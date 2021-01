Laiho, celým jménem Markku Uula Aleksi Laiho, založil Children Of Bodom v roce 1993 a minimálně díky prvním třem albům Something Wild (1997), Hatebreeder (1999) a Follow The Reaper (2000) se zapsal na výstavní listinu melodického death metalu.



Poslední album Hexed skupina vydala v roce 2019. Laiho krom toho spolupracoval s dalšími skupinami, například Sinergy, Warmen nebo Implaled Nazarene.



Za jeho nečekaným skonem stojí četné zdravotní problémy, s nimiž se potýkal už několik let.