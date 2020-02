Překvapivě drahé xiaomi láká na luxus a foťák. Test Mi Note 10

Když před řadou let začínal Huawei pomalu navyšovat ceny svých top modelů a začal se přesouvat do světa prémiových smartphonů, mnozí tehdy nevěřili, že by mohl uspět. A dnes je Huawei etablovaným prémiovým výrobcem, jehož špičkové modely se prodávají (tedy, pokud mohou do prodeje – ale to je jiná věc) za podobně vysoké částky jako modely ostatní prémiové konkurence.

Taktiku Huawei teď, zdá se, začíná přebírat i Xiaomi. I tato firma před mnoha lety vsadila na špičkově vybavené smartphony, které nabízela za až neuvěřitelně nízké částky. Jenže s tím, jak celkově mobilní technika zdražuje, stoupají i ceny modelů Xiaomi. A zdá se, že firma teď chce přesedlat z image onoho „zabijáka“ tradičních značek na prémiovější strategii, která by měla znamenat větší zisky na jednotlivých modelech.

Možná je to zatím jen takový pokus, ale tuto možnost naznačuje aktuální dvojice modelů Xiaomi Mi Note 10 a Mi Note 10 Pro. Ty jsou výrazně dražší, než na co jsme u Xiaomi zvyklí, a cenami dokonce překonávají některé starší generace „exeprimentálních“ modelů Mi Mix. Model Mi Note 10 Pro je momentálně nejdražším xiaomi v prodeji, stojí 15 990 korun. Námi testovaná varianta Mi Note 10 je pak o tisíc korun levnější.

Cenový rozdíl se projevuje v kapacitách pamětí (Pro má 8 GB RAM a 256 GB úložiště, levnější varianta disponuje 6 a 128 GB) a drobnými technickými změnami u fotoaparátu. Za danou cenu přitom uživatel nezíská přístroj, který by šel všemi parametry po krku absolutní špičce na trhu: Xiaomi zákazníkům nabídne výkonnější modely za mnohem méně peněz. I přesto má Mi Note 10 co nabídnout.

Proč je tak drahý?

Drahý vlastně není, ale je rozhodně dražší, než je na tuto značku obvyklé. Důvodem je podle nás to, že prostě dražší být může. Xiaomi se již etablovalo jako důvěryhodný výrobce a chce nejspíš začít na telefonech vydělávat i trochu více – a prémiové modely mu k tomu jistě pomohou. A onu prémiovost dává Mi Note 10 najevo svým designem a kvalitním zpracováním a především displejem se zahnutím po stranách, což je řešení, které u Xiaomi není příliš časté.

Plusy a minusy Proč koupit? špičkový fotoaparát

prémiový design

obří displej

skvělá výdrž baterie

Proč nekoupit? místy nedoladěné MIUI

pomalejší fotoaparát

procesor jen vyšší střední třídy Kdy? V prodeji Za kolik? 15 990 Kč

Ústupkem ve výbavě je procesor střední třídy Snapdragon 730. Naopak vrcholným prémiovým prvkem je fotosestava s pěti objektivy a důraz na špičkovou výdrž baterie. Právě tyto dva prvky budou podle nás v praxi pro uživatele velkým lákadlem a budou ochotni kvůli nim vyšší částku za tento model zaplatit.

Proč nepatří na špičku?

Mi Note 10 je vlastně špičkový smartphone, který výrobce „downgradoval“ do vyšší střední třídy použitým procesorem. Snapdragon 730G jednoduše nemá absolutní špičkový výkon osmičkových procesorů. V běžném provozu se to u Mi Note 10 neprojevuje, ale mírný deficit výkonu oproti špičkovým smartphonům je tu trochu znát.

Má ještě nějaké ústupky ve výbavě?

Je tu pár drobností. Chybí tu například slot pro paměťové karty, naopak třeba 3,5mm Jack zůstal zachován. Displej zůstává u běžného rozlišení 2 340 x 1 080 pixelů, což je ale z hlediska výkonu dobře. Není tu třeba bezdrátové dobíjení, chybí odolnost vůči vodě a prachu – ale to jsou vcelku obvyklé ústupky u řady jinak špičkových modelů.

