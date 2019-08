Mistr fotografie se skvělou cenou. Recenze Honoru 20 Pro

Ještě v červnu to vypadalo, že duo modelů Honor 20 a Honor 20 Pro jsou kandidáti na titul smolařů roku. Dva dny před představovací akcí vypukla obchodní válka mezi Čínou a Spojenými státy a Huawei společně s jeho dceřiným Honorem to schytal pořádně, když mu začalo hrozit, že přijde o oficiální podporu operačního systému Android (více v článku Honor představil v hodně nešťastnou chvíli mistra focení ve tmě).

Teď se ovšem už situace uklidnila a prakticky vše se vrátilo do původního stavu. Android bude, součástky také, takže není důvod nadále o modelech tohoto výrobce pochybovat. Byla by to koneckonců velká škoda, protože Honor 20 Pro je skvělý smartphone, který kvůli pozdnímu uvedení na trh ještě výrazně zlevnil oproti původnímu plánu, což z něj dělá aktuálně jednu z vůbec nejzajímavějších nabídek na trhu. Najdou se vůbec nějaké kompromisy?

Bude se mi Honor 20 Pro líbit?

Nejspíše se budeme v tomto testu hodně opakovat, protože Honor 20 Pro toho má hodně společného s již testovanou základní verzí (více v článku Je to smolař, ale i skvělý smartphone. Recenze Honoru 20). Vzhled a rozměry jsou do jisté míry velice podobné, ovšem verze Pro má zaoblená záda, takže se lépe drží v ruce. Sklo na zádech doplňuje kovový rámeček. Velice se nám líbí efektní odlesky u námi testované modré varianty, telefon se dále prodává i ve fialové.

I v tomto případě Honor chválíme za minimalizaci rámečků okolo displeje. Sjednotil jejich tloušťku po stranách a nad displejem, brada pod ním je sice nepatrně širší, ale na dnešní dobu stále velmi tenká. Přední fotoaparát se schoval do módního průstřelu displeje v levém horním rohu. Samotný kruhový výřez pro kamerku je zhruba stejně velký jako u letošních prémiových samsungů, tedy jeden z těch menších. Můžete jej navíc schovat pomocí šikovných tapet, které z přední kamery udělají oko plameňáka či papouška, na výběr jsou i další motivy.

Telefonu každopádně po stránce vzhledu musíme vytknout opravdu výrazně vystouplý zadní fotoaparát. Ano, na jednu stranu je to skutečně jeden z nejlepších fotomobilů současnosti, ale z estetického hlediska nepůsobí vystouplý modul moc dobře, preferovali bychom něco decentnějšího. A to se v telefonu ani neukrývá „periskopový“ snímač, který by si vyžádal více místa.



Samotný IPS displej má úhlopříčku 6,26 palce a rozlišení 1 080 x 2 340 pixelů. Nechybí ani širokoúhlý poměr stran 19,5:9 a v základu nalepená krycí fólie. Obrazovka je velice pěkně barevná, ostrá i čitelná na přímém slunci. Zde skutečně není telefonu co vytknout.



Co výkon a výbava?

Telefon pohání procesor vlastní výroby, Kirin 980, společně s 8 GB operační paměti. Tento procesor už obsloužil čtyři generace různých top modelů (podzimní Mate 20 Pro, prosincový Honor View 20, březnové Huaweie P30 a P30 Pro a nyní oba nové honory) a ve srovnání s modely z prémiové třídy už po stránce výkonu není tím nejsilnějším.



Vzhledem k tomu, že se Honor 20 Pro prodává za polovinu ceny obvyklých prémiových kusů, mu však výsledek „jen“ 290 tisíc bodů ve výkonnostním testu AnTuTu musíme vlastně spíše pochválit. Za podobnou cenu totiž stále najdete na trhu modely, které používají procesory střední třídy.

Vnitřní úložiště má kapacitu 256 GB, což je finální hodnota, karty microSD telefon nepodporuje. Skutečně bychom se divili, kdyby někomu tato paměťová varianta nevyhovovala, 256 GB je stále velice štědrá hodnota. Zde tak není třeba truchlit nad chybějící paměťovkou, navíc můžete používat dvě SIM bez nutnosti dělat kompromisy kvůli vyšší paměti.

V konektorové výbavě postrádáme sluchátkový jack, vystačit si musíte pouze s USB-C konektorem. V bezdrátové výbavě nechybí NFC. Čtečka otisků prstů se nachází na boku, a to v tlačítku pro probuzení displeje. Je velmi přesná a rychlá, vyhovuje nám skoro více než moderní řešení v displeji, jen nemá takový „wow efekt“.

Po softwarové stránce dostáváme grafickou nadstavbu Magic, kterou se chce Honor odlišit od klasického EMUI u Huaweie. V praxi nicméně rozdíly zásadní nejsou. Stále najdete podobně upravená menu, vyhrazenou jednu domovskou stránku s chytrými kartami a aplikacemi na zbytku z nich. Telefon je opět plný aplikací nad rámec běžné výbavy, jsou tu různé tipy a triky na ovládání a funkce telefonu, vlastní aplikační obchod, fitness aplikace, nástroj pro psaní poznámek, správce zařízení i populární hra Fortnite.



