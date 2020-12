Čistý Android a jistota aktualizací za fajn peníze. Test Nokie 5.3

Aktualizace jsou jedním z největších úskalí Androidu. Ty bezpečnostní ještě jakž takž fungují, ale aktualizace na novou verzi softwaru jsou u většiny výrobců opravdu běh na dlouhou trať. A to i u velmi drahých modelů za desítky tisíc korun, u kterých by se dalo očekávat, že by jejich zákazníci měli dostat extra péči.

Jistě, mnohým uživatelům na aktuálnosti softwaru jejich smartphonu nezáleží. Ale mělo by. Kromě nových funkcí a různých drobných vylepšení totiž nový software znamená větší jistotu zabezpečení. A kybernetická bezpečnost je dnes významnou otázkou, byť ji nejvíc řeší právě firmy. A právě u nich mají smartphony značky Nokia úspěch, a to díky své garanci aktualizací: ty bezpečnostní jsou garantovány na tři roky, většina modelů pak dostane v průběhu svého života i dvě aktualizace na zcela novou verzi systému.

Nenápadná Nokia 5.3, chytrý telefon s cenou kolem pěti tisíc korun, tak dokonce může být jedním z prvních přístrojů, který dostane už v polovině září představený Android 11. Aktualizaci na něj zatím, kromě Googlu a jeho Pixelů, nikdo další ve finální podobě nepředstavil. Nokia 5.3 by ji ale měla dostat ještě do konce roku. To je něco, čeho se ani majitelé špičkových smartphonů ostatních věhlasných značek nejspíš nedočkají. Čistý Android přináší telefonu také některé další výhody, a tak je Nokia 5.3 v záplavě konkurence v dané třídě velmi zajímavou volbou.

Co nabízí kromě aktualizací?

Zůstaňme ještě u čistého softwaru. Nokia 5.3 má z dnešního pohledu na danou cenovou kategorii spíše skromnější hardware: Snapdragon 665 a 4 GB RAM mnozí soupeři dnes překonávají. Nicméně čistý systém bez spousty (často zbytečného) softwaru navíc a snah o různé grafické vychytávky znamená, že je software s hardwarem výtečně sladěn a Nokia 5.3 funguje krásně bez zadrhávání a zpomalování. V systému se dobře orientujeme a přitom nabízí široké možnosti přizpůsobení podle potřeb uživatele: u ovládání lze například volit gesta či tradiční virtuální tlačítka, nechybí tu tmavý režim a další drobnosti, které na čistém Androidu fungují o něco samozřejměji, než u různých nadstaveb.

Plusy a mínusy Proč koupit? čistý Android

garance aktualizací

solidní výdrž baterie

Proč nekoupit? horší jemnost displeje

nižší výkon

podprůměrný foťák Kdy? V prodeji Za kolik? 5 399 Kč

Jinak podle nás patří Nokia 5.3 do třídy telefonů, které už vyhoví i trochu náročnějším uživatelům. Zjednodušeně řečeno, kdo to myslí se smartphonem vážně a chce využívat jeho moderní možnosti, měl by se poohlížet nejméně právě v cenové kategorii kolem pěti tisíc korun, kde už přístroje nemají zbytečně moc kompromisů. Ano, Nokia 5.3 některé dělá, ale již nejsou dramatické.

Jaké kompromisy dělá?

Kromě výkonu, který umí soupeři za dané peníze nabídnout i vyšší, je to třeba kompromis u displeje. Že půjde v této cenové kategorii o IPS panel je téměř jasné, ovšem na úhlopříčce 6,55 palce by možná mnozí čekali trochu vyšší rozlišení, než 1 600 x 720 pixelů. Jemnost displeje je tedy 268 pixelů na palec a to není nic světoborného. Upřímně, je to na displeji docela vidět, takže kdo touží po jemném zobrazení, musí se poohlédnout jinde. Spoustě uživatelů ale takový kompromis vadit nebude a ocení fakt, že nižší rozlišení znamená větší stabilitu výkonu třeba při hraní her a také menší zátěž na baterii. Na přímém slunci by ale displej mohl být i jasnější.

Vnitřní uživatelská paměť má kapacitu 64 GB, což je hodnota tak akorát (ale konkurence umí nabídnout i dvojnásobek), nechybí podstatné funkce jako NFC, čtečka otisků prstů je na zadní straně telefonu, je tu 3,5mm jack pro sluchátka a také moderní USB-C konektor. Fotoaparát má sice čtyři čočky, ale to je z velké části spíš takové reklamní lákadlo, jak už to tak v této třídě bývá. Dvě čočky jsou totiž v podstatě zbytečné.

Stojí ten foťák za něco?

V dané cenové kategorii je rozhodně obstojný, ale očekávat kdovíjakou extra kvalitu nelze. A pravdou je, že se najdou i konkurenti, kteří jsou na tom s kvalitou podstatně lépe. Foťák však podle nás není ničím, co by mohlo zájemce od koupi této Nokie odradit. Hlavní snímač má rozlišení 13 megapixelů, což ukazuje, že tu moc nepůjde o softwarová kouzla, Nokia 5.3 například nemůže používat čím dál populárnější pixel-binning, tedy spojování pixelů.

To je nejvíc znát při nočním režimu, kde ke zvýšení kvality nepomůže ani výpočetní výkon, který jednoduše smartphonu v tomto ohledu trochu chybí. U nočních snímků klesá kvalita relativně rychle, dobře se telefonu daří zejména v situacích s výrazně osvětlenými místy a tmavým okolím (typicky u architektury), naopak přítmí v místnosti znamená výrazný nástup šumu, blednutí barev a další negativní efekty. Za dobrého světla ale snímky působí příjemně, Nokia 5.3 má třeba dobře fungující automatické HDR. Co ale chybí je možnost manuálního nastavení parametrů focení.

Dalším snímačem je ten širokoúhlý, rozlišení 5 megapixelů ovšem naznačuje, že tady už to nebude velká sláva. V dobrém světle jsou snímky použitelné, ale kdykoli jindy pak doslova na nic. Na nic jsou i další dvě čočky: dvoumegapixelová pro bokeh efekt (který stejně není zdaleka dokonalý) a druhá dvoumegapixelová pro makro snímky. Kvalita je v tomto případě otřesná a rozhodně je lepší vyfotit daný objekt hlavním foťákem a udělat ze snímku výřez.

Co výdrž baterie?

Ta je obstojná. Nokia 5.3 má baterii s kapacitou 4 000 mAh, což je takový solidní průměr. Díky nižšímu rozlišení displeje a dobrému odladění systému je výdrž dobrá, pohybuje se v obvyklých mezích od jednoho a půl dne do dvou a kousek dne při běžném používání. Nabíjení tu není nijak rychlé, ale výkon 10 W postačí. Pochopitelně tu ale není ani vymoženost jako bezdrátové dobíjení.

Mám si ji pořídit?

V cenové kategorii kolem pěti tisíc korun panuje obrovská konkurence. Dominují tu různé čínské značky, především Xiaomi chrlí jeden model za druhým, až se v tom skoro nedá vyznat. Nokia 5.3 s cenou 5 399 korun nevypadá v dané třídě, jako smartphone s kdovíjakým poměrem výkon/cena a ano, z hlediska výbavy a výkonu místy za soupeři zaostává. Ale co ztrácí v hardwaru, dohání vyladěným softwarem a čistým Androidem s aktualizacemi. Pro koho je toto důležité, asi jinde lepší volbu v této třídě nenajde. Snad jedinou přímější konkurencí je v tomto ohledu Motorola, která za 5 500 korun nabídne třeba výborně vybavenou Moto G9 Plus (Snapdragon 730 G, více paměti, FullHD+ displej a 5 000mAh baterku) a také slibuje solidní přístup k aktualizacím (byť hlavně těm bezpečnostním).

Černým koněm v této třídě je podle nás Realme 7 v základní verzi za 4 999 korun: má solidní výkon, lepší fotoaparát a mnohem lepší displej (s obnovovací frekvencí 90 Hz), ale s aktualizacemi to u něj bude podstatně horší. Xiaomi láká třeba na Redmi Note 9s za 5 599 korun s větším displejem s vyšším rozlišením, vyšším výkonem i větší baterkou. Za 4 800 korun lze pořídit i Nokii výbavou trochu bližší Redmi 9, které má stále v drobnostech navrch. Zajímavým cenově dostupným soupeřem by mohlo být nové OnePlus Nord N100, které by se mělo začít prodávat za 4 899 korun a má podobný HD displej, jako Nokia a přitom větší baterku. Samsung v této třídě boduje s modelem A21s za šest tisíc korun, i tady má displej HD rozlišení a opět je tu větší baterie, než u Nokie.