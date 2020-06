Diváky láká do kin Bourák, ale všichni tři jeho soupeři jsou lepší

Titulní hrdina snímku Bourák, jejž natočil Ondřej Trojan, je přestárlý playboy sotva okresního formátu, který miluje staré americké vozy i rytmy a manželku podvádí, dokud nezasáhne jejich dcera. To vše v ošuntělém severočeském marasmu, s karikovanými gangstery a naštěstí i se skvělou muzikou Romana Holého. 45 %

Portrét umanuté svérázné ženy, jíž smečka nahrazuje rodinu, přináší Psí láska. Severské závody psích spřežení pro ni představují nejen nekonečnou výzvu, ale také způsob úniku do bílé samoty, kde se cítí nejšťastnější. Tým režisérky Lindy Kallistové Jablonské musel pořádně vymrznout, stálo to však za to. 65%

Snad ještě důvěrnější pohled na jiný druh posedlosti nabízí snímek Erika Knoppa Na krev, sledující osmou generaci loutkářského rodu Kopeckých, bratry Rosťu a Vítka Novákovy, kteří stojí za projektem Cirk La Putyka. Ale „rodina si nemá nosit práci domů,“ zazní v nebývale otevřeném výprodeji pracovních i soukromých vztahů na cestě za velkým snem klanu. 75 %

Něžná až snová komedie To musí být nebe představuje v roli poutníka režiséra a scenáristu Eliu Suleimana, jehož osobní cestopis plný nenuceně bizarního humoru vede z Palestiny přes Paříž do New Yorku a zpět. Všude naráží na podobné absurdity, ale nezasahuje, jen tiše žasne - a baví. 65 %