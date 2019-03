VIDEO: Kolínka jsem vařil čtyřikrát, hlásí písničkář ke svému gastro klipu

Říká se, že láska prochází žaludkem, ale občas chvíli trvá, než najdete správného kuchaře. Realizace klipu Kolínka se ujal režisér Tomáš Krejčí a sleduje v něm osud mladé ženy, která se rozhodne vystoupit ze stereotypu vlastního života a odjede do syrové zimní přírody, aby objevila to, co tak zoufale hledá.



„Tomáš Pastrňák vymýšlí ke svým písním příběhy, které je radost natáčet. Máte při tom pocit, že děláte něco velmi bláznivého, ale zároveň něco, co v sobě nese důležité poselství,“ říká Krejčí. „Kolínka jsou pro všechny, které v životě něco trápí a hledají cestu, jak z toho ven. Náš klip je takový malý návod, kterým se můžete inspirovat.“

Celý proces vzniku písně i videoklipu popisuje Tomáš Pastrňák následovně: „Kolínka se vařila čtyřikrát. Nejdříve s textařem Igorem Malijevským, když jsme nápad hodili na papír a nahráli první demo, podruhé ve studiu s Borisem Carloffem a spoluhráčem HerrDZem, potřetí v sauně s rejžou Tomášem Krejčím, kde vznikl scénář ke klipu, no a nakonec s Denisou Nesvačilovou na zasněžené louce v Orlických horách, kam jsme se štábem vyrazili natočit obrazový podklad.“

Kolínka jsou v pořadí šestým klipem k albu Kousky. Aktuálně Pastrňák chystá třetí autorskou desku, jež by měla vyjít pravděpodobně v následujícím roce.