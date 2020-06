Supervýkonný smartphone v boji o přízeň. Test Realme X50 Pro 5G

O značce Realme píšeme stále jako o nováčkovi na trhu, neboť první modely se do Česka oficiální cestou dostaly teprve loni na podzim. Přesto můžeme říci, že celé portfolio tohoto výrobce na českém trhu už pomalu nejde spočítat na prstech rukou a jeho modely pronikají do všech tříd, od nejlevnější až po prémiovou. Model X50 Pro 5G je pomyslnou špičkou, kterou vám Realme v současnosti nabídne.

Ještě než se pustíme do samotného hodnocení telefonu, je nutné připomenout, že Realme patří do koncernu čínského Oppa, které smartphony vyrábí už pěkných pár let. Na jeho produkty bychom tak rozhodně nenahlíželi jako na nějaký pokus neznámé značky, která by potenciálně nemusela být tak zkušená. Přesto by mohl být se jménem, které ještě většinu loňského roku bylo na českém trhu neznámé, problém v přízni zákazníků. Obzvlášť, když nejde o levnější mobil za pár tisíc korun, ale o prémiový smartphone s odpovídající cenou.

Realme X50 Pro 5G má každopádně vysoké ambice a za pozornost stojí, ovšem je třeba se mít na pozoru před několika nástrahami ve výbavě.

Je Realme X50 Pro 5G stylový telefon?

V době, kdy už nám pod rukama prošly telefony s všemi možnými kombinacemi barev, vzorů a odlesků na zadním krytu, je poměrně decentní provedení tohoto modelu ku prospěchu. Rozhodně se nám líbí testovaná hnědá varianta, i když ji výrobce označuje jako červenou. Pod jistými úhly nicméně vidíme i vínové odlesky, takže pravda, co se barevného odstínu týče, je někde mezi.



Skutečně pozitivní zprávou je matná úprava zad, na které nejsou otisky prstů vidět zdaleka tolik jako na lesklých telefonech. Realme X50 Pro 5G jinak v podstatě splňuje očekávání od prémiových telefonů, kombinuje sklo po obou stranách s kovovými boky. Kvůli tomu je o něco těžší, než se zdá (205 gramů).

Do ruky padne díky zaobleným zádům dobře. Pokud jste příznivci kompaktních modelů, nebude Realme X50 Pro 5G tou nejlepší volbou, zároveň bychom neřekli, že je telefon nějak výrazně přerostlý. Jde zkrátka o dnešní průměr, co se velikosti týče.

Jaké přednosti má displej?

Realme X50 Pro 5G šlo prakticky na jistotu a povedlo se mu odškrtnout vše v seznamu současných trendů: průstřel displeje, čtečka v displeji i rychlá obnovovací frekvence. Ale pěkně popořadě. Displej typu Super AMOLED má úhlopříčku 6,44 palce a rozlišení 1 080 x 2 400 pixelů. Poměr stran je 20:9. Lze si vybrat, zda bude obnovovací frekvence standardních 60, nebo rychlejších

90 Hz.



Průstřel displeje je zde po vzoru konkurenčního loňského top samsungu dvojitý (to aby se vešly hned dva přední fotoaparáty), takže zabírá o trochu víc místa. I tak nám přijde méně rušivý než už trochu okoukané výřezy. Čtečka otisků prstů v displeji nás mile překvapila, je rozhodně jednou z těch velice svižných a přesných. Okolo displeje najdete poměrně tenké rámečky, to už je však u současné prémiové třídy v podstatě standardem.



V internetových diskuzích jsme ohledně tohoto modelu během testování narazili na stížnosti na nízký jas displeje, což podle nás není moc pravda. Ano, viděli jsme u mobilů i jasnější displeje, nicméně i tak máme pocit, že ani na slunečním světle nemělo Realme X50 Pro 5G žádný větší problém udržet obrazovku čitelnou.



Na co se ve výbavě telefonu máme těšit nejvíc?

