Na plátna míří Elvis Presley, Aretha Franklin i Leonard Bernstein

Snímek o Scottu Weilandovi bude vycházet z knihy Not Dead & Not For Sale, kterou Weiland napsal společně se spisovatelem a publicistou Davidem Ritzem. Scénář napíší Anne Beaganová a Jennifer Erwinová, podle svých slov velká fanynka Stone Temple Pilots.

„Bude mi ctí odvyprávět Scottův příběh a poukázat na málo známé stránky jeho povahy. Byl to něžný a milující muž, na střední škole skvělý atlet, vynikající frontman a kromě toho člověk s melancholickou duší,“ prohlásila Erwinová. „Scott byl silná osobnost, v jádru ovšem křehký a zranitelný. Už od dětství sváděl boj s všemožnými závislostmi,“ dodala druhá z dvojice autorek Beaganová.

Scott Weiland proslul především jako zpěvák grungeové kapely Stone Temple Pilots, s níž natočil úspěšná alba jako Core (1992), Purple (1994) nebo Tiny Music...Songs From The Vatican Gift Shop (1996). Byl také členem superkapely Velvet Revolver, krom něj tvořené bývalými členy Guns N’ Roses – kytaristou Slashem, bubeníkem Mattem Sorumem a baskytaristou Duffem McKaganem. S ní nazpíval dvě alba. Zemřel v roce 2015 ve věku 48 let na předávkování kokainem a dalšími drogami.

Životopisné filmy o osobnostech se silnými a pohnutými životními příběhy stále táhnou, kromě Paper Heart je prakticky za dveřmi premiéra filmu Respect o zpěvačce Aretě Franklin. Natočil jej do té doby seriálový režisér Liesl Tommy v hlavní roli se zpěvačkou a herečkou Jennifer Hudsonovou, pro níž je Aretha Franklin vedle Whitney Houston největším pěveckým vzorem. Ve filmu dále hrají Forest Whitaker nebo zpěvačka Mary J. Blige, v kinech by měl mít premiéru 12. srpna.

Velké naděje vzbuzuje chystaný snímek s lakonickým názvem Elvis o samotném králi rock and rollu. Natáčí jej mistr výtvarně opulentních obrazů Baz Luhrmann, autor skvělého muzikálu Moulin Rouge. Do titulní role obsadil Austina Butlera, kterého jsme viděli v zombie parodii Jima Jarmusche Mrtví neumírají nebo v Tarantinově Tenkrát v Hollywoodu. Společnost mu budou dělat Tom Hanks jako Presleyho práskaný manažer plukovník Tom Parker či Olivia DeJonge jako Priscilla Presley. Pokud vše půjde podle plánu, uvidíme Elvise kroutit pánví v červenci příštího roku.

Dychtivě očekávaný je rovněž Maestro o skladateli Leonardu Bernsteinovi, autorovi muzikálu West Side Story. Jde o druhý režijní počin herce Bradleyho Coopera po uznávaném snímku Zrodila se hvězda. Cooper si rovněž zahraje titulní roli, dalším potvrzeným hereckým jménem je Carey Mulliganová, známá například z filmu Vykopávky.

Bernsteina vyrobí Netflix a na jeho zdar dohlédne produkční tým ve složení Martin Scorsese, Steven Spielberg, Amy Durningová nebo Todd Phillips, režisér Jokera. S takovým zázemím snad ani nejde natočit špatný film.

Snímek se má kromě jiného soustředit na problematické skladatelovo manželství. Ač se svou ženou vychovával tři děti, celý život ho to táhlo do mužské náruče. Bradley Cooper při psaní scénáře úzce spolupracoval s Bernsteinovými potomky a výsledkem by neměl být další „tradiční“ životopisný film.