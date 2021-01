Ozzy Osbourne čelí covidu a karanténě prací na nové desce

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta Ozzy Osbourne

Obecně se mělo za to, že letos v únoru vydaná deska Ordinary Man bude posledním příspěvkem do diskografie zpěváka Ozzyho Osbourna, ale princ temnot je prostě nezničitelný. Kvůli posléze vypuknuvším opatřením souvisejícím s koronavirem musel Madman zrušit veškeré koncertní plány a místo toho, aby seděl s rukama v koutě, pustil se do práce na dalším albu.

Strůjcem myšlenky nahrát další desku byl producent a kytarista Andrew Watt, který odvedl notný kus práce na Ordinary Man. Vzhledem k věku a zdravotnímu stavu si nebudeme nalhávat, že právě Ozzy je ten, který má vše kolem své osoby plně pod kontrolou.



V praxi to nejspíš proběhlo tak, že Watt přišel s hudebními nápady a sezval hvězdné muzikanty – baskytaristu Roba Trujilla z Metalliky, bubeníky Taylora Hawkinse z Foo Fighters a Chada Smithe z Red Hot Chili Peppers. Dá se předpokládat, že se soupiska hvězdných hostů ještě rozšíří, na renomované hudebníky ve studiu si ostatně Ozzy potrpěl vždycky.

Vznik alba provázejí přísná bezpečnostní opatření, ve studiu jsou většinu času přítomni pouze Ozzy, Andrew Watt a zvukový inženýr. Všichni samozřejmě každý den musejí podstoupit test na koronavirus. Obzvláště opatrný je tam Ozzy, což je vzhledem k jeho věku (72 let) a mnohým zdravotním problémům pochopitelné.

„Mám emfyzém (rozedmu plic – pozn. red.), takže jestli ten virus chytnu, jsem v háji,“ svěřil se Ozzy Osbourne. „Když jdu ven, nosím roušku, ale jelikož ji nesnáším, snažím se moc nevycházet,“ dodal ještě.

Co se chystaného alba týče, není zatím jasné, kdy vyjde. Každopádně bychom se mohli opatrně těšit na 28. ledna 2022, což je nový termín Ozzyho pražského koncertu.

Bývalý frontman Black Sabbath není jediný, koho situace s koronou přiměla k práci na nové hudbě. Prázdný mezičas bez koncertování využila ke skládání i německá kapela Rammstein. Vypadá to, že po fanoušky vymodleném bezejmenném albu z května loňského roku by se fandové mohli dočkat nové hudby dřív než skupina zamýšlela. „Letos bohužel žádné turné, ale je skvělé být zpátky ve studiu,“ znělo prohlášení na instagramovém účtu kapely.

Další metalovou veličinou, která během karantény nezahálela, je Metallica. Thrashmetalová legenda si v posledních letech, co se natáčení nového materiálu týče, dává docela načas – osmiletá proluka mezi alby Death Magnetic a Hardwired... to Self-Destruct hovoří za vše. Jak ale pravil bubeník Lars Ulrich, karanténa skupinu nakopla ke společné práci a vypadá to, že by se fandové mohli nového alba dočkat dřív než Metallica původně plánovala. Plánovala-li ovšem něco, protože zrovna u téhle skupiny si ani její nejvěrnější fandové nemohou být ničím jistí.