Telefon disponuje operačním systémem Android 9.0 a jak už jsme psali výše, nemusíte se bát o další aktualizace, hrozba ukončení spolupráce s Googlem zřejmě pominula.



Honor si dále připravil i speciální prvky výbavy jako třeba funkci GPU Turbo směřovanou na hráče pro zlepšení výkonu ve hrách (proto je zde rovnou předinstalovaná hra Fortnite) a vylepšenou zvukovou produkci systému Virtual 9.1 Surround Sound.

Solidní výdrž baterie zajišťuje 4 000mAh akumulátor, který navíc podporuje 22,5W rychlonabíjení. V praxi to znamená dvoudenní výdrž pro běžné uživatele, hráčům her jako je právě třeba předinstalovaný Fortnite i tak vydrží alespoň jeden den, možná i s drobnou rezervou.

Jak Honor 20 Pro fotí?

Honor 20 Pro každopádně zaujme zejména svým fotoaparátem. Nejprve trochu obecných údajů: základní 48MPix snímač má rekordní světelnost f/1,4 a navíc je podpořen optickou stabilizací obrazu. Doplňuje jej širokoúhlý 16MPix senzor s úhlem záběru 117 stupňů a světelností f/2,2. Následuje telefoto senzor s trojnásobným optickým přiblížením, 8MPix rozlišením, světelností f/2,4, optickou stabilizací a možností pětinásobného hybridního zoomu a 30x digitálního přiblížení. Čtveřici pak uzavírá 2MPix makro snímač.

Zleva vždy: širokoúhlá, standardní, 3x přiblížená a 5x přiblížená fotografie

V žebříčku DxOMark si vysloužil vysokých 111 bodů a obsadil tak třetí příčku, těsně pod modely Huawei P30 Pro a Samsung Galaxy S10 5G. V teoretické rovině je to v podstatě jeden z nejlepších fotomobilů současnosti, což musíme i sami potvrdit, Honor 20 Pro se skutečně nezalekne žádného konkurenta.

Zejména fotografie hlavním snímačem s výbornou světelnou citlivostí jsou často velmi povedené, nechybí jim ostrost, kontrast a věrné podání barev. Sem tam se nám zdálo, že telefon možná až trochu agresivně doostřuje některé detaily, ale jinak máme k tomuto fotoaparátu skutečně jen málo připomínek.

Trojnásobně přiblížený snímač vám dovolí i dále digitálně zoomovat, třeba v režimu pětinásobného zoomu jsou fotografie stále poměrně ostré. Dál bychom už však raději nezacházeli. Širokoúhlý snímač dělá také za příznivého světla povedené snímky (s celkem znatelným zkreslením obrazu, koneckonců stejně jako všichni ostatní), ve zhoršených světelných podmínkách to ovšem už není úplně ono, objevuje se ve větší míře šum.

Honor 20 Pro umí pořizovat video až ve 4K rozlišení. Přední fotoaparát má rozlišení 32 MPix a světelnost f/2,0. To je mimochodem parametr, který sdílí i s levnějšími modely Honor 20 a 20 Lite.



Mám si Honor 20 Pro pořídit?

Když Honor na premiéře v Londýně oznámil, že model 20 Pro bude stát 599 eur, tedy asi 15,5 tisíce korun, přišla nám tato cena poměrně přijatelná, ačkoliv jsme doufali, že by mohla být i trochu nižší. Vzhledem k opožděnému startu se však Honor rozhodl, že nebude nic riskovat a českou cenu nastavil na parádních 12 990 korun, tedy o dva a půl tisíce méně, než kolik jsme čekali.

Zde je tak názorně vidět, že prémiové modely nemusí stát přes 20, nebo dokonce ani 15 tisíc korun. Honor ukázal, že to jde levně a pořádně. Tento smartphone má víc než dost výkonu, skutečně štědrou paměť, moderní vzhled, dobrou výdrž baterie a hlavně skvěle fotí. Kompromis vidíme snad jen v chybějícím sluchátkovém konektoru a slotu na paměťové karty.

Konkurence se ovšem i tak najde. Honor totiž není jediným výrobcem, který si uvědomil, že top model jde prodávat i levně. Xiaomi má například svůj špičkový Mi 9 jen o tisícikorunu dražší a jeho výhodou je nejmodernější procesor Snapdragon 855. Naopak po ostatních stránkách zaostává, má méně paměti, menší baterii a také mu chybí sluchátkový jack. Z „vlastní stáje“ pak podobně prémiovou výbavu najdete u loňského Huaweie Mate 20 Pro, který už stihl zlevnit na 13 990 korun. Honor má ale oproti všem stále trochu náskok.