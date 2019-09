Nástupce legendárního xiaomi se povedl. Recenze modelu Mi A3

Modely řady A od výrobce Xiaomi jsou tradičně velice zajímavými zařízeními z hlediska výbavy i softwaru. Zatímco poměr ceny a výkonu je u tohoto výrobce často velice příznivý, mnoha lidem nemusí vyhovovat uživatelské prostředí MIUI, kterým jsou opatřeny prakticky všechny jeho modely s výjimkou řady A. Ta se totiž pyšní čistou podobou Androidu.

Na smartphony Mi A1 a A2 jsme psali samou chválu, výrobce si na nich dal záležet a pokaždé se mu povedlo zákazníkům přinést něco, co jinde nenajdou, ať už po stránce výbavy, designu nebo ceny. Toto směřování je patrné i u modelu Mi A3, který má také nad rámec atraktivního čistého Androidu několika dalších es v rukávě. Malé kompromisy se najdou, ale jinak je rozhodně o co stát.

Jak se povedl design?

Po prvním pohledu na tento smartphone musí být asi každému jasné, že jde o zcela typický model letošního roku. Na zádech má tři fotoaparáty, okolo displeje jsou jen tenké rámečky a nechybí ani kapkovitý výřez. Šestipalcová úhlopříčka obrazovky pak tenkými rámečky zaručí, že telefon nepůsobí nijak přerostle.

Lesklý povrch zad je dnes prakticky standardem, připravte se na pravidelné čištění otisků prstů. Xiaomi u tohoto modelu zvolilo zajímavý designový prvek a „zvlnilo“ barvu na zádech. Barevné varianty (šedá, modrá, bílá) tak sice nejsou tak „měňavé“ jak jsme zvyklí, ovšem při pohledu z různých úhlů si lze všimnout drobných vlnek, které se táhnou po celé zadní ploše. A to je poměrně neokoukané.

Samotný displej má sice nižší rozlišení, než na jaké jsme ve střední třídě zvyklí (HD+, 720 x 1 560 pixelů), ovšem plně to vyvažuje fakt, že jde o AMOLED panel a navíc s integrovanou čtečkou otisků prstů. To jsou naopak parametry, se kterými se setkáte spíše u výrazně dražších konkurentů. Jemnost obrazovky je přitom stále zcela dostačující a nepociťovali jsme, že by v tomto ohledu působilo používání jakkoliv hůře než jinde.

Čtečka otisků prstů v displeji je optická a její kvalita a přesnost víceméně odpovídá cenové kategorii: většinu času je spolehlivá, ovšem najdou se i momenty, kdy váš prst přečte třeba až napodruhé nebo napotřetí.

Jak dobrou výbavu mohu čekat?

V případě modelové řady A se jako obvykle lze těšit na velmi dobrý hardware. Srdcem telefonu je procesor Snapdragon 665, který doplňují 4 GB operační paměti. Telefon získal ve výkonnostním testu AnTuTu velice slušných 139 tisíc bodů, takže se nemusíte bát, že by Mi A3 nestačil i na náročnější aplikace nebo hry.

Na výběr pak máte mezi 64 nebo 128 GB prostoru pro data. Obě varianty mají slot na paměťovou kartu, takže lze úložiště dále rozšířit. Musíte si vybrat, zda budete mít rozšířenou paměť, nebo používat dvě SIM, obojí zároveň bohužel kvůli sdílenému slotu možné není.



V konektorové výbavě najdete jak moderní USB-C, tak sluchátkový jack. V bezdrátové konektivitě nicméně chybí NFC, což je u tohoto modelu drobná vada na kráse. Chápeme, že někteří uživatelé se bez něj neobejdou. Jinak se samozřejmě dočkáte sestavy LTE, wi-fi či Bluetooth 5.0.

Zmínit také musíme i velkou výhodu tohoto modelu: příslušnost k programu Android One. Vedle čisté podoby operačního systému a minima předinstalovaných aplikací je plusem také zaručená aktuálnost systému (novou verzi obdrží mezi prvními) a pravidelné bezpečnostní záplaty. Android je zde ve verzi 9.0 a přizpůsobit si jej můžete zcela podle libosti.

Baterii také Xiaomi věnovalo pozornost. Akumulátor má kapacitu 4 030 mAh a navíc podporuje rychlé 18W nabíjení (Quick Charge 3). Telefon nám při našem testování vydržel pravidelně necelé dva dny v provozu, i když si dovedeme představit, že z něj šetřivější dostanou i delší výdrž. Naopak při intenzivním používání se výdrž zkrátí na jeden den.

Jak Xiaomi Mi A3 fotí?

Jak už jsme výše naznačili, Xiaomi Mi A3 sleduje současné trendy velice důkladně, a to platí i o jeho fotoaparátu. Hlavní snímač ze zadní trojice má rozlišení 48 MPix a světelnost f/1,8, následuje 8MPix širokoúhlý senzor (f/2,2) a také 2MPix fotoaparát pro lepší práci s hloubkou ostrosti.



Na základní 48MPix snímač si už i u levnějších mobilů víceméně zvykáme a musíme uznat, že je to velice dobrá volba v případě, že používáte režim spojování sousedních bodů do 12MPix rozlišení s vyšší světelnou citlivostí. Samotných 48 megapixelů je spíše jen pozlátko, skutečně zajímavé fotky pořídíte spíše právě v 12 megapixelech, a to hlavně v horších světelných podmínkách. Musíme konstatovat, že Mi A3 naplňuje v tomto ohledu očekávání cenové kategorie: slušná kvalita, byť nic ohromujícího.

Širokoúhlý snímač se také velmi hodí, ovšem použitelný je spíše za dobrého světla, jinak poměrně rychle nastupuje šum a vytrácí se jakákoliv ostrost. Tak to ovšem koneckonců u podobných fotoaparátů bývá. Telefon umí dále natáčet video až v rozlišení 4K při 30 snímcích za sekundu. Přední selfie fotoaparát má vysoké rozlišení, celých 32 MPix.

Mám si Xiaomi Mi A3 pořídit?

Série A od Xiaomi je pravidelně sázkou na jistotu a nejinak je tomu i v případě nejnovějšího přírůstku do této rodiny. Modelu Mi A3 škodí pouze absence NFC a někoho může odradit i nižší rozlišení displeje, jinak ovšem telefonu prakticky není co vytknout.

Mi A3 je sebevědomým hráčem ve střední třídě, kterého koupíte za 6,5 tisíce v případě 64GB paměťové verze, za 128 GB vnitřní paměti si tisícikorunu připlatíte. Za tyto peníze dostanete nejen schopný telefon s čistým Androidem a dostatkem výkonu i pro náročnější, ale také nadprůměrný fotoaparát s vysokým rozlišením a slušnou výdrží baterie.

Alternativy k tomuto modelu mají nejen konkurenti, ale také Xiaomi samotné. Pokud vás nadchlo hlavně 48MPix rozlišení fotoaparátu, vysoká kapacita baterie a čistý Android není nutností, můžete pár stovek ušetřit koupí modelu Redmi Note 7. Podobný model se třemi fotoaparáty a vysokou kapacitou baterie má i Huawei v podobně P30 Lite, ovšem s pětisetkorunovým příplatkem oproti 128GB verzi. Naopak pokud trváte na čistém Androidu, má zajímavou alternativu s protáhlým displejem Motorola s modelem One Vision.