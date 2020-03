Na Febiofest míří Woody Harrelson, porotu vede Klára Melíšková

Na úvodním ceremoniálu festival ocení amerického tvůrce Orena Movermana, který za snímek Posel získal v roce 2010 nominaci na Oscara i s představitelem jedné z rolí, Woodym Harrelsonem. Herec navržený na Oscara též za filmy Lid versus Larry Flynt či Tři billboardy kousek za Ebbingem doprovodí Movermana na festival, kde společně uvedou novinku Policejní divize Rampart.

Kristiána převezme na zahájení také Milan Lasica, jehož herecký výkon připomene pohádka Tři veteráni. Mezinárodní filmový festival Praha – Febiofest 2020 zahájí Šarlatán, novinka laureátky ceny Kristián Agnieszky Hollandové. Závěrečným filmem festivalu bude Kore-edův snímek Pravda s Catherine Deneuve, Juliette Binoche a Ethanem Hawkem v hlavních rolích.

Japonec Hirokazu Kore-eda získal řadu trofejí, v neposlední řadě předloni Zlatou palmu v Cannes za film Zloději. Na slavnostním zakončení bude spolu s ním vyznamenána i Iva Janžurová, kterou si diváci připomenou ve filmu Morgiana.

K hostům festivalu se přidá kanadský tvůrce Atom Egoyan, z jehož děl se promítnou Exotica, Sladké zítřky a Čestný host, nebo herečka Jessica Cressy, která doprovodí italský soutěžní film Martin Eden. Tři z titulů hlavní soutěže včetně slovenských Služebníků měly premiéru na Berlinale, odbornou porotu vytvoří Jiří Mádl, maďarská režisérka Ildikó Enyedi a kanadský filmař Denis Côté.

Novou soutěž komedií posoudí 33 členů porotců vybraných z řad filmových fanoušků, jejich čestnou předsedkyní bude herečka Klára Melíšková. Její kolegyně Hana Vagnerová zasedne v porotě Amnesty International.

Pražskou část festivalu doprovodí dílny režisérů, každodenní koncerty, klubová setkání či kvízy, sekce Culinary Cinema, pořad Na stojáka a rodinné projekce pro děti od pěti let. Do dalších regionů se Febiofest přesune od 30. března do 9. dubna.