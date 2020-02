Nováček trhu skvěle prohání špičkovou konkurenci. Test Realme X2 Pro

Realme je jedna ze značek čínského koncernu BBK Electronics, který už je dnes možná největším výrobcem smartphonů na světě. Jeho známější značky Oppo, Vivo a také „internetové“ OnePlus totiž hlásí výsledky prodejů samostatně, ale když se k nim připočte právě i raketově rostoucí Realme, v součtu už koncern nejspíš dodává zákazníkům více smartphonů než čínský rival Huawei s jeho značkami Huawei a Honor a také nejspíš i víc než korejský Samsung.

A když je někdo tak veliký a má u zákazníků úspěch, byť s několika značkami, musí jeho smartphony stát zato. Vlastně úplně nemusí, ale minimálně v případě Realme to platí. V našich testech jsme docela chválili už levnější modely 5 a 5 Pro, teď přichází řada na hodnocení modelu X2 Pro, který před příchodem nového špičkového modelu X50 Pro 5G tvořil vrchol nabídky výrobce. A i tady zazní především chvála, byť i k nějakým těm kompromisům u Realme sáhli. Nejsou ale nijak dramatické.

Co je to vlastně zač?

Realme X2 Pro je typický „zabíják supersmartphonů“. Skvěle vybavený přístroj za lákavou cenu. Konkrétně stojí 12 899 korun, přitom nabízí vysoce výkonný procesor Snapdragon 855+, 8 GB RAM, velký 6,5palcový AMOLED displej s integrovanou čtečkou otisků prstů, velkou baterii (4 000 mAh), rychlé dobíjení a velmi solidní čtvernou sestavu fotoaparátu. Je to moderní výkonný smartphone bez větších výstřelků, který funguje v praxi velice dobře a umí potrápit i mnohem dražší soupeře. To dokazuje například i prostý výkon v benchmarcích – v oblíbeném AnTuTu jsme mu naměřili vynikajících 471 tisíc bodů.

Benchmarky ale nejsou všechno, jaký je v praxi?

I praxe je výtečná, byť jsou tu sem tam nějaké ty mouchy. Začněme chválou. Velký 6,5palcový AMOLED displej má příjemné barvy a potěší možností zapnout obnovovací frekvenci 90 Hz (opravdu je ale nutné ji zapnout v menu), která učiní překreslování obrazu plynulejším a uživatel má z používání telefonu lepší pocit, než při standardních hodnotách. Displej také potěší ty, kteří nemají rádi zahnutí, je klasicky plochý.

Plusy a minusy Proč koupit? vysoký výkon

příznivá cena

dobré zpracování

solidní fotoaparát

povedený displej

Proč nekoupit? nemá slot na microSD

místy nedotažené ovládání

chybí odolnost proti vodě a prachu Kdy? V prodeji Za kolik? 12 899 Kč

Upřímně, obnovovací frekvence je pro nás z tohoto hlediska příjemnější a důležitější než rozlišení, které tu zůstává na standardních 2 400 x 1 080 pixelech. Displej má v horní části klasický kapkovitý výřez – nesnaží se být kdovíjak nejmenší, ale při používání nám nijak zásadně nevadí. Integrovaná čtečka otisků prstů funguje dobře a má jednu příjemnou vlastnost: po přiložení prstu se oblast okolo výrazněji rozsvítí animací (dá se nastavit její styl), která uživateli v podstatě potvrdí či vyvrátí správné přiložení. Funguje to tak, že si po čase zvyknete displej odemykat i poslepu, periferně přitom snadno zkontrolujete, zda se proces daří. Navíc odemykání má ještě jednu zajímavost: umí kombinovat obličej i otisk a celou autorizaci tak urychlit. Pravdou je, že zrovna v této disciplíně si vede Realme X2 Pro velmi dobře.

S telefonem se nám celkově dobře zachází, byť už jsme viděli tenčí rámečky, není na danou úhlopříčku nijak zbytečně přerostlý. V balení s telefonem se nachází silikonové pouzdro, které je trochu silnější než prémiová tenká pouzdra stejného druhu, a tak telefon možná zbytečně nabobtnává. Je ale fajn, že tu pouzdro je a uživatel může telefon chránit od první chvíle – třeba než sežene nějaké trochu lepší pouzdro, které přece jen pro tuto u nás exotičtější značku nemusí být snadno dostupné.