Pokud prahnete po co možná nejvýkonnějším telefonu, pak je Realme X50 Pro 5G jednou z nejlepších voleb. Hlavním lákadlem tohoto telefonu je výkonný procesor Snapdragon 865 společně s 12 GB operační paměti. Tento model v současnosti stojí s 600 tisíci body na špičce výkonnostního testu AnTuTu. Po herní či multimediální stránce se skutečně není čeho bát, telefon je opravdu výkonné monstrum.

Pojistku do budoucnosti nabízí také v již zahrnuté podpoře sítí 5G. Vnitřní úložiště pro data má kapacitu 256 GB a dále už nejde rozšířit o paměťovou kartu. V tomto případě to asi není tak velký problém jako třeba u 64GB mobilů, nicméně i tak to zamrzí. Bohužel více nás mrzí fakt, že telefon se v Česku prodává pouze v single SIM variantě, takže kdo je zvyklý využívat dvě SIM naráz, má u tohoto modelu smůlu.

Konektorová výbava se nese v „moderním“ duchu, což znamená přítomnost pouze USB-C. Pokud chcete připojit klasická drátová sluchátka, máte smůlu, v balení redukci nenajdete. Jinak telefon oplývá všemi moderními bezdrátovými formami připojení, od výše zmíněného 5G přes Bluetooth 5.1 až po NFC pro mobilní platby.

Po systémové stránce jde o model s Androidem verze 10 opatřený nikoliv rozhraním Color OS, na které jsme si u značky pomalu zvykali, nýbrž novým rozhraním Realme UI 1.0. To se vyznačuje organizací menu podobně jako neupravený Android, tedy ve vytahovací roletce, vlastní domácí obrazovkou pro chytrého asistenta s nabídkami často používaných funkcí, počasí, kalendářem či počítadlem kroků a také sadou aplikací navíc.

Ty zahrnují speciální herní režim Game Space, který umí optimalizovat výkon telefonu a zároveň ztišit veškeré notifikace, dále kancelářský balíček Office suite, internetový prohlížeč Opera (proč, když už tu je Chrome?) a několik služeb jako Netflix či YouTube Music. Telefon rozhodně nepůsobí po prvotním nastavením nijak zahlceně, stačí si tak aplikace jen krátce protřídit.

Opravdu se telefon nabíjí extrémně rychle?

Ačkoliv není Realme X50 Pro 5G žádný přeborník po stránce výdrže, jeho možnosti rychlého nabíjení vás donutí se na telefon dívat z úplně nového úhlu. 65W rychlonabíjení je totiž v současnosti rekordní hodnotou na trhu a opravdu můžeme potvrdit, že doba, kdy jste čekali na plné nabití telefonu více než hodinu, je dávno pryč.

Akumulátor tohoto modelu má kapacitu 4 200 mAh, což je v této třídě telefonů celkem obvyklá hodnota, ovšem možnost nabít jej naplno za 35 minut se stále zdá jako něco z říše technologické fantazie. Můžeme ovšem potvrdit, že to je realita a s přibalenou 65W nabíječkou skutečně dosáhnete z nuly na sto procent za nějakých 35 až 40 minut. Za pět minut se dostanete na dvacet procent, za patnáct už jste na skoro šedesáti procentech.

V balení najdete vedle rychlé 65W nabíječky také silikonový průhledný kryt

To změnilo naše vnímání výdrže natolik, že nám zhruba den až den a půl provozu na jedno nabití přišel daleko menším nedostatkem, když stačí telefon jen například před spaním na půl hodiny připojit k nabíječce, zatímco si dáte sprchu a vyčistíte zuby. Toto je zkrátka telefon, na který s nabíjením není třeba čekat.

Jak Realme X50 Pro 5G fotí?

V porovnáním se zbytkem skvělé výbavy působí fotoaparát trochu ušlápnutě. Nenabídne totiž žádnou senzační a moderní funkci jako konkurenti s periskopovými senzory, optickými stabilizacemi a podobně. I tak jsme ovšem nechali, ať na nás místo parametrů raději udělají dojmy výsledné fotografie. Zmínit specifikace je ovšem potřeba.

