OnePlus má opravdového zabijáka. Je špičkový, ale za šílenou cenu

OnePlus je celkem malá značka patřící do obřího koncernu BBK Electronics, který se řadí mezi největší na světě v produkci smartphonů. Zahrnuje Oppo, Vivo, OnePlus a Realme. OnePlus měl vždy specifické postavení, je to značka pro zámořské trhy (v kontextu čínského koncernu) se specializací na online prodej, ale to se postupně mění. Portfolio bylo vždy velmi střídmé, každý rok obsahoval katalog jen pár modelů.

Postupně si OnePlus na některých trzích vybudovalo doslova kultovní status, i když prodeje nejsou vysoké a značku provázely různé kontroverze. OnePlus se historicky snažil nabízet cenově výhodné alternativy těch nejlepších smartphonů na trhu, proto si vytvořil slogan „zabiják top smartphonů“. Což ovšem u nejnovějších telefonů přestává platit. Naopak, ceny se dostávají nad úroveň modelů, proti kterým OnePlus vždy bojovalo. Aktuálně výraz zabiják platí spíš pro samotnou výbavu.

Koncernová příbuznost

Nejnovější OnePlus 8 Pro těží z koncernové techniky. Konkrétně sdílí s taktéž novým modelem Oppo Find X2 Pro nejen výbavu, ale i podobný design. To by znamenalo, že si oba modely budou přímo konkurovat, ale možná to tak nebude. Přestože Oppo je už delší dobu v Evropě aktivní, tak model Find X2 Pro možná na mnoha trzích v prodeji nebude.



Z undergroundu do mainstreamu Původně OnePlus prodával jen online a ještě jen přes pozvánky. Byl to dobrý marketingový tah, který z telefonů udělal nedostatkové zboží. Asi jako byly ve své době hůř dostupné nové iPhony. Celkově však prodeje OnePlus nebyly nikterak velké, byla to malá značka. Jenže aktuálně má firma velké plány a zaměřila se na severoamerický trh. Po spolupráci s tamním operátorem T-Mobile je nově partnerem další tamní operátor Verizon. I tak zůstává v portfoliu koncernu BBK Electronics OnePlus menší značkou. Masové prodeje generují značky Oppo a Vivo, které se již také vydaly na expanzi mimo Asii. Nebo je tu nejmladší značka koncernu Realme, což jsou cenově dostupné smartphony. Ta spolu s OnePlus jako jediná zatím prodává oficiálně i v Česku, ale příchod Oppa je podle všeho otázkou několika měsíců.

OnePlus 8 Pro řadí čínskou značku mezi absolutní špičku mezi smartphony. Konečně nechybí ani bezdrátové nabíjení, které bylo dříve tímto výrobcem opomíjeno. Ale i kdyby bezdrátové nabíjení chybělo, je výbava vrcholná. To už platilo pro minulý model 7T, novinka jde ještě dále.



Použit je aktuálně nejvýkonnější procesor na trhu Snapdragon 865. Operační paměti má telefon 12 GB, což je více než dostatek a to samé můžeme prohlásit o úložišti s kapacitou 512 GB. Existovat bude i levnější verze s kombinací pamětí 8 GB/128 GB. Ale jak je pro značku typické, chybí podpora paměťových karet.

Podporovány jsou sítě 5G. Smartphone je jednosimkový, podpora dvou SIM karet má přijít v rámci aktualizace, druhá bude eSIM. OnePlus používá vlastní nadstavbu Oxygen OS systému Android. Ta je postavena na Androidu 10.

Špičkový je i OLED displej s obnovovací frekvencí 120 Hz. Obří zobrazovací panel s úhlopříčkou 6,78 palce má rozlišení 3 168 x 1 440 obrazových bodů. Poměr stran je 19,8:9. Výrobce označuje typ displeje jako Fluid AMOLED. V levém horním rohu displeje je malý průstřel pro přední fotoaparát.

Vysoká zobrazovací frekvence umožňuje velmi plynule zobrazení. Při představení byl telefon často srovnáván s iPhonem. Konkrétně s půl roku starým modelem 11 Pro. Ten ve srovnání působil jako zasekávající se dýchavičný smartphone. Což ukazuje, jak značce OnePlus narostla ramena.

Rozměry novinky jsou 165,3 x 74,3 x 8,5 milimetru. To dokazuje shodnou konstrukci se zmíněným Oppo Find X2 Pro, který se rozměry liší pouze o desetiny milimetru (půdorys 165,2 x 74,4 milimetru). Hmotnost je 199 gramů. Konstrukce nového oneplus splňuje stupeň krytí IP68.

Špičkový fotoaparát

Fotoaparátem se oba koncernoví sourozenci odlišují. A to jak sestavou objektivů, tak jejich umístěním. Oppo má fotoaparát trojitý a v levém rohu. Nový OnePlus má čtyřnásobný fotoaparát uprostřed horní části zad telefonu.

Hlavní fotoaparát používá senzor Sony IMX689 a má rozlišení 48 megapixelů. Jeho clona je f/1.7. Druhý je ultra širokoúhlý se shodným rozlišením a světelnost f/2.2. Potud opět shoda se zmíněným modelem od Oppo. Třetí teleobjektiv je však u oneplus osmimegapixelový, u oppo 13Mpx.

