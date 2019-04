Zelení zaplatí textaři Katapultu 350 tisíc za neoprávněné užití sloganu

Pražský vrchní soud definitivně uzavřel spor někdejšího textaře skupiny Katapult Ladislava Vostárka a Strany zelených.

Vostárek dostane od Zelených 350 tisíc korun. Strana se podle soudů bezdůvodně obohatila, když ve volební kampani v roce 2010 použila jako slogan část jeho textu z písně „Až“ - „A co děti, mají si kde hrát?“.

Ladislav Vostárek Zelení si nemohli vybrat tvrdšího protivníka. JUDr. Ladislav Vostárek je dnes už mnohem víc právníkem než textařem. Podle životopisu na stránkách své advokátní kanceláře Vostárek Lawyers se podílel jako odborník na novelizaci daňových a restitučních zákonů a dalších norem týkajících se podnikání. Je rozhodcem rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a bývalým členem dozorčí rady české pobočky Dresdner Bank.

Další desetitisíce budou muset Zelení uhradit za náklady, jež Ladislavu Vostárkovi vznikly v souvislosti s vedením sporu.

„Zatím nevíme na základě čeho došlo ke změně původního rozhodnutí. K celé kauze se vyjádříme, až budeme mít potvrzené informace od soudu,“ řekl iDNES.cz mluvčí Strany zelených Jenda Perla.

Zelení se už dříve museli Vostárkovi omluvit. Soudy se shodly na tom, že zelení používali slogan neoprávněně.

Odvolací senát pak neuznal argument strany, že ho použila především v kampani v Ústeckém kraji, a omluva by tak měla zaznít v regionální mutaci některého jiného deníku. Text z písně Až se totiž v kampani objevil například na internetu, v novinách, na autech či zazněl na některých předvolebních mítincích.

Omluvu musela strana nechat zveřejnit v celostátním deníku Blesk. Marně tehdy argumentovaly tím, že k užití sloganu měli souhlas od frontmana Katapultu Oldřicha Říhy.

Volební kampaň Martina Bursíka

Podle Vostárka se tehdejší předseda Strany zelených Bursík na jeho úkor obohatil. Navíc ho spojil se Stranou zelených. „Chci, aby bylo definováno, že nejsem jejich sympatizantem a že to udělali protiprávně. Vůbec se mě na to, zda mohou slova použít, nezeptali. Ale i kdyby to udělali, svolení bych jim nedal,“ řekl již dříve pro iDNES.cz Vostárek.



Textař skupiny Katapult tvrdil, že ho použití sloganu v kampani zelených výrazně poškodilo na pověsti. Jako advokát totiž zastupuje klienty z oblasti průmyslu, tedy opačnou zájmovou skupinu než ekology.

Pražský městský soud řešil dva podobné případy už několikrát. V prvním případě vysoudil textař Jan Krůta na firmě Modrý anděl 150 tisíc korun za neoprávněné užití sloganu „Říkal si hurikán“ na záchodcích restaurací.

Režisérka Marie Poledňáková pak ve druhém získala 20 tisíc korun za užití názvu filmu S tebou mě baví svět v reklamě na oděvy ve vestibulu metra.