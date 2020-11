Je to po všech stránkách naprostá špička. Test Huawei Mate 40 Pro

Přiznáme se. Zkoušeli jsme to několikrát, ale bez světa služeb Googlu se prostě neobejdeme. Ale známe ve svém okolí příklady těch, kteří to bez Googlu v mobilu zvládají. Nepotřebují Obchod Play, neřeší mobilní platby, nelpí na navigaci pomocí Map Google. Ale pro ty, kteří jsou v ekosystému služeb Googlu napevno chyceni, je přechod na platformu Huawei, který sice stále využívá operační systém Android, ale bez služeb Googlu, poměrně těžký. Něco jako kdyby uživatel kompletně uchycený v ekosystému Applu přešel třeba na běžný androidí smartphone.

Pro špičkový Huawei Mate 40 Pro je toto zásadní nevýhoda. Ano, služby Huawei se sice zlepšují, jeho AppGallery je na aplikace bohatší každým dnem a řada omezení špičkových smartphonů čínské značky jde obejít třeba nahráním některých aplikací bokem (nejde to zdaleka u všech). Jenže proč toto vše podstupovat, když je tu spousta smartphonů, které žádné takové „cavyky“ nevyžadují? S cenou 33 999 korun se totiž Mate 40 Pro zákazníkům rozhodně nepodbízí, je to částka, za kterou si lze pohodlně vybírat u Applu, Samsungu, Sony, Motoroly i všech ostatních, často již méně prestižních značek.

Existuje vlastně důvod pro jeho koupi?

Ano, jeden bychom tu měli. Huawei Mate 40 Pro má opravdu špičkový fotoaparát. Žebříček DxO Mark tvrdí, že je momentálně tím nejlepším mezi mobily a před konkurencí má solidní, byť ne nijak drtivý náskok. Takže pro koho je fotoaparát v mobilu prioritou, ten může o Mate 40 Pro uvažovat. Ano, nový iPhone 12 Pro Max nebo špičkový Samsung Galaxy S20 Ultra 5G v praxi nefotí o moc hůř, ale foťák Mate 40 Pro má přeci jen různé trumfy v rukávu.

Jaké trumfy?

Je to především vyvážená sestava objektivů a čipů. Hon za absolutním rozlišením Huawei vyměnil za smysluplné hodnoty a praktické fungování. Hlavní fotoaparát má rozlišení 50 megapixelů a snímky z něj standardně přesně čtvrtinu, tedy 12,5 megapixelu – pro dosažení co nejlepší kvality tedy využívá metodu spojování pixelů. V případě potřeby ale lze fotit i v plném rozlišení.

Širokoúhlý foťák je dvacetimegapixlový a snímky servíruje uživateli rovnou v tomto svém nativním rozlišení. A pak je tu pětinásobný zoom, za kterým leží optika s dvanáctimegapixelovým rozlišením, vyrábí obrázky o zcela stejném rozlišení, jako hlavní fotoaparát. Na první pohled se zdá, že pětinásobný optický zoom je pro řadu situací moc, ale Huawei si s tím umí poradit. Při potřebě menšího přiblížení využívá data z hlavního snímače a dvoj i trojnásobné přiblížení, které uživatelé často využijí, nabídne velmi dobré detaily. Při pětinásobném zoomu tedy přichází ke slovu samostatný snímač, ten pak dál poskytuje i zoom až padesátinásobný (Huawei tu asi kombinuje data z čipů). Zhruba desetinásobná úroveň přiblížení přitom stále nabídne výbornou úroveň detailů a samotný pětinásobný zoom má asi ty nejlepší detaily, jaké jsme zatím v mobilu při přiblížení viděli.

Snímky v místnostni v noci. První dva ve tmě s bleskem, další ve tmě bez blesku a třetí s rozsvíceným světlem v místnosti

Sestava je celkově vyvážená: širokoúhlý, normální i zoomový objektiv se chovají velmi podobně, snímky mají výbornou úroveň detailů, v podstatě shodné podání barev a jen ve špatných světelných podmínkách se začnou projevovat různé odchylky expozice mezi jednotlivými objektivy s odlišnou světelností. Ale i v tomto případě můžeme jasně konstatovat, že jsou to odchylky ve srovnání s konkurencí zdaleka nejmenší, foťák tedy působí velmi konzistentně za všech podmínek. Uživatel se na něj tedy může spolehnout a to je velmi důležité: v podstatě víte, že vyfotíte to, co potřebujete, jak potřebujete.