Výrobce uvádí trojnásobný hybridní zoom. Oppo Find X2 potom desetinásobný hybridní zoom. Ale nový OnePlus 8 Pro má ještě čtvrtý fotoaparát jako barevný filtr s rozlišením pět megapixelů a clonou f/2.4. LED blesk je dvojitý. Podporován je noční režim a technologie HDR.

Stabilizace je optická i elektronická. Autofokus je kontrastní, pomocí fázové detekce a je k dispozici i laserové ostření. Videa lze pořizovat až v 4K rozlišení v kvalitě 60 fps. Přední kamera se senzorem Sony IMX471 je 16megapixelová a má světelnost f/2.4. Pro úplnost zmíněné oppo má přední kameru s rozlišením 32 Mpx.

Bezdrátové nabíjení na výšku

Telefon má baterii s kapacitou 4 510 mAh. Bezdrátové nabíjení je 30W. Ovšem bezdrátová nabíječka Warp Charge 30 Wireless je spíše dříve známou dokovací stanicí než podložkou. Výrobce přímo uvádí, že telefon musí být umístěn ve svislé poloze a ne libovolně. Pro porovnání, Find X2 Pro umí rychlejší nabíjení a má uvnitř dvě menší baterie, dohromady s nižší kapacitou než oneplus.

Jediným konektorem je USB-C, sluchátkový konektor už telefon nemá a v balení nejsou ani sluchátka. Telefon disponuje stereo reproduktory a technologií Dolby Atmos. Při nahrávání videa lze zaostřit zvuk na konkrétní místo. Jde o technologii OZO od Nokie.

Zbývá zmínit čtečku otisků umístěnou v displeji, stejně jako podporu všech satelitních navigačních standardů včetně Galilea. Telefon podporuje wi-fi 6, Bluetooth 5.1., USB 3.1 OTG a nechybí technologie NFC.

OnePlus 8 Pro bude v prodeji v třech barevných verzích. Onyx Black, Ultramarine Blue a Glacial Green. Z nichž ta první má v Evropě specifikaci

8 GB/128 GB. Zbylé verze potom mají špičkovou specifikaci 12 GB/256 GB. Ve Spojených státech je potom verze s nejslabší specifikací ta poslední.

A teď k cenám, které z modelu 8 Pro dělají exkluzivní smartphone. Základní verze 8 GB/128 GB stojí v Evropě 919 eur. Tedy v přepočtu zhruba 25 000 korun. Špičková specifikace vyjde na 1 019 eur, tedy v přepočtu přibližně na

27 500 korun. Mezi prvními zeměmi v Evropě, kde se novinka bude zpočátku prodávat, Česká Republika chybí.

Levnější verze

OnePlus vzhledem k vysoké ceně verze Pro představil i levnější verzi.

OnePlus 8 cenou startuje na rovněž nijak malé částce 719 eur. Tedy v přepočtu přes 19 000 korun. Řeč je o verzi 8 GB/128 GB. Exkluzivní verze 12 GB/256 GB už vyjde na 819 eur, tedy v přepočtu zhruba na 22 000 korun.

Oproti verzi Pro má základní model o poznání slabší výbavu. Displej opět typu Fluid AMOLED má úhlopříčku 6,55 palce a rozlišení 2 400 x 1 080 obrazových bodů. Poměr stran je tak 20:9. Průstřel je shodný s vyspělejším modelem.

Použitý procesor je opět Snapdragon 865. Šetřilo se na fotoaparátu, který je trojitý bez optického přiblížení. Hlavní snímač používá senzor Sony IMX586 s rozlišením 48 megapixelů a clonou f/1.75. Druhý fotoaparát je ultraširokoúhlý s rozlišením 16 megapixelů a světelností f/2.2. Třetí fotoaparát je pro makro snímky s rozlišením dva megapixely a clonou f/2.4.

LED blesk je opět dvojitý, stejně jako je možné pořizovat videa v rozlišení až 4K (60 fps). Oba telefony podporuji pokročilou technologii HDR a umožňují pořizovat snímky ve formátu RAW. Přední kamera se senzorem Sony IMX471 má rozlišení 16 megapixelů a nemá autofokus. Ten nemá ani verze Pro.

Baterie má kapacitu 4 300 mAh bez možnosti bezdrátového nabíjení. Rychlonabíjení však podporováno je. Výbava je jinak shodná s verzi Pro včetně 5G síti nebo NFC či wi-fi 6. Čtečka otisků je opět umístěná v displeji. Dvě SIM karty mají být podporovány až v rámci aktualizace a konektor je jen typu USB-C. Sluchátka v balení rovněž chybí.

Rozměry základní „osmičky“ jsou 160,2 x 72,9 x 8 milimetrů. Hmotnost 180 gramů má být podle výrobce v prémiovém segmentu nejnižší. Otázkou je, jak moc je základní OnePlus 8 prémiový. Co se tyče hmotnosti, tak opravdu špičkový Samsung Galaxy S20+ s 6,7palcovým displejem má hmotnost 186 gramů.

Jednodušší novinka bude opět v prodeji ve verzích Onyx Black a Glacial Green. Tyto verze budou v prodeji ve specifikaci 8 GB/128 GB. Exkluzivní je verze Interstellar Glow. Ta má specifikaci 12 GB/256 GB. Tato varianta má duhová záda měnící barvu podle úhlu pohledu.

Pro úplnost je nutné zmínit zlevnění loňského modelu 7T. Ten nyní stojí 599 eur. V přepočtu tak vyjde na přibližně 16 000 korun. Jde o verzi s operační paměti 8 GB a úložištěm 128 GB.