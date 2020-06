T-Mobile má problémy. Nefunguje mu web, aplikace, obchody ani systémy

Neradi zkoušíme vaši trpělivost, ale zrovna teď naše interní systémy nefungují, jak mají. Proto vás kolegové na Zákaznickém centru a prodejnách v tuhle chvíli bohužel nemůžou obsloužit

Potíže se týkají i naší samoobsluhy Můj T-Mobile, mobilní aplikace, webových stránek i samotného volání na zákaznickou linku. Pracujeme na tom, aby to bylo co nejdříve v pořádku. Systémy by měly být zase funkční v odpoledních hodinách. Naše ostatní služby běží bez problémů.

Moc se všem omlouváme za komplikace. Hned, jak budeme mít dobré zprávy, dáme vám sem vědět.