Volali ji k večeři, ale nepřišla. Zemřela s ohořelým mobilem v ruce

Neštěstí se odehrálo 10. září v městě Roi Et na severovýchodě Thajska. Když dospívající dívka neodpovídala na babiččino zavolání k večeři, vydali se rodiče do jejího pokoje. Tam svou dceru podle informací portálu Daily Mail našli v posteli v bezvědomí, s popáleninami kolem krku a na pažích. V jedné ruce držela učebnici, ve druhé ohořelý mobil.

I přes úsilí přivolaných záchranářů se nepodařilo školačku oživit, přestože do jejich příjezdu dívčin otec prováděl nepřímou srdeční masáž. Na místě byla prohlášena za mrtvou.

Vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že šlo o smrtelný úraz elektrickým proudem. „Mladá školačka utrpěla elektrický šok, který byl tak silný, že nemohla přežít,“ uvedl policejní podplukovník Ning Supavit s tím, že už na místě jako příčinu smrti označili dívčin smartphone.

„Držela ho během nabíjení, také měla sluchátka,“ dodal. Vzhledem k nevratnému poškození telefonu nebyli nicméně vyšetřovatelé schopni určit, co přesně v inkriminovanou dobu s telefonem dívka dělala.



Před vadnými nabíječkami varovala i ČOI

Podobný případ se stal v Thajsku letos v květnu. Po dvoudenní absenci kolegy v zaměstnání se vydali dva jeho spolupracovníci zjistit, co za ní vězí. U jejich kamaráda to bylo neobvyklé. Doma ho našli mrtvého, ležel na matraci pod oknem s telefonem připojeným k nabíječce. Vyšetřovatelé na oteklých rukách mladíka, který byl vášnivým hráčem mobilních her, našli popáleniny v místech, kde se jimi dotýkal smartphonu a nabíječky (více viz Našli ho mrtvého. V rukách držel smartphone připojený k nabíječce).

Loni v říjnu zemřela čtrnáctiletá dívka poté, co jí během spánku těsně u hlavy explodoval nabíjející se mobil. Policie sdělila, že dívka zemřela okamžitě po výbuchu na následky vážných poranění hlavy (více viz Dívka usnula s telefonem u hlavy. Mobil vybuchl a zabil ji).

V červenci 2018 byl bez známek života ve své ložnici nalezen po uhašení požáru Nazrin Hassan, generální ředitel malajské společnosti Cradle Fund. Příčinou jeho smrti byla exploze jednoho ze dvou nabíjejících se mobilů (více viz Nabíjení mobilu u postele se mu stalo osudným. Ocitl se v pasti).



V březnu 2018 přišla o život osmnáctiletá dívka z východoindické vesnice Kheriakani. Svůj vybitý telefon připojila k nabíječce, aby mohla zavolat příbuzným. Telefon ovšem krátce poté explodoval (více viz Vybitý telefon připojila kvůli hovoru k nabíječce. Stálo ji to život).

Mnozí mobilní výrobci již dříve uživatele opakovaně varovali, aby nepoužívali neoriginální výrobky, zejména baterie a nabíjecí adaptéry včetně kabelů. Na nebezpečné nabíječky pocházející z Číny loni upozornila i Česká obchodní inspekce a okamžitě zakázala jejich prodej (více viz Tyto nabíječky nepoužívejte. Mohou způsobit smrtelný úraz, varuje ČOI).

Jen o necelý měsíc později se počet zakázaných nabíječek na českém trhu rozšířil na pět modelů (více viz Pozor na tyto nebezpečné nabíječky mobilů. Mohou vás i zabít).