Oba se dotýkáme věčnosti, tvrdí Presleymu záhadný manažer. Co byl zač?

Pracovali spolu přes dvacet let, a třebaže jejich vztah zažil prudké výkyvy, s nimiž měla co do činění též Priscilla Presleyová, kterou ztvárnila Olivia DeJonge, právě plukovník Presleymu ve filmu tvrdí: „Jsme stejní, ty a já! Dvě zvláštní, osamělé děti, které se dotýkají věčnosti.“

V případě Presleyho se o symbolické věčnosti mluvit dá, kdo však byl muž, který jej provázel od startu kariéry až na vrchol slávy? Thomas Andrew Parker, známý jako plukovník Tom Parker, se původně jmenoval Andreas Cornelis van Kuijk a narodil se v Nizozemsku jako sedmé z jedenácti dětí. Příznačné je, že jeho skutečná identita vyšla najevo až v roce 1982, tedy pět let po Presleyho smrti; plukovník přežil zpěváka o dvacet let.

Příští mistr propagace ani nedokončil školu, od dětství musel pracovat, a když byl coby osmnáctiletý obviněn z vraždy, uprchl před policejním stíháním do Spojených států. Tam si změnil jméno na „američtější“, pod nímž by jej evropští strážci zákona těžko našli, a vstoupil do armády, odkud však také utíkal, takže oklikou přes psychiatrickou léčebnu se brzy octl zase v civilu.

Následně putoval s cirkusem, kde prý předváděl tanec slípek na rozžhaveném plechu, a koncem 30. let se stal hudebním manažerem. K jeho svěřencům patřili Gene Austin, Eddy Arnold, Tommy Sands a Hank Snow.

Po válce dostal od guvernéra Louisiany za zásluhy v kultuře čestný titul plukovníka, nicméně klíčový okamžik Parkerovy dráhy přišel v roce 1955, kdy začal zastupovat tehdy začínajícího Elvise Presleyho. Což se mu královsky vyplatilo, neboť dostával čtvrtinu zpěvákových honorářů.

Ovšem ani Presley nepřišel zkrátka, protože plukovník mu zařídil smlouvu s nahrávací společností RCA Records, zajistil vystupování v televizi i ve filmech, dodával lákavé senzace médiím a průkopnicky zavedl prodej reklamních předmětů.

Navíc zvyšoval poptávku po Presleyho koncertech, protože ho nenechal vystupovat mimo Státy – čímž současně vyřešil fakt, že coby ilegál neměl pas. Dokázal dokonce muzikantovu popularitu zvýšit i v době, kdy byl Presley na vojně, uspořádal mu velkolepou svatbu s Priscillou, zkrátka uměl být užitečný. Zpěvákova smrt mu zasadila ránu, již léčil hazardem; o dost peněz tak přišel.

Tříhodinový projekt Elvis jako by okolnostmi vzniku mapoval komplikované cesty hrdinů. Při natáčení v Austrálii na jaře 2020 onemocněli Hanks i jeho manželka koronavirem, kvůli jiné virové nákaze skončil na týden v nemocnici rovněž Butler a premiéra plánovaná na loňské datum se musela posunout.

Ovšem zato se konala v plném lesku na festivalu v Cannes, kde režisér hostoval už s filmy Moulin Rouge či Velký Gatsby, a vzhledem k okřídlené nesmrtelnosti krále rokenrolu nějaký ten rok zpoždění nic neznamená.