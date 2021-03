13:00

Jana Nedbala vídají televizní diváci coby medika Lukáše v seriálu Sestřičky. Ztvárnil ale i šlechtice-popeláře v úspěšném televizním dramatu Herec a nedávno pak milence Boženy Němcové. „Hrozně mi vadí, když někdo říká: Musíš si to přečíst! Musíš se na to podívat! Já si k tomu najdu cestu, třeba až mi bude sedmdesát, ale až si to budu chtít přečíst sám,“ říká.