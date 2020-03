Redmi má opravdu hezkou novinku. Výbava je skvělá, cena velmi výhodná

Od loňského roku je Redmi fakticky samostatná značka, ač samozřejmě stále patří pod koncern Xiaomi. Nové modely Redmi se prodávají především v Asii, globální verze obvykle nesou označení mateřského Xiaomi. Takže i nový model K30 Pro by se do Evropy měl dostat jako Xiaomi Mi 10T. Měl by se tak zařadit vedle očekávaných modelů Mi 10 a Mi 10 Pro, jejichž premiéra by měla proběhnout online 27. března.

A právě 10T, tedy Redmi K30 Pro, by mohl být pro zákazníky nejzajímavější, protože by měl být z trojice cenově nejdostupnější. S ohledem na aktuálně velmi dramatický pohyb kurzu české koruny je cenu obtížné předvídat, ale můžeme se odrazit od cen v Číně, kde podle varianty vyjde K30 Pro na 11 až 15 tisíc korun. České ceny by mohly být zhruba o 10 až 15 procent vyšší. Další modely řady Mi 10 budou ještě dražší. Ano, Xiaomi už není jen výrobce hodně levných mobilů.

S ohledem na cenu je výbava novinky velmi dobrá. O výkon se stará špičkový čip Snapdragon 865 od Qualcommu a to včetně podpory sítí 5G. Amoled displej má rozlišení FHD+ při úhlopříčce 6,67 palce a poměru stran 20:9. Nemá žádný průstřel či výřez, přední kamerka je totiž vysouvací a má rozlišení 20 Mpix. Čtečka otisků je integrovaná do displeje.

Hlavní fotoaparát má čtyři objektivy, ale existují dvě varianty: základní a zoom. U té základní jeden z objektivů slouží pro makrosnímky s rozlišením 5 Mpix, druhá varianta má osmimegapixelový teleobjektiv s trojitým optickým přiblížením a třicetinásobným hybridním.

Další čipy jsou už stejné, takže ten hlavní má rozlišení 60 Mpix, širokoúhlý s rozlišením 13 Mpix a poslední kamerka slouží pro hloubku ostrosti. Hlavní snímač a a teleobjektiv u verze zoom disponují optickou stabilizací.

Potěší i velká baterie s kapacitou 4 700 mAh, kterou lze rychlonabíjet. Z výbavy ještě stojí za pozornost dnes nepříliš obvyklý infraport a wifi 6, což také zatím není obvyklá výbava. Android je ve verzi 10.

Co se Redmi povedlo, je design. Zpředu je to logicky jen displej s opravdu minimálními rámečky a nerušený výřezem. Telefonu to sluší především zezadu. Hrany jsou decentně zaoblené a sestava objektivů je umístěná do zajímavého kruhu, v kterém čočky tvoří písmeno X. Hezké jsou i barevné varianty: šedivo-stříbrná, metalická zelená nebo fialová a bílá.