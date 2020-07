Neodolatelná nabídka pro ty, co si trochu připlatí. Test Redmi Note 9 Pro

Model Redmi Note 7 byl loňský prodejní hit, když do střední třídy okolo pěti tisíc korun zvládl přinést 48MPix fotoaparát (tehdy stále rarita). Ani na zbytku výbavy nebyly pak kompromisy příliš znát. Na úspěch pak navázala trochu rozdrobenější série Note 8 (která byla dostupná ve verzích Pro a také 8T), která nicméně doteď figuruje v nabídce levnějších, ovšem stále zajímavých smartphonů.

Letošní duo Note 9 a 9 Pro má zastoupit všechny dosavadní modely a pokrýt celkem širokou cenovou škálu střední třídy počínaje na pěti tisících korunách a konče na osmi. My se podíváme na dražší variantu Note 9 Pro, kde je ovšem příplatek na kvalitě výbavy poměrně citelně znát. Kdo se tak nebojí zaplatit trochu víc, toho varianta 9 Pro určitě osloví.

Jak se mi bude Note 9 Pro líbit?

Tento model se rozhodně nedá zařadit mezi ty kompaktní, jeho displej má totiž úhlopříčku 6,67 palce. Ani relativně tenké rámečky tak nezachrání fakt, že na někoho může být Note 9 Pro zkrátka moc velké „pádlo“. Na druhou stranu už dnes úhlopříčky mezi 6,2 až 6,5 palce nejsou ničím neobvyklým, takže ani 6,67“ mobil nebude oproti spoustě jiných působit přerostle.

Note 9 Pro využívá kombinaci plastových rámečků a skleněných zad, což se nedá označit za vyloženě prémiové zpracování, ovšem telefon i tak působí v rukou solidním a zcela určitě ne levným dojmem. Lesklá záda jako obvykle přirozeně lapají otisky prstů. Čtečka otisků se nachází na boku zařízení, a to v tlačítku pro aktivaci displeje, což je podle nás praktičtější než umístění samostatně na zádech.

Vraťme se ovšem ještě k displeji, ten má rozlišení 1 080 x 2 400 pixelů a jde o IPS panel s poměrem stran 20:9. Nechybí průstřel displeje pro čelní fotoaparát, který je umístěn ve středové části u horní hrany obrazovky. Okraje displeje jsou pak poměrně citelně zaobleny. Společný trend levnějších modelů od Xiaomi v poslední době je bohužel trochu slabší maximální jas, což platí právě i pro Redmi Note 9 Pro.

Displej jako takový by tak v dané cenové kategorii mohl být i trochu lepší, obzvláště když se za stejné peníze dají najít modely s AMOLED panelem. Společně s trochu horším maximálním jasem pak displej představuje asi největší slabinu telefonu.



Co výkon a výbava?

Srdcem telefonu je procesor Snapdragon 720G, doplňuje jej celých 6 GB operační paměti. Po stránce výkonu si telefon poradí se vším, co vás jen napadne, a byť se samozřejmě nemůže rovnat se současnou špičkou, ve své dané kategorii je to jeden z nejsilnějších telefonů. To koneckonců potvrzuje i skóre 274 tisíc bodů ve výkonnostním testu AnTuTu, což je mimochodem třeba podobný výsledek, jakého dosáhly předloňské top modely Samsung Galaxy S9 či Huawei P20 Pro.

K dispozici je dále buď 64 nebo 128 GB operační paměti, které lze rozšířit paměťovou kartou microSD. Ta má svůj vlastní slot vedle dvou míst pro SIM. Po stránce konektorové výbavy pak nechybí jak USB-C, tak sluchátkový jack, hodí se také i infraport nebo NFC, které můžete používat i pro mobilní platby (Google Pay). Jak už jsme zmínili, čtečka otisků prstů se nachází v bočním tlačítku, a ačkoliv jsme už zažili i svižnější modely, s přesností jsme nezaznamenali žádný větší problém.

Software telefonu je postaven na základech operačního systému Android 10 s grafickou nadstavbou MIUI 11. To znamená skládání aplikací na domovské plochy namísto do samostatného menu, minimalistický vzhled a také boční plochu pro zobrazení nástrojů a přehled denních zpráv. Možnost přepnout si prostředí telefonu na tmavý režim už je naštěstí standardem.

