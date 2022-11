Dvacet nejzásadnějších her roku 2002. Zvolte tu nejlepší

Na to, co jsme dělali před dvaceti lety, si přesně vzpomenout nedokážeme, ale pokud se podíváme na přehled nejlepších her té doby máme jasno. Každý, kdo tou dobou hrál, musel o následujících klasikách minimálně slyšet, pravděpodobněji jich alespoň na vlastní kůži vyzkoušel. Pomozte nám tedy najít tu vůbec nejlepší.

Aby nevznikaly zbytečné dohady, seřadili jsme onu dvacítku podle abecedy, krátký popis pak doplnili i o citace z našich dobových recenzí.

1 Age of Mythology

Age of Mythology

Zatímco legendární série Age of Empires se vždy snažila o historickou věrnost, v Age of Mythology naopak stejní vývojáři popustili uzdy fantazie. Hru zasadili do světa, kde se střetávají monstra z egyptských, řeckých a severských bájí, proti nimž jsou obyčejní lidé prakticky bezbranní. Tato strategická klasika se brzy dočká remaku, takže se o její genialitě bude moci přesvědčit i další generace.

Z dobové recenze: Autor byl naposledy spatřen, kterak byl zřízenci nechvalně proslulého bohnického ústavu odtrháván od počítače a balen do svěrací kazajky s cedulkou „božský komplex“ a pod tím menším písmem „nevyléčitelné“.

2 Battlefield 1942

Battlefield 1942

Na rozdíl od většiny stříleček té doby se tato válečná akce soustředila pouze na multiplayer, což bylo tehdy doménou arénových stříleček jako Quake 3, Unreal Tournament nebo Counter-Strike. Oproti nim se ovšem Battlefield odehrává na velikých otevřených mapách, kde až 64 hráčů najednou může využívat i bojovou techniku, jako jsou tanky, letadla nebo lodě. Válčení se tak svým rozsahem přiblížilo skutečným bojům, namísto zběsile rychlého sportu, jako je tomu u výše zmíněných značek. Zajímavé je, že hra tehdy vznikla v pouhých čtrnácti lidech. Vývojáři původně zamýšleli, že by mělo jít o exkluzivitu konzole GameCube. Nakonec z toho ovšem sešlo, protože Nintendo nemělo jasně stanovenou online strategii. Ještě že tak, chce se říct z dnešního pohledu – podstatnou částí úspěchu totiž byla i snadná modifikatelnost, která by bez PC platformy nikdy nebyla možná.

Z dobové recenze: Pokud se vám povede najít dobré spoluhráče, máte dobrý počítač i internetové připojení, není co řešit. Pokud nemáte…

3 Dungeon Siege

Dungeon Siege

Hra, která povýšila tzv. diablovky na vyšší úroveň, když kromě nekonečného grindu a klikání na příšerky dokázala nabídnout i zajímavý příběh. Odehrával se díky dialogům přímo v průběhu hry, nikoliv jen pomocí načančaných filmečků mezi kapitolami.

Vývojář Chris Taylor dokázal dobře známý koncept akčních RPG obohatit tím, že dal hráčům k dispozici více postav najednou, což vedlo k daleko taktičtějším soubojům. Plně 3D prostředí byl ve své době malý technologický zázrak, protože hra neobsahovala žádné nahrávací obrazovky ani během přechodů mezi interiéry a exteriéry. No a z hlavního hudebního motivu z pera Jeremyho Soula běhá mráz po zádech dodnes.

Z dobové recenze: Je mi nyní velkou ctí pronést slavnou větu, kterou z úst vypouštím jen při výjimečných příležitostech: „Král je mrtev, ať žije král!“

4 Freedom Force

Freedom Force

Patrně nejméně známá z našeho seznamu, znalci však vědí, že jde o opravdový poklad. Stojí za ní legendární Irrational Games, studio postavené na troskách kultovních Looking Glass Games (Thief, System Shock) a vedené Kenem Levinem (Bioshock…). Jde o brilantní akční strategii zasazenou do komiksového prostředí, které nebylo zaštítěno žádnou známou licencí. Později vyšlo i pokračování Freedom Force vs the 3rd Reich.

Z dobové recenze: Já osobně jsem jí naprosto propadl a když pominu velmi omezené, avšak nutné stravování a vylučování, hra si mě získala na neskutečných 23 hodin. Až poté jsem se dokázal odtrhnout a to jen díky mým unaveným očím, které připomínaly spíše rajský protlak než jeden z nejdůležitějších lidských smyslů. Následovala chvíle spánku a poté opět nerušená pařba.