Xbox Summer Game Fest umožní hráčům zdarma vyzkoušet přes 60 nových her

„Ačkoliv nedokážeme plně zprostředkovat stejný zážitek, jako když přímo navštívíte velkou show, můžeme vás nechat předčasně vyzkoušet spoustu skvělých nových her. S hrdostí oznamujeme, že naše akce Summer Games Fest Demo Event poběží od 21. do 27. července,“ láká Microsoft.

Možnost zahrát si dema z připravovaných her bude samozřejmě zdarma. Stačí na ploše Xboxu One najít dlaždici Game Fest Demo, pod níž se bude průběžně rozrůstat kolekce her.

Microsoft zároveň upozorňuje, že nejde o klasická dema, která reprezentují finální kvalitu hry. Naopak, hráči si budou moci vyzkoušet i projekty, které ještě nějakou chvíli nevyjdou. Demoverze budou dostupné pouze týden, nicméně některé posléze znovu vyjdou i jako klasická dema.

Kompletní seznam her bude odhalen 21. července. Potvrzeny prozatím jsou JRPG Cris Tales, remake akce Destroy All Humans!, RPG Haven, akční RPG Hellpoint, akce Skatebird či akční adventury The Vale: Shadow of the Crown a Raji: An Ancient Epic.

Karanténa tak donutila velká vydavatelství přemýšlet jinak. Možnost zahrát si fragment či ukázku z připravované hry přímo doma na svém Xboxu je lákavější než jen sledovat videa. A je to i pravděpodobná cesta, kterou se budou herní průmysl a akce jako E3 v budoucnu ubírat. Alternativou je streamování, k němuž jsou přizvání vybraní novináři či influenceři, kteří si demo hry vyzkouší z domova a posléze publikují své dojmy. Tento způsob letos také otestujeme poprvé.