I další ústupek není specifický jen pro tento model, ale v poslední době pro smartphony Xiaomi obecně: v systému MIUI 11 založeném na Androidu 9.0 se v některých aplikacích zobrazují reklamy. Umí to být poměrně otravné, na druhou stranu se dá používání Xiaomi aplikací ve většině případů nějak vyhnout. Případně je možné ony reklamy v aplikacích vypnout, ale u každé z nich to znamená poměrně složité pátrání v menu nastavení, kde se většinou skrývá položka často obsahující slovo „doporučení“.

Jaký je ten zahnutý displej?

Displej se opravdu povedl. Uživatelé, kteří zahnutí nemohou přijít na chuť, ale budou zklamáni. Pro ty ostatní to bude hezké designové řešení, které Mi Note 10 přece jen trochu odlišuje od většiny produkce – obzvlášť v dané třídě, v té je tento prvek docela neobvyklý. Displej je typu AMOLED a ukrývá v sobě čtečku otisků prstů, která podle nás funguje docela nadstandardně dobře. Je to dáno i tím, že si může uživatel u čtečky zapnout různé animace, které zdůrazní položení prstu na správné místo na obrazovce.



Displej je opravdu povedený, má výrazné barevné podání a dá se u něj nastavit spousta parametrů. Detailní je třeba nastavení chování always-on displeje, kde si uživatel může vybírat z několika typů hodin, pozadí a celkového grafického uspořádání.

Vadí vám něco?

Největší výtky směřujeme asi k občasným nedoladěnostem v systému MIUI. Ten je sice graficky elegantní a minimalistický, některé položky v menu ale stále nemají úplně dokonalé překlady do naší mateřštiny a některé položky se v logice Xiaomi velmi špatně hledají. Dlouho jsme například hledali, kde se zapíná ovládání gesty, u kterého se zdá, že ho Mi Note 10 nepodporuje – ale není tomu tak, jen se v menu opravdu hodně schovávají – ostatně, hledali byste takovou položku v nastavení – další nastavení – zobrazení na celou obrazovku – tady je položka Systémová navigace, kde se dá vybrat mezi klasickou navigací tlačítky nebo gesty, kterou má jinak standardně až Android 10.

Drobně se pozastavíme i u jiné, tentokrát řekněme „hardwarové“ drobnosti. V balení s telefonem je tradiční silikonové pouzdro, ale to dodávané s Xiaomi Mi Note 10 působí trochu humpoláckým dojmem a telefon na šířku docela rozšíří. Přitom jinak nám Mi Note 10 i přes úhlopříčku displeje 6,47 palce nepřipadá nijak přerostlý, rámečky jsou malé a v horní části najdeme jen kapkovitý výřez.

A jak tedy fotí?

Výborně, fotoaparát se opravdu povedl. Ale má to jeden háček: hardware foťáku je velmi pokročilý, ale v tomto ohledu předbíhá samotný hardware telefonu. Foťák tedy není tak pohotový, jak je obvyklé u běžných špičkových modelů. Nedají se tu sekat snímky jeden za druhým, zpracování a ukládání vždy chvilku trvá. V případě nočního režimu nebo fotografování v plném rozlišení 108 megapixelů u hlavního snímače někdy až nesnesitelnou chvilku, po kterou prostředí fotoaparátu vůbec na nic nereaguje – nelze tedy přepnout ani na jiný režim nebo přepnout zoom. To je podle nás jediný, ale zásadní nedostatek jinak špičkového fotomobilu.

Hlavní snímač má tedy rozlišení 108 megapixelů. V porovnání s běžným rozlišením 27 megapixelů v automatickém režimu jsou rozdíly především v některých kontrastech a detailech. Zajímavé je, že z hlediska datové velikosti snímku jsou mezi obrázky malé rozdíly, což ukazuje na jinou použitou kompresi, a to 108megapixelové obrázky zbytečně degraduje. I tak ale mají občas trochu víc detailů.

Porovnání makro snímku (vlevo) s běžným záběrem a zoomem

Dobře funguje i noční focení. Noční režim trochu ztlumí některá výrazná světla a celkově působí snímky v něm ostřeji a přirozeněji, i běžný režim nebo režim pro focení se 108 megapixely jsou ovšem ve špatném světle výborně použitelné.

