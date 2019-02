Radíme počkat, ve slevě to bude hit. Recenze Honoru 10 Lite

Honor už nějaký ten pátek ukazuje, že má potenciál být mistrem střední třídy, byť konkurence je hodně tvrdá. A tak do boje na začátek roku nasadil model, který chce v době pestrobarevných telefonů oslnit hlavně designem. Modelu 10 Lite se to nepochybně daří na jedničku. Navazuje na tradici bohatěji vybaveného modelu, který oslnil nejen vzhledem, ale i výbavou.



V případě modelu 10 Lite nicméně nejenom kvůli přívlastku přichází na řadu pár kompromisů. Zároveň se do hry zamotává i vlastní nabídka, která může nejednomu zájemci trochu zamotat hlavu. Mám si trochu připlatit a dostat ještě lepší telefon, nebo naopak počkat na nepochybně blízkou výprodejovou akci vzhledem ke čtvrtletnímu cyklu novinek? Honor totiž v poslední době agresivně chrlí nové modely každých pár měsíců a než se nadějete, už bude tento zase „zastaralý“. Pojďme se k odpovědi na tuto otázku propracovat postupně.

Je Honor 10 Lite skutečně takový fešák?

Model se prodává ve třech barevných provedeních, základní černou a modrou doplňuje zajímavá kombinace modré a stříbrné. Právě poslední jmenovaná je tou nejpovedenější a je do jisté míry právě tím, co činí telefon tak unikátní. Hned v závěsu však vzhled telefonu také vylepšují tenké rámečky okolo displeje společně s drobným výřezem pouze pro přední fotoaparát.

Telefon má plastovou konstrukci. Ta je ovšem solidní a vše lícuje, jak má. Rozhodně z telefonu nemáme dojem, že by šlo o přehnaně levný kousek. Čtečka otisků prstů je na klasickém místě uprostřed zad, modul fotoaparátu se až nápadně podobá tomu, který známe z Honoru 8X. Dále na těle najdete sluchátkový jack a také konektor microUSB.

Pod displejem je i notifikační diodu, která ovšem na náš vkus byla příliš malá a svítila slabě, v jasně osvětlené místnosti či pokoji ji šlo snadno přehlédnout.



Samotný IPS displej má úhlopříčku 6,21 palce a rozlišení 1 080 x 2 340 pixelů. Plochu narušuje pouze drobný kapkovitý výřez s přední kamerkou, což v porovnání se záplavou větších výřezů displejů z minulého roku působí poměrně elegantně a svěže. Někomu ovšem i takto malý výřez může vadit, naštěstí je však v nastavení stále možnost jej softwarově skrýt do černého pruhu.

Rámečky okolo displeje jsou tenké, i brada pod ním se model od modelu zmenšuje, už teď má příjemně malé rozměry. K jemnosti a kvalitě displeje nemáme žádné připomínky, na danou cenovou třídu je velmi dobrý a určitě nezklame.

Jak je na tom Honor 10 Lite s výbavou a výkonem?

Už v úvodu jsme avizovali, že tento smartphone se svým vzhledem snaží trochu kompenzovat výbavu, která sice není špatná, ale má své nedostatky. V první řadě dělá telefonu čest procesor Kirin 710, který najdeme i u dražších modelů a rozhodně se řadí ve střední třídě k těm nadprůměrně výkonným. Honor 10 Lite v testu AnTuTu dosahuje solidních 130 tisíc bodů. Procesor však doplňují jen 3 GB operační paměti, což předešlou chválu naopak trochu brzdí. V této cenové kategorii už se spíše sluší dávat 4 GB.

Vnitřní úložiště je v podstatě dnes už standardních 64 GB, s možností rozšíření paměťovou kartou. Musíte si ovšem vybrat, zda budete mít vyšší paměť, nebo dvě aktivní SIM, kvůli hybridnímu slotu obojího docílit nelze. Dále ve výbavě figuruje standardní sestava bezdrátových technologií LTE, NFC a Bluetooth. Čtečka otisků prstů je rychlá, to už je u Honoru celkem běžná věc. Namísto staršího microUSB by Honoru 10 Lite slušelo USB-C, ale to je problém, se kterým se setkáváme i u dražších honorů (třeba modelu 8X).

