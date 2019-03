VIDEO: Bohdalová má cenu Febiofestu, za Fondu ji převzal dabér Mahdal

„Vyšli jsme z posledního vydání Fondova slavného filmu Bezstarostná jízda na DVD, což bylo u nás před deseti lety. Tehdy Fondovi v českém znění propůjčil hlas právě Zdeněk Mahdal, který za něj cenu symbolicky přijímá. Pak trofej pošleme Peteru Fondovi do Los Angeles,“ vysvětlili pořadatelé.

„Omlouvám se všem, že nejsem Peter Fonda, a děkuji mu přes moře, že nás tak dlouho baví. Ale vlastně jsem docela rád, že onemocněl, někdo mu tu cenu přece musí dovézt, a mně by vážně stačila jedna letenka,“ zažertoval Mahdal.

Fonda svou účast musel zrušit ze zdravotních důvodů, jak oznámil jeho agent a poté potvrdila i hercova manželka. Ruší se tak i Fondovo přislíbené setkání s veřejností.

Nicméně jeho legendární filmy Bezstarostná jízda, Uleeovo zlato a Vězeňské blues, vybrané k hercově poctě, se na festivalu promítnou v plánovaných termínech.

„Mám velikou chuť říci: Zavřete oči, přicházím,“ začala svou děkovnou řeč Bohdalová v parafrázi na výrok Oldřicha Nového ze snímku Kristián, podle kterého má cena jméno. A pak přečetla soukromý dopis právě od Nového, který dostala v roce 1964 a v němž mimo jiné stálo: „Člověku v naší branži vsugerují, že by to bez něho nešlo, a pak najednou přijde den, kdy to jde.“

Jiřina Bohdalová, která poprvé stála před kamerou v pěti letech, takže podle vlastních slov „slouží filmu už 83 roků“, se na Febiofestu představí v neděli, kdy osobně uvede film Ucho. V pondělí bude hostem francouzský tvůrce Louis Garrel, jehož Věrní nevěrní právě míří do kin, na závěr dorazí oscarový filmař Bille August, který při čtvrtečním zakončení rovněž převezme Kristiána.