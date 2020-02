Herečka Iva Janžurová dostane na Febiofestu čestnou cenu Kristián

Vedle čestných Kristiánů, jež rozdává festival domácím umělcům i zahraničním hostům, udělí tradičně ocenění též vítězům hlavní soutěže. Ta již neponese původní název Nová Evropa, protože nově zahrne i filmy z jiných částí světa. Festival přijímá rovněž přihlášky do klání krátkých amatérských filmů I ty jsi filmařem, jehož se mohou účastnit jednotlivci i školní týmy, letos na téma ekologie. Novinkou Febiofestu bude soutěž týkající se čistě filmových komedií, zahrne sedm titulů. V porotě vedle dalších zasedne herec a režisér Jiří Mádl.

Letošní přehlídka má nové umělecké vedení. Tvoří je Nikolaj Nikitin, který dosud působil jako zahraniční delegát mezinárodního filmového festivalu Berlinale pro část evropského a asijského teritoria, a Marta Švecová, jež nyní vyučuje na FAMU produkci.

Tandem slibuje „progresivní dramaturgii, která vyváženě kombinuje divácké tituly s artovými“. Konzultant programu Dieter Kosslick, dlouholetý ředitel Berlinale, nyní v Praze osobně uvede svůj koncept sekce Culinary Cinema.

Mezi ohlášenými premiérami je například sociální drama polského režiséra Jana Komasy Corpus Christi, které se probojovalo mezi pět děl nominovaných na letošního Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Příběh mladíka, jenž projde duchovní proměnou v nápravném centru, startoval na festivalu v Benátkách, z Komasových děl se u nás promítalo Město 44.

Podle tradice bude o soutěžních snímcích Febiofestu rozhodovat divácká porota, do níž se mohou hlásit zájemci ve věku od 15 let s jakýmkoliv vzděláním, profesí či zájmy, a to až do 28. února.

Festivalové ozvěny putovního Febiofestu letos zamíří do třinácti měst, poprvé třeba do Jičína. Odstartují 30. března v Českých Budějovicích a slavnostní zakončení se odehraje 9. dubna ve Zlíně.