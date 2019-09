Dvacet zásadních her roku 1999. Hlasujte, která byla nejlepší

1. Aliens versus Predator

Hráče, kteří si první „ávépéčko“ měli možnost zahrát, šlo poznat velice snadno. O nespočtu adrenalinových zážitcích totiž nedokázali přestat mluvit, a to ani pod pohrůžkou fyzického násilí. A nebylo se čemu divit. Parádní kombinace hororu, napětí a neotřelé akce totiž zafungovala hned napoprvé a nikdo se nedivil, že se hra brzy dočkala neméně skvělého pokračování.

Dobová recenze: „AvP není hra pro kardiaky. Budete se u ní opravdu nejen bát, ale budete se hlavně lekat, protože se musíte pohybovat velmi rychle. Alieni se totiž neustále rodí. Nejednou se vám stane, že budete utíkat již dávno vyčištěnou chodbou a teď před vás, nebo raději za vás, ze stropu seskočí Alien. AvP je místy opravdu na posra... a to nekecám. Vždyť, vy nevěřící Tomáši, si dejte v noci sluchátka na uši a zkuste pařit za mariňáka, kdy vám do vzdálených kvílení pípá ještě detektor pohybu. Myslím, že moc dlouho takto hrát nebudete.“

2. Age of Empires II: Age of Kings

Těžko říct, zda v roce 1999 vůbec někdo tušil, jakým kultem se středověcí „ejdžové“ nakonec stanou. Hra vylepšila předchozí díl snad ve všech myslitelných ohledech a nabídla jak atraktivní historické kampaně, tak stovky hodin zábavy ve volnějším režimu více hráčů či proti počítači. O mnohém svědčí i fakt, že se AoE 2 brzy dočkají v pořadí už druhého remasteru. Mimochodem víte, že hra vyšla i pro Playstation 2?

Dobová recenze: „Ti, kdo hráli předchozí díl, určitě jen tak narychlo zhlédli obrázky, které se povalují tady okolo, a utekli do obchodu. Takže až uvidíte člověka se šíleným výrazem ve tváři, jak se žene k herní prodejně, určitě mu nebraňte v cestě. Mohli byste přijít k újmě na zdraví.“

3. Command & Conquer: Tiberian Sun

Jak bylo ve strategické sérii C&C zvykem, Tiberian Sun nepřinesl zásadní revoluci zavedených herních mechanismů, zato však bodoval vyladěnou hratelností, povedenými filmečky, poutavým příběhem a na svou dobu parádní grafikou. Jen si poslechněte Ondru Zacha, který se nad vizuální stránkou celý rozplýval.

Dobová recenze: „První šok někomu může způsobit informace, že Tiberian Sun nepodporuje 3D kartu. (…) Kromě vychytané grafiky se mi velmi líbí i dokonalá souhra světla a stínů, při pohledu na noční prostředí, ve kterém zeleně zářilo tiberium, se mi na chvilinku zastavil dech. Zpět k 3D terénu, který se výbuchy dokonce deformuje. Například po menším výbuchu zůstane v zemi menší jamka, po větším krásný kráter. Nebo, rozstřelená jednotka vybouchne a její kusy se rozletí do okolí, přičemž pokud spadne nějaký do vody, udělá to hezké „žbluňk“.“

4. Dungeon Keeper II

Že má studio Bullfrog na originální a hlavně zábavné strategie čuch, bylo v roce 1999 už velmi dobře známo. Pokračování Dungeon Keeperu opět rozvířilo stojaté vody žánru strategií a v mimořádně nabitém roce se dokázalo prosadit. Inu, která jiná strategie vám dovolila chytat a mučit otravné klaďase a budovat si svou podsvětní armádu ohavných démonů? Nějaká ta muška se ale přesto našla.

Dobová recenze: „Trpaslík se snaží zaútočit, ale jakmile uvidí Kombajn (ano, je to on, miláček všech – Horny Reaper se svojí úžasnou kosou), tak sbalí nohy na ramena a peláší pryč. Náš milovaný Kombajn by mohl mít snad i problémy, otevřela se velká vrata a vylezl jeden hodně namakaný rytíř. Chvíli se takhle mlátí a bohužel to vypadá, že rytíř má na víc, ale karta se z nenadání otočila, Kombajnu se podařil nádherný výpad a rytíř je je.....ehhhmmm bývalým rytířem.“

5. Freespace 2

Vesmírné simulátory se již dávno netěší takové popularitě jako před dvaceti leti, to však není ten hlavní důvod, proč se druhý Freespace nadále řadí k absolutní špičce žánru. Hra tehdy bodovala zajímavým příběhem, nabídla náležitě pohlcující grafiku i zvuk, a parádní souboje stíhaček donutily všechny vesmírné piloty u PC slintat blahem. Freespace 2 navíc dokázal přežít svoji dobu. Autoři ze studia Volition totiž po svém odkoupení uvolnili zdrojový kód hry komunitě, která nejenže zbožňovaný titul neustále upgraduje, ale dokázala ho za ta léta obohatit o spoustu zajímavého obsahu. Na aktuální stav se můžete podívat například zde.