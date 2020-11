Usnul vedle nabíjejícího se mobilu. Ráno ho našli mrtvého

Nešťastná událost se odehrála v noci z 30. na 31. října. Tělo svého dvacetiletého synovce Saghtonga Sornaliho našel jeho o jedenáct let starší strýc Pas Uthai. Do apartmánu, v němž měl Sornali pronajatý pokoj, dorazil podle informací portálu Daily Mail proto, že mladík nereagoval na žádný z několika telefonátů.

Věřil, že synovce probudí a po společné snídani vyrazí na obvyklou sobotní směnu na místní automyčce. Pootevřeným oknem nahlédl do pokoje a viděl, jak Sonrali leží v posteli. Nereagoval ovšem na žádné strýcovy podněty. Ten tak v obavě o jeho život zdolal okenní pojistku a vnikl do pokoje. Záhy zjistil, že synovec nedýchá.

Přivolaní záchranáři pouze konstatovali smrt, mladík byl podle nich v tu chvíli mrtvý již několik hodin. Uthai nevěřil, že šlo o náhodné úmrtí, synovec byl podle něj zdravý, netrpěl žádnými vážnými zdravotními problémy. Záchranáři mu dali nepřímo za pravdu: jsou přesvědčeni, že mladík zemřel po zásahu elektrickým proudem.

Na předloktí jeho levé ruky objevili popáleniny a otoky, hned vedle ležel mobilní telefon připojený k nabíječce zapojené do prodlužovacího kabelu. Místní policie na místě nenašla žádné známky poukazující na násilnou smrt. Policisté uvedli, že vedle mrtvého se nacházel nestandardní prodlužovací kabel. Přesnou příčinu smrti nicméně určí až po nařízené pitvě.

Zdaleka nejde o ojedinělý případ. Jen o zhruba měsíc a půl dříve se v Thajsku stalo podobné neštěstí. Tehdy rodiče našli svou šestnáctiletou dceru bez známek života pár hodin poté, co odešla do svého pokoje dělat domácí úkoly. Nezareagovala na babiččino zavolání k večeři. Dívka měla popáleniny na krku a na pažích a v jedné ruce držela ohořelý mobil připojený k nabíječce (více viz Volali ji k večeři, ale nepřišla. Zemřela s ohořelým mobilem v ruce).

Letos v květnu bezvládné tělo svého kamaráda našli dva jeho spolupracovníci. Dva dny chyběl v práci, což prý bylo v jeho případě neobvyklé. Vydali se proto zjistit, co za tím vězí. Doma ho našli mrtvého, ležel na matraci pod oknem s telefonem připojeným k nabíječce (více viz Našli ho mrtvého. V rukách držel smartphone připojený k nabíječce).

Všichni zjevně ignorovali opakované výzvy mobilních výrobců, kteří důrazně varovali před používáním neoriginálního příslušenství. A to zejména nabíječek, kabelů či baterií od vesměs neznámých výrobců. Přiměly je k tomu obdobné dřívější smrtelné nehody.

Že nejde jen o záležitost Thajska či rozvojových zemí, ukázal případ z poloviny loňského roku. Tehdy Česká obchodní inspekce odhalila na tuzemském trhu nebezpečné nabíječky z Číny. Okamžitě zakázala jejich prodej (více viz Tyto nabíječky nepoužívejte. Mohou způsobit smrtelný úraz, varuje ČOI). Jen o necelý měsíc později počet zakázaných nabíječek na českém trhu rozšířila na celkem pět modelů (více viz Pozor na tyto nebezpečné nabíječky mobilů. Mohou vás i zabít).