Hlavní snímač má rozlišení 64 MPix (f/1,8), doplňuje jej 8MPix širokoúhlý senzor a 12MPix telefoto snímač s dvojnásobným optickým přiblížením a až dvacetinásobným digitálním zoomem. Čtveřici uzavírá senzor pro vylepšení hloubky ostrosti (2 MPix). Čelní sestava pro focení selfies zahrnuje 32MPix hlavní fotoaparát a 8MPix širokoúhlý snímač.

Hlavní fotoaparát telefonu je ve svém živlu hlavně při dobrých světelných podmínkách, kdy má dostatek ostrosti i přirozené barvy. I přesto však kvalita výsledných snímků není tak oslnivá a mohou nastat problémy třeba i s absencí optické stabilizace, kvůli které můžete v horším světle narazit na upadající kvalitu, a to ve znatelnější míře než u konkurence. Naštěstí nechybí režim noční scény, který ve zhoršených světelných podmínkách důrazně doporučujeme využívat.

Dvojnásobně přiblížený fotoaparát se také hodí, rozhraní aplikace fotoaparátu vám samo nabízí buď dvojnásobné, nebo pětinásobné (digitální) přiblížení, které umí splnit svou funkci, opět ovšem za předpokladu, že máte k dispozici dostatek světla. V opačném případě se detaily a ostrost hodně rychle zhoršují. Širokoúhlý senzor je zde spíš jen do počtu, jeho kvalita je zhruba na úrovni třikrát levnějších telefonů, takže od něj opravdu nečekejte zázraky.

Fotoaparát Realme X50 Pro 5G bychom každopádně neoznačili jako slabinu, nýbrž jako něco, co v dané cenové kategorii nijak neoslní. Výrobce si zkrátka „papírově“ splnil současná očekávání, ovšem v tomto ohledu je většina konkurentů o pár kroků napřed.

Mám si Realme X50 Pro 5G koupit?

Tento smartphone v mnoha ohledech předčil naše očekávání. Má po všech stránkách moderní displej, opravdu skvělý výkon a navrch ještě tak rychlé nabíjení, že pokud s telefonem pravidelně nejezdíte mimo civilizaci a elektrickou zásuvku, tak můžete výdrž v podstatě hodit za hlavu. Po stránce designu určitě neurazí a zbývá tak už jen poměrně průměrný fotoaparát a jedna trochu palčivá chyba v podobě dostupné varianty s pouze jednou SIM.

Cena 20 990 korun pak v prémiové kategorii zní jako příznivější, ale i tak je to opravdu dost peněz. A nyní tak nastává čas se zeptat, zda první top model značky na českém trhu je natolik zajímavý a kvalitní, aby se vyplatilo do něj investovat takovou sumu peněz. Odpověď ovšem není tak jednoduchá.

Pokud vám jde jen o výkon a extrémní nabíjení, pak rozhodně ano. Realme X50 Pro 5G zejména v té druhé oblasti jen těžko shání konkurenta a za takto unikátní prvek výbavy dává příplatek vcelku smysl. Dovedeme představit, že pro hráče či jinak náročné uživatele je koupě tohoto telefonu vhodná.

Naopak, pokud máte peníze na prémiovou kategorii a vyžadujete po všech stránkách moderní prémiový smartphone, asi se najdou i zajímavější volby. A to zejména v případě, že mobil používáte často i k focení. V takovém případě je obstojným konkurentem Samsung Galaxy S20, který je kompaktnější a má subjektivně lepší fotoaparát. Výkonu pak je i v této variantě stále na rozdávání a nechybí podpora dvou SIM či paměťové karty.

Pokud vám jde skutečně jen o extrémní výkon nebo podporu 5G, pak můžete celkem výrazně ušetřit koupí nového Poco F2 Pro od Xiaomi, které rovněž nabídne Snapdragon 865, je přitom o celých šest tisíc korun levnější.