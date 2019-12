VIDEO: Schovat vlasy, chopit se meče. Vrací se bojovnice Mulan

Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž z každé rodiny musí do armády, zaujme Mulan místo svého nemocného otce a v přestrojení za muže se vycvičí v uznávaného bojovníka. Dívku představuje čínská rodačka Yifei Liu, která se dětství s matkou přestěhovala do Států, ale za kariérou se vrátila do vlasti.

Před deseti lety natočila vlastní hranou verzi Mulan sama Čína, nicméně celosvětově populární se stala hlavně animovaná disneyovka z roku 1998 pojmenovaná Legenda o Mulan, na níž pak navázal ještě druhý díl. Ukázku z premiérové verze Mulan najdete na videu.