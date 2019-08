Brutálnější šikana než na školách. Mládežnický hokej vylíčí Smečka

Snímek režiséra Tomáše Polenského, absolventa Vyšší odborné školy filmové ve Zlíně a FAMU, který vzniká ve společnosti 8Heads Productions, zavede do fiktivního hokejového klubu Vlci a do prostředí mládežnického sportu, kde jsou dospívající chlapci vychováváni podle zákona síly.

Polenský má s hokejem vlastní zážitky. „Podle výzkumů se téměř každé páté dítě stává obětí šikany. Obvykle se o ní hovoří pouze v souvislosti se školstvím, ze své zkušenosti však vím, že mládežnické sportovní kolektivy jsou šikany plné a často je tam mnohem brutálnější než na školách,“ vysvětluje režisér, s čím se v praxi potkal.

Hlavní linie sleduje příběh šestnáctiletého hokejového brankáře Davida, který nastupuje do nového hokejového týmu, mužstvo jej však nepřijímá. Právo silnějšího dominuje v celém kolektivu, který se tak stává vlčí smečkou, kde panuje rivalita a tvrdé zákony.

Film se bude natáčet ve Zlíně a ve Vizovicích až do 25. srpna, nejvíce času štáb stráví na zimním stadionu. Projekt natáčený v koprodukci Česka a Lotyšska by měl být hotový na konci roku, poté zamíří do kin a na festivaly.