díky němu řadí na závěr top 10 nejlepších fotomobilů, takže Poco F2 Pro by bylo bez zoomu někde v druhé desítce: a to je v nabité konkurenci výtečné.

Široký záběr, běžný záběr a 2x digitální zoom

V praxi prostě fotí především hlavní fotoaparát F2 Pro opravdu výtečně. Spolehnout se na něj můžete i při nočním fotografování. Jeho noční režim sice není schopen vykreslit ze tmy zázraky, jako to umějí třeba nejlepší huaweie a samsungy, ale snímky vypadají poměrně věrně a zachycují tedy skutečnou atmosféru. Snímky ze 64megapixelového hlavního snímače mají rozlišení 16 megapixelů, telefon tedy standardně používá pixel-binning v poměru 4:1. Fotit lze v případě potřeby ale i v plném rozlišení. Detaily jsou velmi dobré i při běžném fotografování, telefon si velmi dobře poradí se všemi kontrasty. Dobře použitelný je dvojnásobný zoom, který je vlastně jen digitální, ale díky bohaté zásobě pixelů jsou výsledky dobré.

Běžný snímek na 64mpx, 16mpx digitální 2x zoom a 5mpx makro

Trochu hůř je na tom širokoúhlý snímač s třinácti megapixely: ve dne jsou snímky z něj slušné, byť i přes malý pokles rozlišení je tu znát ztráta detailů i kontrastu, v noci pak už širokoúhlý foťák svou roli tak s grácií nezvládá. Tyto dva snímače jsou pak doplněny pětimegapixelovým makro objektivem s dvojnásobným přiblížením: makro fotoaparáty považujeme většinou za marketingové zlo moderních smartphonů, ale tady makro snímač úplně zbytečný není. Ostří totiž asi na vzdálenost dvou centimetrů a lze s ním tedy vzhledem k optickému přiblížení pořídit docela zajímavé extrémní makro snímky: výřezem z plné fotky o rozlišení 64 megapixelů se na stejnou úroveň detailu sice dá dostat, ale spolehlivé zaostření je v tomto případě sázkou do loterie, takže makro svůj smysl má. Ale měl by větší, kdyby šlo celkově o kvalitnější snímač: alespoň 8, ideálně 12 megapixelů by bylo fajn.

Scéna s bleskem a noční snímek s a bez nočního režimu

Posledním snímačem do počtu je dvoumegapixelový pro bokeh efekt, ten svou práci zvládá tak nějak průměrně a vlastně by se bez něj smartphone i klidně obešel. Celkově ale hodnotíme fotoaparát velmi dobře: je pohotový, má spoustu kreativních režimů a pracuje se s ním dobře a intuitivně, byť pár drobností v ovládání by mohlo být jinak (na makro se přepíná v levé liště, zoom se ovládá na pravé straně). Na absolutní špičku kvalitou nestačí, ale celkově patří i mezi top modely k tomu lepšímu a to je příjemné překvapení.

Co výdrž baterie?

Akumulátor s kapacitou 4 700 mAh patří i dnes stále k nadprůměru a Poco F2 Pro je dobře vyladěné, takže výdrž je také řekněme lehce nadprůměrná. Běžné dva pracovní dny s ním nejsou problém, jeden opravdu perný den také přestojí a ještě mu zbývá nějaká ta malá rezerva, na holičkách by vás tedy telefon nechat neměl. Zároveň lze kdykoli velmi rychle energii doplnit: kompletní nabití trvá asi hodinu, dodávaná nabíječka zvládne telefon „ládovat“ výkonem 30 W. Jen někomu může chybět bezdrátové dobíjení.

Líbí se vám?

Pravda, design jsme ještě nezmínili. Poco F2 Pro je především elegantní smartphone, který se nechce prvoplánově zalíbit. Ale to z něj v důsledku dělá možná o to atraktivnější kousek: jak jsme již psali, plochy displej bez děr a výřezů je balzámem na duši, klid v nás vyvolává i sestava fotoaparátů na zadní straně: ta je totiž namísto nevzhledné vystouplé krabice uspořádána do elegantního, byť pravda, stále nápadného, kruhu, který nad povrch vystupuje jen trochu. Moc se nám líbila fialová barva testovaného provedení i fakt, že záda jsou matná a nikoli lesklá. Na druhou stranu šmouhy a otisky ani matný povrch zcela neskryje. Trochu výhrady máme k tradičně velmi silně upravenému Androidu 10 s uživatelským prostředím MIUI 11: především logika umístění některých prvků v menu je jiná, než u konkurence. Ale zvyknout se dá, grafická stránka se navíc dá přizpůsobit a je vcelku elegantní.

Mám si ho pořídit?

Pokud chcete špičkový výkonný smartphone a nechcete utrácet sumy přes dvacet tisíc korun, je Xiaomi Poco F2 Pro v podstatě vaše jediná šance. Musíte podle nás ale skousnout absenci odolnosti vůči vodě a prachu a také tento smartphone není vhodný pro selfie nadšence a ty, kdo nutně vyžadují odemykání obličejem. Jinak je ale Poco F2 Pro lákavou volbou: aktuálně stojí verze se 6 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti necelých 15 000 korun, za testované provedení s 8 GB (lepší DDR5) RAM a 256 GB uživatelské paměti dáte necelých 16 500 korun. Ano, původní Pocophone F1 stál v roce 2018 úžasných 10 000 korun, ale to je jen důkaz toho, že tyto časy jsou dávno pryč a že smarpthony v uplynulých letech brutálně zdražily. I přes toto extrémní zdražení oproti předchůdci je Poco F2 Pro jednou z nejvýhodnějších koupí na trhu.

Mezi telefony se Snapdragonem 865 prakticky nemá konkurenci, žádný z nich za cenu hlouběji pod 20 000 korun nekoupíte. A tak je u „zabijáků“ třeba hledat soupeře u starších modelů. Vynikající Honor 20 Pro z loňského roku stojí 11 990 korun a je asi nejvážnějším soupeřem F2 Pro, byť výkonem na něj prostě nemá, má menší displej i menší baterii. Zajímavý Samsung Galaxy S10 Lite, co vlastně není lite, je filosofií Poco F2 Pro překvapivě blízký, ale ani jeho Snapdragon 855 na výkon telefonu od Xiaomi nestačí: nicméně pokud vám nejde o hrubý brutální výkon, lze s ním ušetřit, v různých slevových akcích ho lze pořídit za zhruba 14 000 korun. Na Oppo Reno 3 Pro jako konkurenta zapomeňte, jeho MediaTek Helio P95 je oproti procesoru v Poco F2 Pro dýchavičný.

Takž zpět k soupeřům s procesorem řady 855: typ 855+ nabídne OnePlus 7T s cenou 14 800 korun, Realme X2 Pro se stejným srdcem na dvanáct tisíc, malá Xperia 5 se Snapdragonem 855 stojí sedmnáct tisíc a zajímavý loňský Asus Zenfone 6 s výklopnou kamerou a původní lákavou cenou 13 000 korun už dnes budete shánět velmi obtížně. V poměru výkon/cena tak na Poco F2 Pro jen tak něco nemá.