Vroubek má tento model každopádně za aplikační balast. Telefon je oproti jiným celkem nacpaný aplikacemi navíc, které samozřejmě zdaleka ne každý využije. V základu zde najdete hned pětici poměrně zbytečných her, klienta pro obchod Aliexpress, sociální sítě Linkedin či Facebook, aplikaci Netflixu, fórum pro MIUI komunitu, celou hromadu nástrojů jako kompas, skener nebo službu pro sdílení souborů. Aplikací od Googlu tu je také víc, než kolik bychom čekali, výčet zahrnuje třeba i službu Google One (úložiště dat) či vyhledávač podcastů.

Jakou má telefon výdrž baterie?

Redmi Note 9 Pro se blýskne i po stránce baterie. Má totiž velký 5 020mAh akumulátor, který podporuje 30W rychlonabíjení. V praxi je tak výdrž slušná, telefon nám dovedl bez problémů přežít dva dny provozu, když jsme s ním více fotili a používali internet, těm kdo jej budou vytěžovat jen minimálně, vystačí na jedno nabití i déle.

Rychlost nabíjení ovšem ani přes 30W rychlonabíjení (v balení je dokonce 33W nabíječka) není žádný zázrak. Za 10 minut máte nabito jen na nějakých 17 procent, půlhodina stačí na 45 procent. Na plné kapacitě baterie budete pak až po hodině a půl v nabíječce.

Jak Redmi Note 9 Pro fotí?

Redmi Note 9 Pro fotí hlavním fotoaparátem až v rozlišení 64 MPix (f/1,9), výčet zadní konfigurace fotoaparátů zahrnuje dále 8MPix širokoúhlý senzor a dvojici pomocných snímačů, které slouží pro lepší práci s hloubkou ostrosti portrétních snímků (2 MPix) a focení makro snímků (5 MPix). Telefon umí zaznamenat až 4K video, v rozlišení 720p dovede natáčet zpomalený pohyb (960 snímků za sekundu).



Je evidentní, že fotoaparát výrobce rozhodně nezanedbal, a byť v praxi ze všech čtyř zadních fotoaparátů využijete hlavně jen dva (základní a širokoúhlý), zcela to postačí. Pokud fotíte v 64MPix režimu, můžete si dovolit i drobnější ořezy snímků, neboť jejich ostrost je v takovém případě slušná a ztráty detailů se tolik bát nemusíte (pokud neděláte nějaké opravdu velké výřezy). Standardně ovšem hlavní senzor fotí v rozlišení 16MPix pro dosažení lepší citlivosti na světlo.

V dané cenové kategorii si každopádně vede tento telefon nadprůměrně, alespoň tedy, co se hlavního snímače týče. Širokoúhlý senzor citelně ztrácí na kvalitě, nicméně máme pocit, že jsme u mobilů střední třídy viděli i výrazně horší fotky zhotovených pomocí podobných snímačů. Hlavním nepřítelem je však jako obvykle nedostatek světla, v takovém případě použitelnost rapidně klesá.

Software fotoaparátu vám nabídne hned několik režimů, vedle zmíněného 64MPix rozlišení můžete také využít noční či portrétní režim, nechybí pak ani profesionální, kde si můžete manuálně nastavit parametry jako vyvážení bílé, clonu, rychlost závěrky nebo ISO. S makro režimem si lze také vcelku dobře vyhrát, ale dost možná zas rychle zapomenete, že ho máte.

Mám si Redmi Note 9 Pro pořídit?

Zajímavé je, že ačkoliv je Note 9 Pro na trhu jen několik týdnů, stihl už znatelně zlevnit. Aktuálně se tak prodává za 7 199 korun ve verzi s 64 GB paměti, za dvojnásobné úložiště si připlatíte dalších devět stokorun. Podle nás má smysl vzhledem k přítomnosti slotu na paměťové karty spíše ušetřit a pořídit si 64GB variantu plus kartu microSD.

V podstatě tak za něco málo přes sedm tisíc dostanete telefon, který má výkonu více než dost, dlouho vydrží a obstojně fotí. Kompromisů ve výbavě je minimum, vyčetli bychom mu skutečně jen trochu horší displej po stránce maximálního jasu a také fakt, že 30W nabíjení se „na papíře“ zdá rychlejší, než ve skutečnosti je.

Hlavním konkurentem tohoto modelu je asi Motorola One Zoom, která má o něco menší baterii, zato však srovnatelný výkon a hlavně trochu širší možnosti fotoaparátu. Stojí ovšem o pár set korun více než základní 64GB verze Redmi Note 9 Pro. Pokud vás láká lepší displej a kompaktnější rozměry, lze sáhnout po srovnatelně drahém Samsungu A41, který má AMOLED panel s integrovanou čtečkou otisků prstů, ve zbytku výčtu výbavy však na toto xiaomi ztrácí.