Fajn, říkali jste, že vám něco vadí?

Je tu pár věcí. Z počátku nám hodně k vzteku přišlo uspořádání ovládacích tlačítek na bocích. Realme se totiž z nějakého důvodu rozhodlo dát na pravý bok tlačítko vypínací a na levý bok přímo proti němu tlačítka pro regulaci hlasitosti. Při vypínání displeje se nám tak typicky stávalo, že jsme pořídili screenshot – za prvních několik dní jsme takto nechtěně vyrobili tolik snímků obrazovky, kolik jsme snad za celý rok nevytvořili cíleně. Postupně jsme si ale na toto uspořádání zvykli a frekvence pořizování nechtěných screenshotů se snížila, byť se nám je nepodařilo zcela eliminovat.

Domníváme se, že je trochu škoda, že takto nadupaný smartphone postrádá certifikaci odolnosti proti vodě a prachu a někomu může také chybět bezdrátové dobíjení. Není tu ani slot na paměťové karty, ale 128 GB vnitřní paměti by mohlo uživatelům stačit. Realme na oplátku nevynechává 3,5mm jack pro sluchátka. To jsou ale z hlediska výbavy asi ty největší ústupky, jinak Realme X2 Pro podle nás nic nechybí.

Jaký to má operační systém?

Realme X2 Pro používá Android 9.1 s vlastní grafickou nadstavbou ColorOS 6.1. Ta mění hlavně notifikační lištu a zkratky, také uspořádání menu nastavení. Ale není to nic, na co by se nedalo zvyknout, třeba menu s nastavením je uspořádáno logičtěji než u některých jiných čínských konkurentů. Nedodělky najdeme spíše v některých systémových aplikacích (galerie má nejnovější fotky dole, nikoli nahoře, jak je obvyklé) než v samotné logice systému, i když i ta se dovede občas (výjimečně) zadrhnout. Realme pak slibuje aktualizaci na Android 10, ale otázkou je, kdy tato dorazí.

ColorOS má několik uživatelských drobností, které umějí zaujmout – třeba obrazovku Chytrý asistent vlevo od domovské obrazovky. Ta může připomínat třeba kanál Bixby u samsungů, jen působí praktičtěji: uživatel má více kontroly, jaké informace a v jakém pořadí se tu budou zobrazovat. V prostředí telefonu může uživatel přesouvat ikony i hromadně, zajímavostí je třeba příznak u ikony aplikace, který naznačuje, že je k dispozici aktualizace (jde vypnout).

Z hlediska navigace tu uživatel může volit snad ze všech myslitelných způsobů – od virtuálních tlačítek s libovolným uspořádáním, přes poloviční gesta čistého Androidu, gesta tří různých tahů nahoru jako u Samsungu nebo plná gesta. Jenže třeba při plných gestech se tak uživatel připraví o běžnou možnost vyvolat funkci Google Now či Google Assistant – je k tomu potřeba nastavit boční vypínací tlačítko (vyvolá na podržení).

Co zpracování a design?

Realme X2 Pro je elegantní smartphone s výborným zpracováním. Model jsme testovali v perleťové barevné variantě, která umí vizuálně zaujmout, dále je k dispozici neméně lákavé modré provedení. Líbí se nám uspořádání fotoaparátů v ose přístroje, design je tak hezky symetrický. Bohužel i Realme v současnosti tuto cestu opouští a jako téměř všichni výrobci sune foťáky do horního rohu.

A jaký je foťák?

No, na absolutní špičku Realme X2 Pro nestačí, ale jeho čtverná sestava je velmi solidní. Nejdřív technická stránka: hlavní snímač je 64megapixelový s optikou o světelnosti f/1.8, širokoúhlý objektiv má rozlišení 8 megapixelů a světelnost f/2.2, teleobjektiv s dvojnásobným přiblížením a f/2.4 skrývá dvanáctimegapixelový čip. A k tomu je tu ještě dvoumegapixelový čip pro hloubku ostrosti. Není to tedy nejmodernější a nejvynalézavější sestava, ale X2 Pro s ní odvádí solidní výkony. Co se zoomu týče, je tu i pětinásobné hybridní přiblížení a funguje opět překvapivě dobře.