Samozřejmě skvěle funguje noční režim, je tu i řada dalších kreativních režimů, které však už vesměs známe z předchozích modelů značky. Perličkou mezi funkcemi je například zpomalené video, které zvládne až 128násobné zpomalení, tedy snímkovou frekvenci 3840 snímků za sekundu. V praxi už je to spíš hezká „hračka“ ale úroveň zpomalení dovede být opravdu úžasná. Chcete vidět jak se překresluje obraz na displeji při prudkém skrolování? Mate 40 Pro vám to odhalí.

Celkově pak foťák musíme pochválit za přirozené podání barev, Huawei na rozdíl od konkurence nesklouzává ke zbytečně teplým tónům. A platí, že jeho výkony za všech světelných podmínek jsou prostě špičkové.

Dobrá a zaujme ještě něčím?

Ale ano. Huawei Mate 40 Pro je špičkově zpracovaný smartphone, to se samozřejmě dá od přístroje této cenové hladiny očekávat. I přes své poměrně velké rozměry (162,9 x 75,5 x 9,1 mm) dané displejem s úhlopříčkou 6,76 palce padne vlastně velmi dobře do ruky. Rám těla je zaoblený a zaoblené jsou na telefonu vlastně všechny hrany, takže v ruce působí Mate 40 Pro opravdu příjemně.

Parádní je displej s rozlišením 2 772 x 1 344 pixelů, obnovovací frekvencí 90 Hz (ano, konkurence umí i víc) a výrazným zahnutím přes boky. To se nemusí líbit zdaleka všem a uznáváme, že je v praxi zahnutí spíše efektní, než jakkoli užitečné, ale na druhou stranu nám zásadně nevadí. Navíc si lze v nastavení telefonu jednotlivě určit, které aplikace například přes okraj svým obrazem zasahovat nemají, takže pokud vám to vadí, je tu úspornější zobrazení, které jakoby zvýrazní boční rámečky a tím třeba eliminuje mírně nazelenalý nádech bílého pozadí, který zahnutí způsobuje. Celosystémově ale okraje vypnout nelze, nicméně my jsme s nimi fungovali bez problémů.

Plusy a mínusy Proč koupit? skvělý fotoaparát

špičkový výkon

perfektní zpracování

Proč nekoupit? absence služeb Googlu

vysoká cena Kdy? V prodeji Za kolik? 23 990 Kč

Dobré je, že Huawei tentokrát uživatele nenutí používat okraje k ovládání telefonu – na pravém boku je zpět klasické kolébkové tlačítko pro regulaci hlasitosti, tento úkol v předchozí generaci Huawei svěřil virtuálnímu softwarovému tlačítku právě na okraji displeje a pro mnohé to byla dost otravná zkušenost. Huawei vůbec uživateli necpe různá řešení ovládání „přes hranu“ a je to podle nás dobře.

Co ostatní funkce, patří na špičku?

Co se hardwaru týče, ano, Huawei Mate 40 Pro patří na současný vrchol produkce. Po hardwarové stránce mu opravdu žádná důležitá funkce, žádný prvek, který by moderní smartphone měl mít, nechybí. Samozřejmě je tu i podpora 5G sítí, která z něj dělá „future-proof“ zařízení. Snad jen slot na paměťové karty NM namísto microSD zamrzí, jinak platí, že je telefon dvousimkový, má 256 GB vnitřní paměti a 8 GB RAM a pohání ho špičkový procesor Krin 9000 vyrobený 5nm technologií. Jenže pak si prostě z tohoto top smartphonu kvůli absenci služeb Googlu nezavoláte ani Uber, který se ve své aplikaci (podobně jako další aplikace) spoléhá na některé knihovny Googlu (a mapové podklady), co Mate 40 Pro chybí.

