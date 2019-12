Zlatý hattrick pro Xiaomi. Nejúspěšnějším recenzím roku vévodí i letos

Není všechno zlato, co se třpytí. Tak by se dal uvést letošní žebříček nejčtenějších recenzí ve vztahu k nejočekávanějším novinkám roku 2019. Desátá generace Galaxy S od Samsungu, nový špičkový Galaxy Note od téže značky či trojice nových iPhonů od Applu. To jsou rok co rok bezesporu nejočekávanější smartphony. Přestože se jejich výbavu snaží výrobci stále vylepšovat, jde spíše o dlouho dopředu předvídané evoluční kroky.

Do hledáčku vás, čtenářů Mobil.iDNES.cz se tak stále častěji dostávají recenze smartphonů ambiciózních čínských značek, které se stále častěji pasují do pozice inovátorů. Tak třeba již zmíněné Xiaomi má mezi letošními deseti nejčtenějšími recenzemi celkem čtyři zástupce. Obdobně úspěšný byl loni Huawei, letos ovšem kromě řady P30 neuvedl na světové trhy žádnou mobilní pecku. Konkrétně model Mate 30 Pro totiž doplatil na vleklou americko-čínskou obchodní válku, kvůli scházející podpoře Googlu je v Evropě prakticky neprodejný.

Ani v letošní TOP 10 neschází tradiční značka Nokia. Více než její smartphony vás ovšem zaujal obyčejný model 2720 Flip. Však i podle našeho hodnocení je to velmi povedený, byť jen trošku chytřejší hloupý mobil. Je důkazem, že ne vždy je nutné svézt se na retro vlně.

1 Redmi Note 7

V době svého uvedení byl Note 7 samostatné značky Redmi, která spadá pod Xiaomi, velmi lákavým smartphonem. Při překvapivě nízké ceně totiž nabízí výbavu jen s minimem kompromisů. Zaujme třeba už velmi solidním dílenským zpracováním, díky použitému hardwaru se nezalekne ani náročnějších operací. Jen scházející NFC by mohlo někoho odradit. Na druhou stranu ovšem přineslo nejjemnější fotografický snímač, 48 MPix bylo tehdy nepřekonanou hodnotou. To sice ovšem v současnosti neplatí, ani tak není ovšem nutné Note 7 považovat za vysloužilé železo.

2 Xiaomi Mi 9

Jestli Xiaomi něco zvládá na první dobrou, pak je to cenová politika. Ve své době nejvýkonnější androidí smartphone totiž nabídlo za polovinu ceny top modelů jiných výrobců. Špičkový model Mi 9 kromě zajímavého designu zaujal také obřím výkonem a opravdu skvělými snímky pořízenými sestavou hned třech fotosnímačů. Mimochodem, takto početná fotosestava se letos stala jakýmsi standardem. Ve zkratce: Xiaomi Mi 9 nechybí nic, dokonce ani NFC.

3 Samsung Galaxy S10e

Samsung letos poprvé uvedl na trh hned tři modely vrcholné řady Galaxy S. K dvěma nejvyšším modelům přidal i levnější variantu s označením S10e. Kompaktní model ovšem svým větším sourozencům ostudu nedělá. Ba naopak, Samsung se jím podle našeho názoru trefil do vkusu mnoha uživatelů, kteří na tuto řadu slyší, nicméně jsou pro ně z nějakého důvodu vyšší modely zbytečné. Nás učarovala kombinace příjemně velkého displeje a na dnešní poměry neuvěřitelné malých rozměrů. I tak je Samsung Galaxy S10e nacpaný perfektní výbavou.

4 Samsung Galaxy M20

Galaxy M20 je důkazem, že i Samsung si uvědomil, jak moc je čínská konkurence na mobilním trhu dravá. Uživatelům dokáže nabídnout přesně to, po čem touží. Tedy špičkově vybavený smartphone, který nezruinuje jejich rozpočet. A Samsung ukázal, že takový zvládnou vyrobit nejen v Číně. M20, tedy zástupce nižší střední třídy je smartphonem, který agresivní konkurenci čelí nejen cenou, ale i výbavou. Ta obsahuje nejen velký displej, dostatek operační i uživatelské paměti či podporu dvou SIM se samostatným slotem pro paměťovou kartu, ale také NFC, čtečku otisků prstů nebo odemykání obličejem.

