OnePlus prodává omlazené sedmičky. Základní model dotahuje vrcholový

U OnePlus je již několik let tradicí, že na podzim vylepšuje své z jara uvedené modely. A jinak tomu není ani v případě letošních sedmiček.

Už původní modely měly rozhodně co nabídnout a především 7 Pro patřilo k vůbec nejlepším smartphonům, byť už ne úplně nejlevnějším. Dřívější krédo zabijáků vlajkových lodí za poloviční cenu se za několik let tak nějak rozplynulo a OnePlus se už cenou tolik nepodbízí. To však nic nemění na jejich atraktivitě.

V případě OnePlus 7T jsou změny vůči původnímu modely poměrně značné. Telefon je o něco vyšší, tenčí a malinko užší, naproti tomu na hmotnosti osm gramů nabral na výsledných 190 gramů.

Větší fyzické rozměry pak dovolily zvětšit displej. Namísto původní 6,41palcové úhlopříčky má panel velikost 6,55 palce. Je tedy vyšší, rozlišení vzrostlo na

1 080 × 2 400 bodů a poměr stran je nyní 20:9. Tím se displej přiblížil extrémně nataženým panelům nejnovější generace xperií od Sony.

Panel má nově 90Hz obnovovací frekvenci, což znamená plynulejší překreslování obrazu. Vyšší obnovovací kmitočet byl přitom v původní edici výsadou modelu Pro, jehož displej organizace DisplayMate vyhodnotila jako vůbec nejlepší, jaký byl kdy u smartphonu použit.

OnePlus dále sáhlo po nejmodernějším Snapdragonu 855+, který má vůči předchozí verzi nejen o fous rychlejší procesor, ale především citelně výkonnější grafickou jednotku (více v článku: Qualcomm vytvořil mobilní procesor na steroidech pro nejsilnější mobily).

Operační paměť má vždy 8 GB (model 7 je k dostání i se 6 GB), úložiště má opět 128 nebo 256 GB.

Další zásadní hardwarové vylepšení představuje hlavní fotoaparát. Je totiž trojitý. Hlavní 48MPix snímač s opticky stabilizovaným objektivem světelnosti f/1,6 doplňuje teleobjektiv (f/2,2) s dvojnásobným optickým zoomem a 12MPix snímačem. Třetí je pak ultra širokoúhlá čočka světelnosti f/2,2 s 16MPix fotočipem.

Liší se uspořádání objektivů. Nově jsou namísto svislé linky řazeny v kruhovém výstupku horizontálně. Čelní fotomodul zůstal stejný, objektiv s clonovým číslem 2,0 tak opět zachytí nejvýše 16megapixelové snímky.

7T má také malinko větší baterii (3 800 vs 3 700 mAh) a především rychlejší 30W nabíjení (původní model umožňoval nabíjení výkonem 20 W).

Výrobce nevylepšil jen „železo“, 7T totiž bude v prodeji rovnou s nejnovějším systémem Oxygen 10.0.3, který vychází z Androidu 10.

OnePlus obvykle prodává vždy jen tu nejnovější řadu svých smartphonů a proto není překvapivé, že je původní sedmička na oficiálním webu aktuálně vyprodána (a do nabídky se nejspíše už nevrátí). Právě takový stav v minulosti vždy signalizoval brzký příchod novinek. OnePlus 7T bude v prodeji od 17. října za 599 € (128GB verze, asi 15 600 Kč), varianta s větší pamětí zatím v nabídce nefiguruje.

OnePlus 7T Pro aneb rychlejší procesor a závodní edice

Jak ukazuje předchozí výčet, v případě základního modelu výrobce manévrovací prostor k všemožnému vylepšování využil na maximum a v mnoha ohledech jej přiblížil vrcholovému typu. To u 7T Pro neplatí, jelikož již původní verze patřila k tomu vůbec nejlepšímu.



Novinka se tak od své předlohy neliší tak výrazně. Hlavním benefitem je bezpochyby Snapdragon 855+, díky němuž bude mít novinka dostatek výpočetního výkonu na prakticky libovolnou operaci.

Hraní náročných her, přehrávání videí v nejvyšší kvalitě, případně jejich pořizování. To vše jsou úkony, při kterých se maximální možný výkon hodí. Z nabídky zmizí 6/128GB varianta a zůstane jen jediná verze s 8 gigabyty operační paměti a 256GB úložištěm. Pokud by ani taková nálož nestačila, ke koupi opět bude i speciální závodní edice McLaren s 12 GB RAM.

Čelní výsuvný fotoaparát je totožný a hardwarově se neliší ani trojitý fotomodul na zádech. Dostal však po vzoru modelu 7T speciální makro mód ke snadnému zvěčnění předmětů v těsné blízkosti objektivu.

Po stránce fotografických schopností si tedy 7T Pro nadále udržuje náskok. Nejenže má optickou stabilizaci i na teleobjektivu, ale nabízí rovnou trojnásobné optické přiblížení.

Akumulátor se pyšní nepatrně vyšší kapacitou (4 085 vs. 4 000 mAh) a opět je možné jej díky technologii Warp charge nabíjet výkonem až 30 W.

Prodej OnePlus 7T Pro odstartuje také 17.října za cenu 759 eur (asi 19 800 korun). Prémiová edice McLaren bude znamenat další příplatek a s cenou 859 eur (22 300 korun) patří k dražším smartphonům.