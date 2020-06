12:00 , aktualizováno 12:00

„Budete v tomhle zájezdním obytňáku vůbec první dámská návštěva,“ vítá mě Olda Říha (72), frontman legendární kapely Katapult, před svým domem za Prahou, než nastoupíme do zrenovovaného karavanu, kde pak proběhne náš rozhovor. „Je z roku 1995. Německá práce, italský podvozek. Manželka říká, že je to pánský klub. Má to uvnitř takovou rockovou energii a přináší nám to absolutní svobodu – On the Road, na cestě. Jako v Americe.