5 Redmi Note 8T

První pětici nejčtenějších recenzí roku 2019 Xiaomi nejen otevírá, ale i uzavírá. A sice modelem Note 8T patřícím opět pod samostatnou značku Redmi. Tento smartphone je prakticky nástupcem Notu 7. Je to listopadová novinka, tedy klíčové eso v rukávu tohoto výrobce pro předvánoční období. Telefon s tradičním výborným poměrem ceny a výkonu zaujme mimo jiné i hlavní fotosestavou, která obsahuje hned čtyři snímače. Nechybí moderní USB-C konektor či NFC. Potěší dedikovaný slot pro paměťovou kartu, uživatel tedy nestojí před dilematem, zda si zajistit více prostoru pro soukromá data, či využívat dvě SIM naráz.

6 Xiaomi Mi A3

Čistý Android bez uživatelského prostředí MIUI je v případě Xiaomi specifikem modelové řady A. Jinak tomu není ani u třetí generace jejího zástupce, modelu Mi A3. Telefonu není, až na scházející NFC a možná i hybridní slot pro paměťovou kartu, prakticky co vytknout. Někomu může ovšem vadit jen HD rozlišení šestipalcového displeje. Telefon nicméně disponuje dostatkem výkonu i pro náročnější uživatele, potěší i nadprůměrný fotoaparát s vysokým rozlišením či slušná výdrž baterie.

7 iPhone 11 Pro

Opět špičkový smartphone, ovšem zároveň jen evoluce předchozího modelu. Apple i letos uvedl trojici nových modelů, oba z vyšší řady (11 Pro a 11 Pro Max) si jsou hardwarově velmi podobné. Liší se jen rozlišení displejů a kapacity baterií. Hlavní lákadlem letošních vrcholných iPhonů je hlavní fotoaparát sestávající ze třech snímačů. I svéhlavý Apple tak alespoň částečně zohledňuje trendy. To ovšem neplatí pro jejich rozlišení: všechny snímače (i včetně čelního) mají totiž 12 MPix. Honba za co nejvíce pixely se tedy u Applu prozatím neděje.

8 Nokia 2720 Flip

Je až s podivem, že i dnes, tedy v záplavě smartphonových novinek ještě zaujme „hloupý“ mobil. Na trhu jich není mnoho, jsou však stálicí v porftoliu i předních značek. Letos jsme se od Nokie nedočkali znovuzrození nějaké někdejší legendy, nicméně i bez toho dokáže tato původně finská značka připravit obyčejný mobil, který nezapadne. Model 2720 Flip zaujme nejen „véčkovou“ konstrukcí, ale díky systému KaiOS i některými chytrými funkcemi. Právě díky rozevírací konstrukci se u tohoto modelu vytrácejí neduhy dřívějších retro nokií.

9 Honor 10 Lite

Zatímco loni Honor, potažmo Huawei, v nejčtenějších recenzích úspěšně bodoval, letos má v TOP 10 pouze jediného zástupce. Je jím model 10 Lite, který oslovuje hlavně designem. I přes svou příslušnost ke střední třídě totiž skrývá celkem podprůměrnou výbavu. Ústupek je znát třeba na kapacitě operační paměti.

10 Samsung Galaxy S10+

Od letošní generace Galaxy S se očekávala výrazná obměna. To se Samsungu částečně povedlo. Nejvyšší model, tedy Galaxy S10+ vznikal stejně jako Note 10 tak trochu ve stínu skládacího model Galaxy Fold. Ve své době šlo přitom o to nejlepší, co bylo možné si od Samsungu pořídit. Vždyť v nejvyšší specifikaci s keramickými zády nabídne 1TB úložiště a 12GB operační paměť. Oproti menšímu modelu S10 a levnému S10e má jeho displej dvojitý průstřel, čelní fotoaparát je totiž tvořen dvěma snímači. Samozřejmostí je ultrazvuková čtečka otisků prstů, režim stolního počítače DeX nebo reverzní bezdrátové nabíjení.