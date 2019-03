Korejec dává Číňanům pořádně zabrat. Test Samsung Galaxy M20

Řadu let platilo, že chytré telefony Samsung z nižších tříd jsme hodnotili jako těžko konkurenceschopné. Výrobce dlouho těžil ze své pověsti a dobrého image značky, jenže agresivní čínská konkurence nakonec zákazníky přesvědčila. Aby také ne: telefon s obdobou výbavou, jako měl Samsung, dovedla čínská konkurence nabídnout i za polovinu peněz. Bez jakýchkoli dalších kompromisů.

A tak střední třídu smartphonů ovládly čínské firmy. Hvězdami byly třeba modely Xiaomi, které přinášely do nižších cenových pater neuvěřitelné parametry, samozřejmě bodovaly značky Honor a Huawei. Další značky, co nás v uplynulých letech zaujaly svými levnými modely? Alcatel – ano, tyto smartphony vyrábí čínské TCL. Pak je tu Lenovo a spolu s ním i dnes už jeho značka Motorola. Nokia? U té nikdo neví, komu dnes HMD Global, výrobce smartphonů této značky, patří, ale jisté je, že je produkuje čínský Foxconn a ten má v HMD Global své zájmy. Levné smartphony umí i Asus – dobrá, ten je z Tchaj-wanu.

Samsung už nějakou dobu mezi elitu levných smartphonů nepatřil. Jenže teď je tu Galaxy M20 s cenou 6 000 korun a ten mění pravidla hry. Jde o samsung, který může agresivní konkurenci čelit jak cenou, tak výbavou, dokonce do nižších tříd přináší některé opravdu zajímavé prvky. Ne, nečekejme nic dramatického, ale Galaxy M20 je konečně výhodný korejský smartphone nižší střední třídy. Ale i mouchy se najdou.

Čím čelí konkurenci?

Výbava Samsungu Galaxy M20 je opravdu solidní, nechybí v ní snad nic důležitého a moderního. Telefon dostal 4 GB RAM a 64 GB vnitřní paměti, což můžeme i teď považovat v dané třídě za mírný nadstandard. Displej je velký, úhlopříčka 6,3 palce přitom neznamená zbytečně přerostlé rozměry, jelikož rámečky jsou minimální.

Plusy a mínusy Proč koupit? dobrý poměr výkon/cena

špičková výdrž baterie

povedený displej

Proč nekoupit? starší Android

mírně zkomplikované odemykání Kdy? V prodeji Za kolik? 5 990 Kč

Telefon je dvousimkový, sloty jsou samostatné, takže lze používat dvě SIM a k tomu i paměťovou kartu. Foťák je duální, přičemž druhá čočka je širokoúhlá – i to není zatím v této cenové kategorii běžné. Telefon má drobnosti jako NFC, čtečku otisků prstů nebo odemykání obličejem, které považujeme za samozřejmost, ale sem tam mohou u soupeřů chybět. A také je tu obří baterie s rychlým dobíjením, možná největší deviza telefonu. K dobíjení slouží moderní USB-C konektor.

Jak funguje v praxi?

Velmi dobře. Procesor Exynos 7904 v kombinaci se

4 GB RAM dodávají telefonu svižný chod. Všechny běžné funkce tu fungují hladce, snad s jednou výjimkou: Samsung nás v poslední době trochu škádlí metodami odemykání svých telefonů a nejinak je tomu u Galaxy M20. U něj mají uživatelé v podstatě kompletní sadu možností. Čtečka otisků prstů je vzadu, čelní fotoaparát umí rozpoznávat obličej a kromě toho je tu klasický PIN či další systémová zabezpečení.

Jenže čtečka otisků je na náš vkus možná příliš vysoko. To by nemuselo vadit všem uživatelům, každý telefon drží trochu jinak a někomu přijde umístění pohodlné. Co rozhodně vadit bude, alespoň z počátku, je fakt, že čtečku lze hmatově rozeznat jen velmi obtížně. Doporučujeme tedy pořídit pouzdro s výřezem pro čtečku, které situaci napraví.

Pohodlnější by tak bylo používat odemykání obličejem. To je rychlé a funguje bez problémů. Jenže uživatel musí předtím telefon probudit bočním vypínacím tlačítkem. Není tu funkce pro probuzení přístroje zvednutím ani poklepáním na displej. Nejvíc naštve, že mezi stisknutím bočního tlačítka a rozsvícením displeje existuje jakási náhodná prodleva, u které jsme nevypozorovali, jakou má zákonitost. Někdy trvá rozsvícení i déle než sekundu.

Zdá se to malicherné, ale je to doba, během které často zkusíte tlačítko stisknout znovu, abyste telefon „popohnali“, čímž si displej opět zhasnete. Takové chování telefonu je trochu k vzteku. Na druhou stranu jde o softwarovou záležitost, kterou by mohl Samsung updatem snadno napravit. Doufejme, že tak učiní, protože teď je taková samozřejmost jako odemykání přístroje podle nás nejotravnější chybou telefonu.

Ještě něco bychom měli vědět o softwaru?

Ano, tady přichází jedna drobná nevýhoda. Model má starší Android 8.1 Oreo, což je dnes už také trochu nepochopitelné. Většině uživatelů to vadit nebude, ale opět jde o zbytečný ústupek. Kvůli staršímu systému je tu i starší verze uživatelského prostředí, což je v porovnání s novými modely Galaxy S10 nebo třeba Galaxy A50 škoda.