Dobře fotí v širokém rozsahu podmínek, týká se to především hlavního fotoaparátu, ale ani zoom a širokoúhlé snímky nejsou k zahození. Foťák je docela všestranný a byť na absolutní špičku nemá, uspokojí i náročné uživatele. Solidní je noční režim i možnost pořizovat fotku v plném rozlišení 64 megapixelů, běžné snímky mají 16 megapixelů.

Fotografie v plném rozlišení 64 megapixelů

Na druhou stranu mnozí z nich budou podobně jako my skřípat zuby nad uživatelským prostředím, které by zasloužilo kompletně předělat. Fotorežimy se tu skrývají jednak v liště s přepínáním, ale také v „hamburgr“ menu vedle, přičemž umístění se nedá nastavit.

Rozsah zoomu - širokoúhlý, normální, 2x optický, 5x hybridní

Zoomem jde pomocí tlačítka v obraze pouze cyklovat, širokoúhlý snímač má možná i proto svou vlastní ikonu: na druhé straně v liště s rychlými nastaveními. No, jednoduše jsme zažili smartphony, se kterými se nám fotilo lépe a byly především z hlediska ovládání pohotovější.

Co výdrž baterie?

Ta patří ke chloubám Realme X2 Pro, byť se samozřejmě najdou v této disciplíně i lepší smartphony. Ale baterie s kapacitou 4 000 mAh je solidní a běžně jsme museli telefon dobíjet asi jednou za dva dny i při intenzivnějším vytížení. K tomu je tu rychlé dobíjení s výkonem 50 wattů, které slibuje plné nabití baterie za pouhých 35 minut. Nabíječka v balení s telefonem tuto rychlost podporuje, takže není třeba ji shánět extra, jako u některých konkurentů.

Mám si ho pořídit?

Realme X2 Pro je zajímavý smartphone ze třídy těsně pod absolutním vrcholem. Vzhledem k tomu, že na něm špičkové telefony už výrazně překračují cenu 20 tisíc korun, je Realme X2 Pro skutečně další skvělou výhodnou volbou. Je to všestranný smartphone bez dramatických slabin, který umí uspokojit i velmi náročné uživatele. Ale hnidopichové by přece jen spokojeni být úplně nemuseli, je to důsledek nějakých těch kompromisů.

Atraktivní model také čelí poměrně silné konkurenci. Třeba takový Honor 20 Pro má hodně podobné vlastnosti a je trochu kompaktnější, vyjde na 11 990 korun. LG prodává G8s ThinQ s malinko slabším hardwarem za 11 tisíc. Lákavé Xiaomi Mi9 LTE stojí deset tisíc, má ale opět trochu slabší hardware (Snapdragon 855 místo „pluska“, méně RAM) a menší baterii. Prémiové Xiaomi Mi Note 10 má zase výrazně slabší hardware, ale větší 5 000 mAh baterii a ještě trochu vychytanější foťák. Stojí však patnáct tisíc. Za podobnou cenu jako Realme lze získat i stájového sourozence OnePlus 7 z loňského května, novější 7T, které je výbavou hodně podobné realme, je o tisícovku dražší.

Samsung kontruje třeba slabším hardwarem (Exynos 9810), ale dotykovým perem, Androidem 10 a dalšími prémiovými funkcemi: to vše u modelu Note 10 Lite za 15 tisíc. Stále lákavý Asus Zenfone 6 s výklopným foťákem lze mít už za méně než 13 tisíc korun, pak má ale méně paměti, trochu méně výkonu, ale přesto větší baterii než realme. Jeho prémiovější verze s větší pamětí vyjde na patnáct tisíc. V této třídě je tedy z čeho vybírat, na druhou stranu i v takto bohaté konkurenci se Realme X2 Pro rozhodně neztratí.