Telefon se pyšní nejnovější verzí Androidu 9.0 společně s grafickou nadstavbou EMUI 9, v tomto ohledu výrobce chválíme. Naopak spoustu uživatelů čeká po prvním zapnutí asi maraton mazání aplikací, neboť je jich tu nad rámec základních balíčků nástrojů poměrně hodně. Výčtem například eBay, Amazon, Booking, manažer stahování, systémové tipy a podobně.



Honor 10 Lite má baterii s kapacitou 3 400 mAh, což je poměrně slušné, byť se dají ve střední třídě najít i telefony s větší baterií. „Odlehčený“ honor si s baterií vystačí zhruba na standardní jeden den provozu s drobným přebytkem do druhého dne, ovšem většinou počítejte s tím, že jej budete nabíjet denně. Trochu překvapivě chybí rychlonabíjení.

Jak Honor 10 Lite fotí?

Telefon je vybaven dvojicí zadních snímačů s na papíře poměrně nezajímavě vypadající konfigurací: 13 a 2 MPix. Hlavní má nicméně slušnou světelnost f/1,8, doplňkový fotoaparát pak tradičně slouží pro lepší zpracování hloubky ostrosti. Tedy nic nového pod sluncem.



Honor vytrvale vybavuje své modely režimem umělé inteligence, který stále podává trochu rozporuplné výsledky. Na jednu stranu se umělé inteligenci za dobrého světla daří pořídit krásné HDR snímky, jenže jindy je jen zbytečně barevně „patlá“, nebo nevyváží jiný aspekt a fotografie kolikrát vypadají lépe pořízené ve standardním režimu. Nechybí ovšem populární noční režim, kdy telefon složí dohromady více pořízených snímků.

Ve výsledku telefon kvalitou snímků nezklame, i když do zpracování fotografií pořízených prémiovými modely má daleko. Ne, že bychom ovšem v této cenové kategorii čekali zázraky, Honor 10 Lite zkrátka fotí obstojně a kvalita odpovídá ceně.



Pro selfie nadšence je pak k dispozici přední fotoaparát s velmi vysokým rozlišením 24 MPix a celou řadou „zkrášlovacích“ režimů. Video telefon pořizuje v maximálním rozlišení Full HD (1 080p).



Mám si Honor 10 Lite pořídit?

Honor 10 Lite je typický telefon pro teenagery, který neudělá rodičům díru v rozpočtu, a přitom toho umí relativně hodně, zvládne fotit selfie a ještě dobře vypadá. K výbavě máme nicméně několik připomínek, které by ovšem hravě vyvážila alespoň drobná sleva z aktuální ceny, která činí 5 999 korun. Na slevy pravděpodobně při aktuální situaci na trhu, kam Honor každých pár měsíců přidává nové modely, dojde určitě relativně brzy.

Honor 10 Lite a Honor 8X

Právě ve slevových akcích bude mít Honor 10 Lite šanci zazářit. Z pohledu relativně čerstvé novinky nás totiž napadá hned několik modelů, které dovedou za stejné peníze i trochu víc. Třeba modely od Xiaomi jako Redmi Note 6 Pro či Mi A2 Lite mají větší operační paměť a vyšší kapacitu baterie, přitom je koupíte ještě levněji. Chybí jim ovšem NFC.

Nadšenci do fotografování si mohou naopak připlatit tisícikorunu za zajímavý Samsung Galaxy A7 se třemi fotoaparáty. Za pozornost také stojí o tisícikorunu dražší Honor 8X, který také napravuje některé naše připomínky k modelu 10 Lite.

Pokud tak netoužíte po Honoru 10 Lite hned, doporučujeme spíše počkat. Za současných šest tisíc to sice nebude žádné obrovské zklamání, ale zkušenost nás už naučila, že modely tohoto typu bývají hitem ve slevách, které je učiní výrazně zajímavější.