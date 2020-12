Články roku: přehled adeptů na Darwinovu cenu i operátorské trable

Letošním tématem číslo jedna na tuzemském mobilním poli byla jednoznačně aukce frekvencí pro 5G sítě, potažmo jejich postupné spouštění ještě před jejím ukončením. Nicméně vás, čtenáře, zajímala zcela odlišná témata. Nebyly jimi ani články týkající se dopadů celosvětové koronavirové pandemie a ty týkající se neustávajících trablů Huaweie.

Nejčtenějším článkem končícího roku je snaha WhatsAppu vyřešit zásadní neduh, který štve nejednoho uživatele tohoto populárního „kecálka“. Je jím nemožnost synchronizovat zprávy na více zařízeních. Nejeden uživatel byl překvapen, když se při přihlášení k účtu na jiném zařízení na tom původním okamžitě odhlásil a staré zprávy zmizely, neměl-li manuálně nastavené zálohování.

Právě tento problém chce WhatsApp pro jednou vyřešit – jeden účet by mělo být v budoucnu možné používat až na čtyřech zařízeních zároveň. Bude-li to ovšem platit napříč platformami, kdy databáze systémů Android a iOS nejsou aktuálně kompatibilní, není zatím jasné. Nicméně nasazení této funkce bude pro WhatsApp patrně větší oříšek, než by se mohlo zdát.

Mladík z Thajska, který usnul s nabíjejícím se mobilem, je jedním z letošních adeptů na Darwinovu cenu. Měla to pro ně být obvyklá sobotní směna v nedaleké automyčce, namísto toho na jednoho z nich čekalo nepříjemné zjištění. Když synovec nereagoval na žádný z několika telefonáty, rozhodl se jeho strýc vypravit k němu domu a probudit ho.

Na místě pak pootevřeným oknem viděl, jak synovec leží na posteli. Nereagoval však na žádný z podnětů, záhy strýc zjistil, že synovec nedýchá. Vedle něj přitom ležel mobil připojený k nabíječce, která byla podle pozdějšího závěru vyšetřovatelů zapojena do nestandardního prodlužovacího kabelu.

Z varování mobilních výrobců, aby uživatelé nepoužívali neoriginální produkty, tedy třeba nabíjecí adaptéry, nabíjecí kabely či baterie, si hlavu nedělala ani šestnáctiletá Thajka. Že není něco v pořádku, zjistila rodina po několika hodinách, když babička vnučku volala k večeři. Školačka, která se po návratu ze školy odebrala do svého pokoje dělat domácí úkoly, byla nalezena v posteli v bezvědomí a s popáleninami. V jedné ruce držela učebnici, ve druhé ohořelý smartphone. Podle vyšetřovatelů jej používala během nabíjení.

Na Vodafone se letos snesla velká nevole zákazníků bývalé kabelové společnosti UPC, jejíž převzetí operátor dokončil loni v srpnu. Obětí slučování služeb se totiž stalo bezplatné wi-fi připojení. Díky službě Wi-Free se bylo možné připojovat k internetu i mimo domov, a to zcela zdarma. Podmínkou byl vstup do bonusového programu „odemknutím“ vlastní wi-fi sítě (zpřístupnění oddělené zabezpečené návštěvnické sítě) pro jeho ostatní účastníky. Přístupová místa byla navíc dostupná i po celé Evropě. Nespokojení zákazníci poukazovali na fakt, že třeba v sousedním Německu po obdobné fúzi tato služba stále funguje. A co na to tuzemský Vodafone? Prý neměl na výběr.

Výpadek služeb není příjemný nejen pro zákazníky, ale ani pro samotného operátora. Ani letos se tento problém tuzemským operátorům nevyhnul. Masivní výpadek postihl v květnu Vodafone, po několik hodin nefungovaly prakticky žádné jeho služby. Smartphony oznamovaly vypnutou datovou službu, nešlo volat, nefungovala televize a v některých regionech ani pevný internet.

T-Mobile se letos kvůli problému v datovém centru v Hradci Králové desítky hodiny potýkal s výpadkem interních systémů. Zákazníci se nemohli dostat ke svým účtům, na web operátora ani do jeho aplikace. Nefungovala ani infolinka či autentizační SMS bankovních služeb. Zákazníci, byť klíčové služby jako volání, SMS a mobilní data fungovaly bez problémů, nebyli tehdy nakonec škodní: operátor totiž přestal účtovat mobilní data.

Nevinná projížďka na kole v okolí jeho bydliště ho málem dostala do vězení. Stejně jako řada jiných cyklistů Zachary McCoy při svých cyklotoulkách používá mobilní aplikaci k jejich zaznamenání. Právní oddělení Googlu jej však jednoho dne informovalo, že si místní policie vyžádala přístup k jeho účtu a má se dostavit k soudu.

Mladý Američan si místo toho dohledal spis a zjistil, že je hlavním podezřelým v případě vloupání do domu starší ženy ze širšího sousedství. Z historie aplikace následně zjistil, že ke své smůle se v inkriminovanou dobu opakovaně pohyboval v místě trestného činu. A vyšetřovatelům tento fakt neunikl. Vše se nicméně následně vysvětlilo a McCoy může zase klidně spát.

Huawei Mate 30 Pro by býval jedním z nejpropracovanějších smartphonů na trhu, to by ovšem nesmělo být amerických sankcí. Ty z tohoto špičkového modelu udělaly kvůli chybějící podpoře Googlu mimo domácí čínský trh téměř neprodejné zařízení. Při první dojmech zaujal především jeho výkon, předposlední generace modelu Mate ve vrcholném provedení je osazena tehdy nejnovějším špičkovým čipem Kirin 990.

Dosaženým výsledkům ve výkonnostních benchmarcích jsme se nestačili divit. Telefon se ukázal jako výkonné monstrum v té době prakticky bez konkurence. K dosaženému výsledku mu ovšem překvapivě možná dopomohla právě absence služeb Googlu.

Když spoluzakladatel Androidu Andy Rubin představil v roce 2017 vlastní smartphone, psalo se o tehdejší novince v superlativech. Použity byly prvotřídní materiály (titan, keramika) a Essential PH-1 byl označován za jeden z nejlepších smartphonů své doby. Jenže zájem nebyl takový, jaký byl očekáván. A to hlavně kvůli nedoladěnému softwaru, mizernému fotoaparátu a pár dalším drobnostem. Ambiciózní Rubinova značka Essential tak letos, tedy po třech letech od uvedení prvního neúspěšného pokusu prorazit na trhu, definitivně skončila.

Už první koronavirová vlna ukázala, jak moc je pro práci z domova i pro distanční výuku důležité internetové připojení. A to nejen pevné, ale i třeba v podobě mobilních dat. Operátor O2 se tak v půlce března během nouzového stavu rozhodl dát zákazníkům s tarify s datovými balíčky na měsíc a půl neomezená mobilní data zdarma. Jistá zvýhodnění čekala i na další zákazníky operátora. Podobné kroky učinili tuzemští operátoři i v rámci trvající druhé, podzimní vlny.