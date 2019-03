Vzdávají hold Petru Mukovi, bojují s démony. Představují se hudební Muka

Název EP Lithiové nebe, které Randuška nahrával a míchal sám, odkazuje k látce, jíž se bipolární porucha často léčí. „Neznamená to ale, že bych byl z baterek. Ty prášky jsou z lithiové soli. Ale když nad tím tak přemýšlim, jsem často i já sám na baterky,“ říká.

Nahrávka se skládá ze tří písní - zmiňovaného Nezázemí, Máš se a Evangelia Petra Muka. Kromě Randušky v písních zpívají ještě Anna Žitnikova, Maria Kurenkova a Elizabeth Kopecká. Hudba, kterou se Muka prezentují, mísí zasněné kytarové melodie, hutné basové party i minimalistický beat. Zprostředkovanou emoci pak ještě umocňuje melancholický klavír či violoncello.

Celý hudební projekt odkazuje nejen ke známému zpěvákovi, ale také stavům, kterým lidé často říkají „muka“. „Právě z těchto míst moje tvorba vyvěrá. Je to šance, jak se navrtat dovnitř své duše a tyto emoce dostat ven - třeba do rezonance klavíru,“ popisuje.



Petra Muka Randuška vnímá jako silný inspirační zdroj - výjimečného zpěváka, umělce i milujícího manžela a otce. „Toto téma jsem otevřel, protože jsem mu chtěl vzdát hold,“ říká.

Intenzivněji se tvůrčí práci začal David Randuška věnovat poté, co do jeho života zasáhla duševní choroba. „Dal jsem si za úkol jistým způsobem zobrazovat prostředí, které nám nemusí být zdánlivě příjemné. Jakousi třináctou komnatu nás samotných, naší společnosti. Netroufám si vybízet k řešení, na to sám jako individualita selhávám,“ přiznává.

Přesto nepropadá letargii a ve videoklipu k písni Nezázemí zachytil osud bezdomovce Romana, se kterým se setkal u pražského hlavního nádraží. „Natáčím s ním doteď časosběrný dokument. Má v sobě spoustu špatných rysů i démonů,“ vysvětluje. Právě to však funguje jako Randuškův tvůrčí motor - boj s vlastními vnitřními démony, které si mnohdy člověk těžko přiznává.

„Chtěl bych tím klipem pomoci posluchačům alespoň na čtyři minuty otevřít oči, aby si uvědomili, že i mezi námi, třeba na chodníku před domem, jsou lidé, kteří potřebují pomoct,“ vysvětluje. Živá vystoupení se svým hudebním projektem prozatím neplánuje.



„Beru hudbu spíš jako jistou metaforu mojí duše. Zní to jako klišé, ale primární cíl je ve tvorbě, ne v exhibování. Na druhou stranu bych po nějaké době rád zkusil všechno přenést v živý prožitek, nějaké jednotlivé koncerty,“ vysvětluje. Prozatím je EP Lithiové nebe k poslechnutí na Spotify. Videoklip lze nalézt na YouTube.

Videoklip k písni Nezázemí: