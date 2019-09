PRVNÍ DOJMY: Vražda, nebo svatba? Policie Modrava zahájila třetí sérii

Do třetí sezony uvedla Policii Modrava epizoda s názvem Maily ze záhrobí. Tři kamarádi, třicátníci z počítačové branže, si na Šumavě dopřáli společný víkend na kolech. Jenomže jeden z nich beze stopy zmizel a přestože se našel mrtvý, dál od něj chodily zprávy, údajně z Londýna. Dále byly ve hře dluhy, podvody s německými auty, podezřelá pracovní agentura. A jak praví ve finále jasnozřivě jeden z hrdinů, „možná všechno souvisí se vším“.

Sice to nakonec bylo úplně jinak, nicméně u Specialistů zahajovalo podnikatelské pozadí, totéž naznačuje i příští díl Policie Modrava, kde se rozplétá smrt krupiérky v kasinu, také Sever na ČT slibuje korupční aféru.

Ovšem k modravské stylizaci by lépe sedly sousedské krádeže králíků, v úvodní části zastoupené dojemným odcizením urny.

Přesto či právě proto platí, že domácký barvotisk šumavské selanky je návykový, protože divácky bezpečný. Tady se nic nemění, zase přijdou obědy v závodní kantýně, buchty i rady od tety, prostřihy přírodních krás; mezitím pro zpestření sem tam mrtvola. Kolorit dělá divy, stačí i Četnické humoresky bez humoru.

Osm nových dílů Policie Modrava se drží stejného prostředí, stejných postav, stejných vztahů. Vraždy se vždycky nějak vyřeší, ale co svatba, najde si Soňa Norisová coby šéfka oddělení konečně chlapíka do horské (ne)pohody, když ten stávající má zase už potíže s exmanželkou? A stihne to přes věčné konverzační okliky se šéfem: „O čem jsem to s vámi chtěl vlastně mluvit?“

Paradoxně zajímavější než čtyřboj hraných krimi tří stanic - Policie Modrava, Specialisté, Temný Kraj a Sever - se během letošního podzimu rýsuje klání dvou publicistických sérií na stejné téma. Na Nově běží Příběhy českých zločinů, na ČT Legendy kriminalistiky, v obou se oživují reálné kauzy včetně heparinového vraha. Černá kronika alespoň nepotřebuje svatby.