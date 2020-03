Ptáče, Staříci, či Vlastníci? Český lev staví akademiky proti sázkařům

Letos bude šaráda o to zajímavější, že projekt Václava Marhoula Nabarvené ptáče se v oscarovém výběru dostal až do celosvětové desítky. Ovšem premiéru měl již v září; v říjnu pak přišli do kin Staříci, v listopadu Vlastníci a oba pozdější tituly mohou do výsledků Lvů promluvit.

Jednak bodovaly na Cenách české filmové kritiky, kde si Staříci k hlavní výhře přidali poctu za režii a pro herce Jiřího Schmitzera, zatímco Vlastníci měli oceněný scénář a herečku Terezu Rambu, jednak se k jejich šancím kloní také sázkaři. Přinejmenším bookmakeři společnosti Chance vidí Staříky jako jasné vítěze nejméně ve dvou kategoriích, nejlepší film a herec v hlavní roli.

„Road movie Staříci, která vypráví o velkém návratu a plánu na pomstu, vidíme jako favorita hlavní kategorie, a to s kurzem 1,80:1. Hned v závěsu se drží komedie Jiřího Havelky Vlastníci s poměrem 2,70:1. Naopak jeden z filmových hitů loňského roku, Marhoulovo Nabarvené ptáče, kurzově zaostává s hodnotou 4,50:1,“ uvádí tisková mluvčí Chance Markéta Světlíková.

Naprosto jednoznačně vidí sázková kancelář také herecké šance pro Jiřího Schmitzera s jedním z nejnižších možných kurzů vůbec, 1,03:1, a pro Terezu Rambu s rovněž vysokou pravděpodobností vyjádřenou poměrem 1,65:1. Pro dokreslení, mezi herci v hlavní roli se na vítězství Aloise Švehlíka z filmu Na střeše sází osm ku jedné a na Jiřího Lábuse ve Vlastnících třináct ku jedné.

Kolem stejných titulů se točí rovněž statistika nominací na České lvy. Vlastníci, jimiž debutuje scenárista a režisér Jiří Havelka, vedou pole s dvanácti nominacemi – a současně mají i nejvyšší návštěvnost, bezmála tři sta tisíc diváků.

Následuje Nabarvené ptáče s jedenácti šancemi a zhruba sto tisíci zájemců v kinech a poté zatím nejméně navštěvovaní Staříci, pro změnu hraná prvotina Martina Duška a Ondřeje Provazníka, s celkem deseti želízky v ohni.

Po sedmi nominacích mají politický thriller Amnestie a komorní příběh Na střeše.

Akademici vybírali z celkem 64 celovečerních hraných, animovaných a dokumentárních filmů, které v roce 2019 vstoupily do kin, což znovu dokládá nadprodukci tuzemských novinek. Mnohý divák je ani nestihl všechny vidět, proto lze vybrané tituly zhlédnout na webových stránkách Českého lva do 15.března a v multikinech sítě CineStar do 11. března.

Jak bude vypadat večer v pražském Rudolfinu, který v přímém přenosu vysílá ČT1? Doprovodí je kapela Tata Bojs, která si pozvání vysvětluje svou písní jménem Filmařská, výtvarnou inspiraci našli pořadatelé v modrobílém porcelánovém dekoru ve stylu takzvaného cibulového vzoru, roli moderátora přijal už podruhé herec Václav Kopta a ceny předají spisovatel Simon Mawer, ilustrátor Jaroslav Němeček či herci Iva Janžurová a Viktor Preiss.