Na druhou stranu tu jdou aktivovat gesta pro ovládání telefonu, takže se na displeji lze zbavit klasické sady ikon, což je podle nás velmi příjemné. Mimochodem, u trochu kritizované čtečky otisků nás zaujalo její nastavení, kde se prst naskenuje v rámci jednoho „staromódního“ přejetí přes ní prstem. Žádné přikládání prstu dvacetkrát na jedno místo, stačí přejet a je naskenováno, telefon se pak už odemyká jen přiložením prstu. To je příjemný detail, který však hraje roli jen v prvotním nastavení telefonu.

Jaký je displej?

Výborný. Panel s úhlopříčkou 6,3 palce má rozlišení 2 340 x 1 080 pixelů a poměr stran 19,5:9. Je tu drobný zakulacený V výřez, takže přístroj ctí aktuální módu. Panel je typu PLS, což je cesta Samsungu, jak se vypořádat s levnějšími IPS panely.

Barvy jsou „hnané“ hodně do podání jeho AMOLED displejů u dražších modelů a to se bude podle nás mnoha uživatelům líbit. Na druhou stranu nám tu chybí funkce always-on, telefon tak nedá nijak vědět o příchozích oznámeních. Trochu slabší se nám zdá maximální jas displeje, ale s jeho čitelností jsme větší problémy neměli.

Není celkově přerostlý?

Na danou velikost displeje rozhodně ne. Rozměry 156,4 x 74,5 x 8,8 mm nijak nevybočují ze současného trendu. Ale pro drobnější ruce to nemusí být ono. Samsung usnadňuje ovládání jednou rukou třeba zmíněným použitím gest, včetně možnosti stáhnout notifikační lištu tahem prstem dolů kdekoli po domovské obrazovce.

Co říkáte na design?

Ten je i ve světle dražších modelů Samsungu trochu fádní. Nevadí nám, že telefon má plastové tělo, to je v dané třídě pořád obvyklé. Ale telefon vlastně nemá žádné klasické designové prvky Samsungu a je těžko zařaditelný, tělo je lesklé a dost upatlané. Zpracování je ovšem výborné a na svou velikost sedí M20 dobře v ruce, byť malinko klouže.

Jaká je výdrž baterie?

Ta je obrovskou výhodou tohoto přístroje. Akumulátor s kapacitou 5 000 mAh tu ve spojení s nenáročným hardwarem znamená opravdu velké možnosti. Dva dny na jedno nabití by měly být pro většinu uživatelů standard, snad jen náruživí hráči her mohou telefon „vyšťavit“ za den, podobně bude účinkovat nekonečné přehrávání videí z YouTube.

Ale problémem by neměly být dny tři a třeba přes klidný víkend ani čtyři. Výdrž je opravdu vynikající. Chválíme přítomnost USB-C slotu pro dobíjení, Samsung je jedním z mála výrobců, co se k takovému kroku u levnějších telefonů konečně odhodlali. Rychlé dobíjení s výkonem 15 W je taková třešnička na dortu.

Jaký je fotoaparát?

Inu, tady nemůžeme za šest tisíc korun očekávat kdovíco, ale ani foťák není špatný. V této cenové kategorii najdeme i přístroje, které fotí lépe, ale také spoustu těch, co jsou na tom hůř. Galaxy M20 ztrácí především v nočních snímcích, jak už to tak bývá, ale výkon je přiměřený ceně. Líbí se nám přítomnost širokoúhlé kamery.

Byť je jen pětimegapixelová, někdy prostě přijde vhod a je to lepší, než jen druhá čočka pro hloubku ostrosti. Hlavní foťák je třináctimegapixelový a ve dne podává velmi obstojný výkon. Světelnosti čoček jsou f/1.9 a 2.2. Prostředí foťáku je přehledné a komfortní, jen tu logicky chybí některé pokročilejší funkce z dražších modelů. Na druhou stranu třeba automatické HDR funguje výtečně.

Mám si ho pořídit?

Možná se zdá, že jsme i přes počáteční chválu byli k Samsungu Galaxy M20 příliš kritičtí. Je tu pár věcí (odemykání, starý Android, always-on), které nás trápí, celek je jinak skvělý. Za 5 990 korun dostanete výborný smartphone nižší střední třídy s povedeným displejem a výbavou, ve které nic nechybí a kde některé drobnosti mohou konkurenci ukazovat směr. Navíc nese značku, která má stále u mnoha uživatelů daleko lepší zvuk než čínská konkurence. Za onu prémiovou značku se tu přitom nijak nepřiplácí.

Konkurentů je samozřejmě spoustu. I u Samsungu najdeme jednoho vážného: loňský typ Galaxy A7 2018 je jen o tisíc korun dražší, přitom má prémiovější design, lepší (a trojitý) foťák a vyšší výkon. Jenže také menší baterii a starší dobíjecí konektor.

Soupeřem může být třeba Honor 8X (6 799 korun) s ještě větším displejem, ale s výraznějším výřezem a menší baterií, podobně je na tom třeba Xiaomi Mi 8 Lite (cca 6 000 korun), které má i starší Android. Levnější Honor 10 Lite a Huawei P Smart 2019 (5 390 korun) mají méně RAM, menší baterku, ale novější Android. Za méně než šest tisíc seženete i Motorolu G7 Power, která může konkurovat baterií, má novější Android, ale nízké rozlišení displeje a jen jednu čočku foťáku. Tyto ústupky platí třeba i pro Asus Zenfone Max M2 za pět tisíc.

Samsung Galaxy M20 tak dovede v dané sadě konkurentů vyniknout a to je příjemné překvapení.