Ukázka rozsahu zoomu Xiaomi Mi Note 10

Ovšem hlavním snímačem možnosti foťáku jen začínají. Je tu dále dvojnásobný zoom s rozlišením 12 megapixelů, ale elektronika vytváří snímky opět s 27 megapixely. Snímky vypadají velmi dobře, malinko jim však občas chybí ostrost. Pětinásobný zoom pak má rozlišení 5 megapixelů, ale telefon snímky upscaluje na 8 megapixelů. Opět asi trochu zbytečnost, množství detailů to nevylepší, ale i tak se najdou situace, kdy se zoom může hodit – obzvlášť, když tato optika má, podobně jako hlavní sestava, i stabilizaci obrazu.

Snímky z Xiaomi Mi Note 10 s rozlišením 108 megapixelů

Širokoúhlý foťák má rozlišení 20 megapixelů a občas má trochu potíže se zaostřením snímků, algoritmy telefonu ale umí docela dobře kompenzovat soudkovité zkreslení, to je tady méně výraznější než u většiny konkurentů. Posledním v sestavě je dvoumegapixelový makro čip, který z hlediska parametrů nepůsobí příliš přesvědčivě, ale v praxi podává opravdu výtečné výkony. Zatímco u některých telefonů s makro foťákem je lepší fotit v normálním režimu a udělat si z fotky výřez, tady makro snímač funguje výborně a vytváří detailní a hlavně ostré snímky, což focením třeba na 108 megapixelů a výřezem nejspíš nedoženete.

Celkově je fotoaparát hodně flexibilní a vytváří špičkové fotky za téměř jakýchkoli okolností. Model Mi Note 10 Pro má ještě trochu vylepšenou optiku hlavního fotoaparátu a díky tomu patří v hodnocení DxO Mark k nejlepším fotomobilům vůbec – ale ani námi testovaná levnější varianta se nemá zač stydět, foťák je jedním z jejích největších lákadel. Dvakrát škoda těch pomalých reakcí v pokročilých režimech nebo při focení snímků v sérii za sebou.

Jaká je výdrž baterie?

I tady budeme chválit. Xiaomi Mi Note 10 dostalo obří akumulátor s kapacitou 5 260 mAh, což je velmi nadprůměrná hodnota. Tomu odpovídá nadprůměrná výdrž baterie, i když možná ne tak, jak by někdo čekal. Ale platí, že tam, kde konkurenti vydrží den, Mi Note 10 by nemělo mít problém s dvoudenní výdrží. A prodloužený víkend na jedno nabití také zvládnete – jen u toho nesmíte moc fotit, to pak ukazatel baterie letí poměrně svižně dolů. Ukazuje se tedy opět to, že hardware na dané špičkové provedení fotoaparátu není opravdu moc ideální.

Mám si ho pořídit?

Pokud hledáte špičkový fotomobil za vcelku příznivou cenu, je Xiaomi Mi Note 10 jednou z velmi zajímavých voleb. Fotoaparát je skutečně velmi univerzální a vytváří ve všech situacích nadprůměrné snímky. Patnáct tisíc korun není málo, ale jiné špičkové fotomobily většinou stojí více peněz. Ale třeba Samsung Galaxy S10 se dá sehnat už za sedmnáct tisíc korun – pravda, bude mít menší displej, ale suverénnější hardware a také velmi špičkový foťák, byť ne s takovým rozsahem. S10+ už vyjde na dvacet tisíc, a to je hodně.

A třeba špičkový fotomobil Huawei P30 Pro, se kterým může Mi Note 10 směle soupeřit, stále drží cenu vysoko na 24 999 korunách. Jeden cenově výhodný vyzyvatel by tu ale byl: Honor 20 Pro má čtyři foťáky, a tedy také velmi solidní rozsah funkcí, fotí taktéž výtečně (ale xiaomi je asi o chloupek lepší) a vyjde přitom na hezkých 11 990 korun. Velmi lákavé je také Realme X2 Pro se čtverným foťákem a cenou 12 990 korun – i tady platí, že fotí skvěle, ale xiaomi je zase o trochu lepší.

Co se týče konkurence ze střední třídy, tou se nemá moc smysl v tomto případě zabývat. Pokud vám totiž nejde o co nejlepší fotoaparát, je Xiaomi Mi Note 10 opravdu zbytečnou volbou. Třeba nový Samsung Galaxy A71 se čtverným fotoaparátem a velkým 6,5palcovým displejem vyjde na 11 999 korun – a to je už poměrně drahý kousek této kategorie.