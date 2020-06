Popcorn pořád neprodáváte? Tak nechceme ani vstupenky, slyší kina

„Pro lidi mimo branži to nevypadá jako zásadní problém, ale může to mít fatální dominový efekt, který pocítí celý filmový průmysl,“ tvrdí Bradáč. Coby důkaz vypráví, co na vlastní kůži zažil Vít Klusák, režisér dokumentu V síti. „Byl u nás na projekci, po níž následovala beseda, a u pokladny viděl situaci, kdy si dvě dívky koupily na jeho film lístky; pak přešly k baru, zjistily, že je stále mimo provoz, a požádaly o vrácení vstupného,“ vypráví Bradáč.

Svým způsobem se tak kinům navrací jako bumerang rituál, jejž dvacet let u diváků podporovala. „Vypěstovali si sociální návyk a nyní zjistili, že film bez konzumace pro ně znamená překážku, takže více než polovina lidí, kteří by jinak do kina přišli, tam bez občerstvení nepůjde,“ tvrdí Bradáč.

Vyvrací přitom, že by kina žila hlavně z popcornu. „Sedmdesát procent stále tvoří vstupenky, ovšem je to začarovaný kruh, něco jako Hlava XXII. Třebaže restaurace už otevřely i vnitřní prostory, nám dosud tvrdili, že kino patří k nejrizikovějším místům možné nákazy - ale paradoxně se současná návštěvnost na jednom představení pohybuje mezi pěti až deseti lidmi. A to u multikin mluvím o sálech od devadesáti do čtyř set sedadel.“

Bradáč varuje před možným dopadem na pracovní místa. „Jen CineStar dnes stačí obsloužit pětina zaměstnanců a při řetězové reakci by se potíže mohly dotknout tisíce lidí,“ dodává s tím, že i Slovensko, kde byla opatření proti nákaze velmi tvrdá, už chod barů v kinech umožnilo.

Nicméně také přiznává, že kinům vedle prodeje jídel a nápojů chybí rovněž jednoznačný hit, jaký by sály vyprodal. „Po červnových domácích komediích Bourák a 3Bobule zatím ještě platí, že v půli července by měla startovat Nolanova novinka Tenet, nicméně vyloženě masové šlágry dorazí až na podzim,“ poukazuje na zpoždění, které zasáhlo celý svět včetně Hollywoodu.

O tom, že diváci se svých stravovacích požitků při projekci nevzdají, pouze si je podle možností upravují, svědčí i historka z jednoho kina. „Při úklidu po promítání nacházejí úplně jiný typ odpadků než před koronavirem. Například prázdnou plechovku od párků s fazolemi,“ směje se Bradáč.