Co se dělo sedmnáct let před Hrou o trůny? Martinův svět míří na jeviště

Produkční tým by divadelní hru rád uvedl na renomovaných scénách v Londýně a New Yorku.

Divadelní hru napíše Brit Duncan Macmillan, který stojí například za adaptací knihy 1984 od George Orwella. Režie se ujme Dominic Cooke. V představení se objeví postavy známé z obrazovek, píše BBC News. Děj se bude odehrávat v době 17 let před začátkem děje seriálu.

„Inscenace se pochlubí příběhem o lásce, pomstě, šílenství a nebezpečí zahrávání si s proroctvím. Odhalí tajemství a lži, které byly dosud jen naznačeny,“ píše se v prohlášení producentů pro média.

Seriál Hra o trůny měl celkem osm řad a stanice HBO jej vysílala v letech 2011 až 2019. Na rok 2022 připravuje HBO tematicky související seriál House of the Dragon (Dům draka). S autorem předlohy Martinem nedávno firma podepsala smlouvu o spolupráci na pět let, píše BBC News.

Spisovatel prý spolupracuje na přípravě jiného projektu také s internetovou stanicí Netflix.