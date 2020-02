RECENZE: Sesterské duo Krewella podává exotické hudební antidepresivum

Sourozenecké kapely bývají různé, mnohdy i hrůzné, viz jednu dobře známou zpívající famílii z hausbótu nebo skutečně odpudivé duo Damiens neblahé paměti, které tvořili bratři Ladislav a Miroslav Křížkové. Pamětníci vědí, nepamětníci nechť nepátrají po internetu, opravdu to za to nestojí. Na opačném konci úsečky stojí třeba trojice Bee Gees, jejíž písničky sice nemusí úplně každému padnout do vkusu, o jejich významu v rámci populární hudby však diskutovat netřeba, je mnohokrát potvrzen hitparádovými úspěchy a zanesen v encyklopediích.

Sesterská dvojice Krewella, která se hlásí s druhým albem, sice nepřichází s ničím světoborným, na druhé straně jí nelze upřít smysl pro chytlavé popové písničky, vkusně a nápaditě ochucené všemožnými vlivy. Máme tu taneční elektroniku, vlivy etnické hudby, rytmicky rozbité elektro a další styly.

Výsledkem není guláš, ale přehledná a zábavná kolekce, kterou hodně nakopává šmrnc, temperament a půvab členek Jahan a Yasmine Yousafových. Pocházejí sice z Illinois, ale po otci jim v krvi koluje notná porce pákistánské krve. Což se pochopitelně odráží i v jejich písničkách. Prolamovaná melodika, tribální perkuse a barvitá „exotická“ atmosféra probleskují prakticky ve všech písničkách.

Někde slouží jen jako koření v jinak klasicky vystavěné popové písničce, například v Scissors, jinde jde o hlavní hybatele děje, což se týká skladby Mana. Hlavní předností alba zer0 je pestrost a stylová rozmanitost, která ale nikdy nesklouzává k samoúčelnosti.

Sestry Yousafovy umějí napsat sdělnou a chytlavou melodii, okořenit ji vším výše naznačeným, v pravý čas si však dokážou říct dost, aby se výsledek neproměnil v na první poslech sice atraktivní, ale ve výsledku nepoživatelnou kejdu. Pohybujeme se na popovém kolbišti, prakticky každá skladba by se mohla stát hitem. Všechny účinkují jako taneční věci a přitom obstojí i při soustředěném poslechu.

Mám rád alba, která fungují jako celek, při jejichž koncipování si někdo dal záležet na dramaturgii. V popu je tahle věc stále vzácnější, pročež má tato deska mé sympatie. Ani při opakovaném poslechu totiž nenudí a je vystavěná tak, aby připomínala procházku po tržišti, kde je radost se procházet, zastavit se tu či onde, popovídat si s prodavačem, usmlouvat cenu a pořídit si pro radost nějakou nádherně zbytečnou tretku, kterou nepotřebujete, ale prostě chcete. Jen tak, pro radost. A radost mám i z hudby dvou sester. Už jen proto, že v ní cítím hlubší podtóny a mezi řádky čtu působivou atmosféru.

zer0 Krewella Hodnocení­: 70 %

Tohle není žádné krátkodeché zboží, a až zase dostanu chuť na zábavný, skvěle vyprodukovaný a dálkami ovoněný pop, pustím si Krewellu. A ještě něco, schválně si zkuste na YouTube najít záznam jejich živého vystoupení. Protože tak dokonale nakažlivá a energická rychta, jakou ty dvě dokážou rozjet, by donutila radovat se ze života i notorického depresáře.