Ano, někdy jdou tyto nedostatky obejít. Někdy, jako v případě toho Uberu, zafungují webové aplikace, které Huawei uživateli servíruje při vyhledávání oblíbených aplikací z Google Play i ve své App Gallery, někdy prostředí telefonu uživatele navede k instalaci aplikace mimo kterýkoli obchod. Řešení pro mnohé situace tedy najít lze, ale často to není úplně pohodlné, někdy ani zcela bezpečné a navíc nemá uživatel jistotu, že bude dané řešení dlouhodobě funkční. A to je u telefonu za 34 000 opravdu k vzteku. Je to obrovská škoda, protože jinak je Mate 40 Pro vynikající stroj, včetně špičkového výkonu

Jaký je výkon?

Výkonnostní skok je u Mate 40 Pro a jeho čipsetu Kirin 9000 oproti předchozím modelům je opět výrazný. Při prvních testech jsme sice v benchmarku AnTuTu dosahovali skóre asi 530 000 bodů, což bylo jen o 30 000 víc, než u Mate 30 Pro s procesorem Kirin 990 a na nejmodernější konkurenci by to nestačilo. Nicméně po softwarové aktualizaci telefonu už se výkon vyšplhal tam, kde bychom ho očekávali. V AnTuTu se objevilo skóre přes 630 000 bodů, což Mate 40 Pro řadí k aktuální špičce, je zhruba stejně výkonný, jako Asus Zenfone 7 Pro a ztrácí jen trochu na herní Asus ROG Phone 3. Výkonu odpovídá i chování telefonu v praxi, byť u fotoaparátu je vidět, že má přístroj někdy se zpracováním snímků hodně práce a občas na stisknutí spouště zareaguje s malým zpožděním.

A co výdrž baterie?

Procesor Kirin 9000 je opravdu úsporný a hardware se zdá být dobře vyladěný, takže i s baterií o kapacitě 4 400 mAh, což není žádná rekordní hodnota, se lze poměrně běžně pohybovat na hranici dvou dnů výdrže. Ten druhý den bude muset Mate 40 Pro zamířit na nabíječku asi o trochu dříve, než někdy pozdě večer, ale dva pracovní dny se s ním vydržet dají. Samozřejmě záleží na intenzitě vytížení telefonu, výdrž lze prodloužit i dramaticky zkrátit. K dobíjení slouží USB-C konektor nebo bezdrátová technologie v případě kabelů se může uživatel těšit na výkon 66 W, bezdrátové dobíjení zvládá až 50 W, takže i to je bleskové. Telefon podporuje i reverzní dobíjení, dobijete z něj bezdrátově jiná zařízení a to výkonem 5 W.

Mám si ho pořídit?

Huawei Mate 40 Pro je opravdu lákavý smartphone, který ovšem většině uživatelů nemůžeme doporučit. Absence služeb Googlu sebou nese mnoho omezení a komplikací, takže hrozí, že by někteří uživatelé zvyklí na běžné špičkové androidí telefony mohli rychle Mate 40 Pro vzteky rozšlapat. Pokud ale v ekosystému Googlu nejste tak zakořeněni, jako my a asi většina uživatelů androidích telefonů (aniž by si toho byla vědoma), lze to s Mate 40 Pro zkusit. Získáte smartphone, u kterého bude sice problém s dostupností některých aplikací, ale který má opravdu špičkový fotoaparát, který mu může konkurence závidět. Pokud je tedy focení vaší prioritou a svět Googlu jde mimo vás, má Mate 40 Pro určitou šanci.

Jenže. Za 33 999 korun je to hodně drahý kousek a špičkový smartphone kterékoli jiné značky bude prostě právě vzhledem k „google situaci“ univerzálnější. A proč se o tuto univerzalitu připravovat, když už telefon stojí takové peníze? Vždyť u Samsungu si můžete vybrat třeba Galaxy S20+ za cenu 27 990 korun, nebo S20 Ultra 5G za 37 490 korun. Na stejné ceně jako Huawei startuje i špičkový Apple iPhone 12 Pro Max.