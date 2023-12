Dvacet nejzásadnějších her roku 2003. Zvolte tu nejlepší

Na to, co jsme dělali před dvaceti lety, si přesně vzpomenout nedokážeme, ale pokud se podíváme na přehled nejlepších her té doby, máme jasno. Každý, kdo se tou dobou zajímal o hry, musel o následujících klasikách minimálně slyšet, pravděpodobněji jich pak i několik na vlastní kůži vyzkoušel. Pomozte nám tedy najít tu vůbec nejlepší.

Aby nevznikaly zbytečné dohady, seřadili jsme onu dvacítku podle abecedy. Krátký popis jsme pak doplnili i o citace z našich dobových recenzí.

1 Beyond Good & Evil

Francouzský vývojář Michel Ancel je znám především kvůli sérii Rayman, jeho první výlet do světa akčních adventur však zanechal v historii hraní ještě hlubší otisk. Beyond Good & Evil je fantastická hra odehrávající se v nesmírně originálním vesmíru, kde bojujeme proti totalitní nadvládě mimozemšťanů. Fotoreportérka Jade je jednou z prvních ženských hrdinek, které nesázejí na sex appeal, ale spíš na svoji osobnost. Bohužel, hra se neprodávala nijak zázračně a přislíbený druhý díl už je ve vývoji déle než nechvalně proslulý Duke Nukem Forever. To ovšem na výjimečnosti originálu nic nesnižuje, ostatně na příští rok se chytá remasterovaná verze.

Z dobové recenze: „…jsou to totiž právě prožívané emoce a překvapivý důraz na detail na správném místě, co vás s hrou skutečně sblíží a ukáže vám péči jí tvůrci věnovanou v plné, intimní nahotě, dávajíc jí tak ve vašich očích nezaměnitelnou tvář. Tohle umí jen ty opravdu velké hry.“

2 Call of Duty

Představovat na našich stránkách sérii Call of Duty je zbytečné, dlouhodobě jde o jednu z nejprodávanějších značek herního průmyslu. Že začíná „něco velikého“, bylo jasné už z prvního dílu, který vznikal s jasným plánem stát se „zabijákem“ konkurenční série Medal of Honor. A to se mu bez debaty povedlo. Ve skvělé kampani se ve třech příbězích podíváme na mnohá slavná bojiště druhé světové války, památná je obzvlášť obrana Stalingradu. Základy byly položeny i u multiplayeru, který tehdy ovšem umožňoval odbavit pouze osm hráčů najednou. Call of Duty mimochodem tehdy u našich čtenářů titul nejlepší hry roku vyhrálo.

Z dobové recenze: Hra je sice postavena na starém Quake 3 enginu, ale ten je tak překopaný, že samotný jeho tvůrce, John Carmack, ho oficiálně pochválil a vyslovil svůj obdiv nad tím, co z něj chlapíci z Infinity Ward vymáčkli.

3 Command & Conquer: Generals

Na rozdíl od ostatních dílů série Command & Conquer se díl Generals drží svým zasazením hodně při zemi, byť tedy nazvat ho realistickým určitě nelze. Ve hře soupeří tři frakce, USA, Čína a teroristická organizace GLA složená především ze zemí blízkého východu. Šlo o první 3D díl série, což se neobešlo bez komplikací, celkově se ale vše povedlo, ať už co se týče příběhových kampaní tak i multiplayerové složky. Ostatně jinak by se hra ještě ten samý rok nedočkala i datadisku Zero Hour.

Z dobové recenze: Ačkoli hodnocení na BW v procentech vyznívá jinak, s odstupem bych z hlediska zábavnosti jednotlivých titulů hodnotil (a to zcela subjektivně :) sérii C&C následovně. První místo patří vůbec prvnímu C&C, druhé Generals, třetí Red Alert, čtvrté Tiberian Sun, páté Red Alert 2. Mimo sérii (a Dune 2), bych na páté ještě zařadil Emperor: Battle for Dune a na poslední jednoznačně Dune 2000. Co myslíte vy?

4 Enter the Matrix

Na rovinu, Enter the Matrix není povedená hra, ve své době se o ní ovšem hodně mluvilo a skvěle se prodávala, takže si na ní určitě spousta z čtenářů vzpomene. Studiu Shiny se tehdy příliš nepodařilo navázat na atmosféru už tak dost divného druhého dílu kultovního sci-fi a vytvořili jen béčkovou mlátičku bez nějaké přidané hodnoty.

Z dobové recenze: Máme tu prvotní super nápad s propojením filmu a hry, ještě slušnou koncepci na papíře, pěkné kulisy z filmu, ale samotné in-game provedení je dosti mrzuté. A zatímco na film se ještě jednou, či alepoň určité pasáže, podívám, Enter The Matrix znovu za druhou postavu hrát určitě nebudu. Přitom z téhle hry se dalo vytěžit mnohonásobně více.

5 Freelancer

Na následovníka slavného Privateeru od známého vývojáře Chrise Robertse se čekalo opravdu dlouho, nakonec se to ale vyplatilo. Jde o jednu z nejlepších vesmírných stříleček vůbec, na kterou dodnes fanoušci vzpomínají. A právě i díky jejímu odkazu se Robertsovi stále daří přesvědčovat statisíce lidí, kteří už přes deset let investují obří peníze penze do jeho vizionářského projektu Star Citizen.

Z dobové recenze: Freelancer není bez chybičky, přesto si zaslouží BW tip (ocenění, které jsme tehdy udávali výjimečným titulům, pozn. red.) a hodnocení, které je vyhrazeno jen těm hrám, které se na nějakou dobu stanou etalonem žánru. A tyto vysoké požadavky Freelancer rozhodně splňuje. Pokud tedy chcete hodně zábavy na dlouhou dobu, koupí této pecky chybu rozhodně neuděláte.